洋菓子のコロンバン“まるでショートケーキ”なクッキー缶を期間限定販売

日本で初めてショートケーキを考案した株式会社コロンバン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小澤 俊文、以下：コロンバン、URL：https://www.colombin.co.jp/ ）は、2025年11月1日から2026年3月14日まで、昨年好評いただいた「ショートケーキクッキー」を期間限定で販売いたします。

苺ペーストとフリーズドライ苺、練乳を加えた「いちごミルク」テイストのクッキーを、生クリームのような味わいのホワイトチョコレートで包み込みました。トッピングには、チョコレートを染み込ませた風味豊かな国産いちご「紅ほっぺ」を贅沢に使用し、まるでショートケーキのようなクッキーに仕立てました。

創業者がショートケーキを考案し、その歴史を作り進化させてきたコロンバンが、自信をもってお届けするスペシャルなクッキーです。コロンバンが誇るショートケーキへの深いこだわりと情熱を、この一缶に凝縮しました。

ショートケーキがデザインされた上質な缶は、開ける前からワクワク感を高めます。日頃の感謝を伝えるギフトとしてはもちろん、誕生日・記念日のお祝いや、バレンタイン・ホワイトデーの贈り物にも最適な、特別な一品です。

【商品概要】

商品名：ショートケーキクッキー

販売期間：2025年11月1日（土）～2026年3月14日（土）

販売価格：6個入 税込\2,160 （本体\2,000）

販売店舗：コロンバン直営店舗（コロンバン原宿サロン、コロンバン原宿、東京駅 グランスタ店、京王新宿サロン、羽田空港SMILE TOKYO店、池袋東武店、イオン成田店、イオン幕張新都心店、アトレ松戸店）、コロンバンオンラインショップ、カスミ、紀ノ国屋、マルエツ（一部店舗を除く）

※期間限定・数量限定商品のため、無くなり次第終了となります。

株式会社コロンバンについて

宮内省大膳寮員を拝命した創業者「門倉國輝」が、1924年に創業した日本で初めて本格的なフランス菓子を提供した洋菓子メーカーです。洋生菓子の代名詞となっているショートケーキを考案、今では一般的なものとなったオープンテラス喫茶や洋生菓子実演室付き店舗をいちはやく日本に誕生させました。コロンバンは、2024年3月に創業100周年を迎えました。創業以来の歴史と伝統を守りつつ、新しい時代の変化も取り入れ、お客様に感動していただける商品とサービスを提供してまいります。

