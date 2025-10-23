アイリッシュウイスキー「The Busker（バスカー）」×マヌカハニー「マヌカヘルス」オリジナルカクテル作成セットが当たるコラボキャンペーン開催

富永貿易株式会社

《マヌカヘルス》（Manuka Health）輸入総代理店 富永貿易株式会社（本社：兵庫県神戸市）は、マヌカヘルス公式SNSアカウント（X・Instagram）にて、「オリジナルカクテル作成セット（マヌカヘルス マヌカハニーMGO115 250ｇ 1個 ＆ バスカー アイリッシュウイスキー700ml 1本」が当たるSNSコラボキャンペーンを実施いたします。

【マヌカヘルス 公式X】https://x.com/manukahealth_jp(https://x.com/manukahealth_jp)

【マヌカヘルス 公式Instagram】https://www.instagram.com/manukahealth_jp/(https://www.instagram.com/manukahealth_jp/)

応募規約はこちら :https://www.tominaga.co.jp/news/detail.php?id=7857

＜アイリッシュウイスキー×マヌカハニー＞

アイリッシュウイスキーのフルーツティーな味わいと、マヌカハニーのクリーミーな甘み。これまでにない新たな味わいがお楽しみいただけます。

昨今高まるナチュラル志向のライフスタイルに寄り添い、ウイスキーをより自由に楽しむ、新しいスタイルの提案です。

■おすすめの楽しみ方

Kia Ora Highball/キア オラ ハイボール

◆材料

バスカー アイリッシュウイスキー、マヌカヘルス マヌカハニー、キウイ、炭酸水、オレンジピール（飾り用）

◆作り方

グラスにロックアイスを入れ、バスカー、マヌカハニー、潰したキウイを加える。ソーダを注ぎ、お好みでオレンジピールを添えて完成。

※ウイスキー：マヌカハニー＝2：1がオススメ！

※マヌカハニーが溶けやすいよう、事前に少し温めてから加えてください

「バスカー」をベースにした、ツイストハイボール。

「マヌカハニーのクリーミーでほのかにスパイシーな甘み」×「キウイの爽やかな酸味と甘さ」が絶妙に溶け合い、「バスカーのスムースでフルーティー」な味わいを引き立てます。

＜Kia Ora（キア・オラ）＞

ニュージーランドのマオリ語で「健康でいてね」という意味を持ち、日常の挨拶としても使われるこの言葉には、相手を思いやる優しさが込められています。

Aotearoa Ice Coffee/アオテアロア アイスコーヒー

◆材料

バスカー アイリッシュウイスキー、マヌカヘルス マヌカハニー、エスプレッソ、キャラメル、バニラクリーム

You're the Bee's

◆材料

バスカー アイリッシュウイスキー、マヌカヘルス マヌカハニー、ディサローノ(アーモンド風味のリキュール)、バナナ、レモンジュース

＜キャンペーン概要＞

【応募期間】

2025年10月23日(木)～10月31日(金)23:59

※本キャンペーンは予告なく変更・早期終了、または延長する場合があります。



【賞品内容】

オリジナルカクテル作成セット

・マヌカヘルス マヌカハニーMGO115 250ｇ 1個

※参考商品ページはこちら（公式オンラインショップ(https://manukahealth.jp/products/2202901)）

・バスカー アイリッシュウイスキー 700ml 1本

※参考商品ページはこちら（Whisk-e サイト(https://whisk-e.co.jp/products/buskerirish/)）

【当選人数】

抽選で総計5名様

※当選人数はキャンペーン期間中に変動する可能性がございます。

【応募方法：Xの場合】

1.マヌカヘルス 公式Xアカウント、Whisk-e 公式Xアカウントの両アカウントをフォロー

【マヌカヘルス 公式X】https://x.com/manukahealth_jp

【Whisk-e 公式X】https://x.com/WhiskeLtd

2.キャンペーン投稿を「リポスト」

キャンペーン終了後、当選された方にマヌカヘルス 公式XアカウントからDM（ダイレクトメール）をお送りいたします。

【応募方法：Instagramの場合】

1.マヌカヘルス公式 Instagramアカウント、Whisk-e公式 Instagramアカウントの両アカウントをフォロー

【マヌカヘルス 公式Instagram】https://www.instagram.com/manukahealth_jp/

【Whisk-e 公式Instagram】https://www.instagram.com/whiske_jp/

2.キャンペーン投稿に「いいね」

キャンペーン終了後、当選された方にマヌカヘルス 公式InstagramアカウントからDM（ダイレクトメール）をお送りいたします。

■「マヌカハニー」とは

キャラメルソースのような濃厚な味わい

マヌカハニーとは、ニュージーランドに自生する「マヌカの花」から採れる希少なはちみつ。天然のバリア成分「MGO(食物メチルグリオキサール)」を豊富に含んでおり、クリーミーで濃厚な味わいが特徴です。

空気が乾燥する時期ののどケアや体調管理のお守りやリッチな味わいのごほうび食材として。毎日習慣的に取り入れて、健康的なカラダづくりにお役立てください。

※1歳未満の乳児には与えないでください

■「バスカー アイリッシュウイスキー」とは

アイルランド南東部・カーロウにあるロイヤルオーク蒸溜所でつくられるアイリッシュウイスキーブランド。

トロピカルフルーツのような華やかな香りと、なめらかで飲みやすい味わいが特長。

2021年には『ワインエンスージアスト』誌のアワードでアイリッシュブレンド部門 最高賞「ベスト・バイ」を受賞。

さらに2024年の「ワールド・ウイスキー・アワード」では、シングルモルト部門 金賞、ポットスチル部門 銀賞を獲得。

さらに、2024年の年間販売量において、日本のアイリッシュウイスキーカテゴリで一位に輝く(※1)など、今最注目のアイリッシュウイスキー。

※1：2024年の年間販売数量において。IWSR社による調査報告書「Executive Summary Report 2025 Japan」より

関連リンク

・マヌカヘルス 公式オンラインショップ

https://manukahealth.jp/

・マヌカヘルス 公式Instagram

https://www.instagram.com/manukahealth_jp/

・マヌカヘルス 公式X（旧Twitter)

https://x.com/manukahealth_jp

・マヌカヘルス Amazon.co.jp

https://www.amazon.co.jp/stores/page/723D6E41-1FDD-4E1F-BCA4-B44F97156123?channel=PR_SP

・ザ バスカー

https://whisk-e.co.jp/product_types/busker/