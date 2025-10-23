2025年後半も「giftee(R)」で推し活を楽しもう！11月4日(火)の「いい推しの日」にあわせて特集ページを開設

株式会社ギフティ

ギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社：東京都品川区／代表取締役：太田 睦、鈴木 達哉／以下、ギフティ)は、2025年11月4日(火)の「いい推しの日」(※2)にあわせて、2025年10月20日(月)より、eギフト販売WEBサービスおよびスマートフォン向けのアプリ「giftee(R)」にて、推し活にぴったりのギフトや推し活ギフトの選び方をご紹介する特集ページ「【推し活ギフト特集】推し&推し友に喜ばれるプレゼント50選｜マナー・選び方を徹底解説」を公開したほか、ユーザーの声を反映し推し活に特化した”推し活専用ギフト”「giftee Box for 推し活」へのラインナップ追加など、推し活を盛り上げる様々な企画を開始しました。また、11月1日(土)より、推し活シーンを通じてギフトを贈った方を対象に、推し活支援コードが当たるキャンペーンを実施するほか、いい推しの日の当日にはギフトコードも配布する予定です。2025年の後半も「giftee(R)」で推し活を楽しみましょう！

(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組むeギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です

(※２) 11月4日は「いい推しの日」は、2019年岐阜県中津川市付知町(つけちちょう)で地域産業の事業を展開する、株式会社ゴシンボクによって制定されました。日付は、「い(1)い(1)お(0)し(4)」と読む語呂合わせが由来となっており、特に好きなキャラクター・人(推し)への愛を叫び、布教する日としています

■【推し活ギフト特集】推し&推し友に喜ばれるプレゼント50選｜マナー・選び方を徹底解説

SNSのダイレクトメッセージやメールなどで気軽にギフトを贈れる「giftee(R)」では、VTuberやイラストレーター、漫画家、声優、俳優など、さまざまなジャンルの活動者の方へ、“推し活”としてギフトを贈る方が増えています。「giftee(R)」では、推し活を最大限に楽しんでいただけるよう特集ページを公開し、推し活ならではのギフトに関するお悩みやマナー、お誕生日祝い・差し入れといったシーン別に喜ばれるギフトをご紹介しています。

特集ページURL： https://giftee.com/announcements/634

▼特集ページでご紹介しているギフトの例

【推しに贈る】

誕生日プレゼントや記念日におすすめのギフト

SOW EXPERIENCE（ソウ・エクスペリエンス）

Relax Gift

\6,875

https://giftee.com/items/1782

サーティワン アイスクリーム

３１ パティスリー ギフト券

\2,500

https://giftee.com/items/5529

koyoi

ビールと洋ナシワイン飲み比べセット

\3,240

https://giftee.com/items/6071

ちょっとした差し入れにおすすめのギフト

アップ・スウェル

めぐりズム 蒸気でホットアイマスク 無香料 5枚セット【ポスト投函】

\1,150

https://giftee.com/items/3330

LUSH

沢山のありがとうを込めて。サンキューギフト

\2,630

https://giftee.com/items/4434

ピエトロ

【ピエトロ】国産野菜のポタージュセット

\1,544

https://giftee.com/items/3835

【推し友に贈る】

推し色や、推しの世界観を表現する「概念」で選ぶギフト

株式会社トレードワークス

大うちわが入る推し活トートバッグ（角底）

ナチュラル/ブラック/パープル/オリーブ/マスタード/スモークピンク/スモークブルー

\2,530

https://giftee.com/items/6204

不二貿易株式会社

推し活 ぬいぐるみクリアバッグ

レッド/オレンジ/イエロー/ピンク/ グリーン/ブルー/パープル/アイボリー/グレー

\1,450

https://giftee.com/items/6092

9.kyuu

ネコ缶SOAP

《Beni》数秘No.1/《Biwa》数秘No.2/《Ki》数秘No.3/《Koke》数秘No.4/《Sora》数秘No.5/《Ai》数秘No.6/《fuji》数秘No.7/《Momo》数秘No.8/《Seiji》数秘No.9

\3,190

https://giftee.com/items/5695

しまうまプリント

アクリルグッズ作成ギフト

\600～

https://giftee.com/items/5722

BEAUTY project

お相手が《色を作れる》オーダーメイドコスメギフト【neconinal】/ポスト投函

\4,400

https://giftee.com/items/4998

推しを布教できるギフト

TOHOシネマズ

TOHOシネマズ ギフトカード

\500～

https://giftee.com/items/3203

観劇三昧

観劇三昧ライセンスコード

\1,045～

https://giftee.com/items/812

■ほしいものリスト登録数1位！ 推し活専用ギフト「giftee Box for 推し活」

「giftee Boxシリーズ」は、「giftee(R)」で取り扱う多彩なギフトの中から、受け取った方が好きなギフトを選んで交換することができるオリジナルのギフトボックスシリーズです。相手の好みやテーマに沿ったギフトを揃えた「コンセプトBox」と、季節やイベントごとに合わせた「シーズナルBox」を展開しています。受け取ったギフトポイントの範囲内で、1つの商品または複数の商品を組み合わせて交換することができ、自由にギフトを選んで受け取っていただけます。

「giftee Box for 推し活」は、推し活シーンがいっそう盛り上がる中、より推し活に特化し、推しや推し活友達に気軽に贈り合っていただける 「推し活専用ギフト」として誕生しました。「推しに気兼ねなく贈れる」「ファンからもらって嬉しい」をテーマに「推す側」「推される側」双方にアンケートを実施し、寄せられた1,000件超のご意見を参考に、推し活に嬉しい「実用性」と「特別感」の両面を意識してラインナップ。差し入れの定番のカフェやコンビニで使えるチケットから、お祝いにぴったりのスイーツやお酒、映画や水族館のお出かけスポットまで、最大約470種類の中から、お相手が好きな商品を選んで受け取れます。

販売ページ： https://giftee.com/items/5053

券種： 500/1,000/2,000/3,000/5,000/10,000ポイント

期限： 購入から3ヶ月後の月末

また、「giftee Box for 推し活」は、2024年の販売開始以降、「giftee Boxシリーズ」のうち、ほしいものリスト登録数ランキングで1位となっており、負担なく贈り合える「500pt」が特に人気です。

■推し活におすすめのカードデザイン

「giftee(R)」では、「おめでとう」「ありがとう」「おつかれさま」をはじめ、多様なギフトシーンに対応した330種類以上のカードデザインをご用意しています。特集ページでは、このうち推し活にもぴったりなデザインのカードデザインをご紹介しています。カードにキモチを添えて、「giftee(R)」で推し活ギフトを楽しんでみてはいかがでしょうか。

カードデザインの例

クリエイター名：中村友理子

テーマ：自分の推しが出演している作品を布教したい時に

■推しのほしいものリストに贈ろう プレゼントキャンペーン

11月1日(土)～6日(木)の期間中、ほしいものリスト経由でギフトを贈った方を対象に、「giftee(R)」からの推し活支援として、ギフトコード200円分が当たるキャンペーンを実施いたします。

キャンペーン期間： 2025年11月1日(土) 10:00～11月6日(木) 23:59予定

購入条件： ほしいものリスト経由でギフトを贈った方

特典内容： 推し活支援！gifteeギフトコード 200円分

当選者数： 抽選で100名様

ギフトチケットの交換方法について

eギフトを購入された方は、ご家族やご友人にSNSやメールなどでお贈りいただけます。「giftee(R)」の商品は、大きく分類すると3種類の交換方法があります。商品によって交換方法が異なるため、チケット画面に記載されている注意事項をよく読み、ご利用ください。

▼３つの交換方法

■「giftee(R)」公式SNS

・X(旧Twitter)： https://twitter.com/_giftee

・Instagram： https://www.instagram.com/_giftee/

・Facebook： https://www.facebook.com/giftee.co/

【株式会社ギフティについて】

社名：株式会社ギフティ

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10－2 東五反田スクエア12階

設立：2010年8月10日(サービス開始：2011年3月)

資本金：3,283百万円(2025年６月末時点)

代表者：代表取締役 太田 睦、鈴木 達哉

事業内容：eギフトプラットフォーム事業の展開(以下4サービス)

１. カジュアルギフトサービス「giftee(R)」の運営

２. 法人を対象としたギフト販売システム「eGift System」サービスの展開

３. eギフトを活用した法人向けソリューション「giftee for Business」サービスの展開

４. 自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム(R)」サービスの展開

URL：

株式会社ギフティ https://giftee.co.jp(https://giftee.co.jp)

giftee(R) https://giftee.com(https://giftee.com)

giftee for Business https://giftee.biz/(https://giftee.biz/)

e街プラットフォーム(R) https://giftee.co.jp/service/emachi-platform