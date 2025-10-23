「アイランダー２０２５」開催（１１月２２日・２３日　池袋サンシャインシティ）！

公益財団法人 日本離島センター

公益財団法人日本離島センターと国土交通省は、「アイランダー２０２５」を１１月２２日（土）、２３日（日）に池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル２階 展示ホールD で共同開催します。「アイランダー」は、「島と都市」「島と島」をつなぐ交流イベントです。１９９４年の初開催以降、日本全国の島々の魅力を東京で体験できる年に一度の「島の祭典」として親しまれ、今回で３３回目を数えます。

今年も北海道から沖縄県まで約８０もの離島団体が出展し、１７０島以上の島々が集結します。犬島（岡山県）、島野浦島（宮崎県）、和泊町・知名町（鹿児島県）など、今年新たに参加する島・団体もあります。

各島々のブースでは、普段なかなか聞けない、島での暮らしや観光情報などについて、直接島の方に相談できます。また、島ならではの海産物・果物・お酒などの特産品をお買い求めいただけます。さらに、島にちなんだ各種体験、ワークショップなども楽しめます。例年、好評を博している島グルメ（島の食材を使った料理の提供）も実施します。

ステージでは、島の演者による伝統芸能の披露や、現地と会場をオンラインでつないでの交流などを予定しています。ステージの模様は公式HP にてライブ配信します。

まさに、全国の島々の魅力を五感でお楽しみいただけるイベントです！皆様のご来場を心からお待ちしております！

今年のアイランダーでは、昨年よりパワーアップし、７0以上の団体が物産販売を実施！島の珍しい特産物を購入することができます。

写真はレモンはじめかんきつ類が特産の愛媛県上島諸島・魚島群島ブース（2024年開催写真、以下同）

例年大好評の「島グルメコーナー」では、島の食材を生かした美味しい料理を楽しめます。今年は通常のメニューに加え、複数の島の魚を一度に味わえる豪華海鮮漬け丼を数量限定で提供予定です。

4種の島の贅沢海鮮漬け丼（イメージ）

ステージでは民謡や太鼓など島の伝統芸能を披露します。加えて、会場と各島とをオンラインでつないだ交流ステージなどを用意しています。ステージの模様は公式ＨＰでライブ配信し、会場に来ることができない皆さんもアイランダーを楽しむことができます。

東京都八丈島の「八丈太鼓」

体験やワークショップを行うブースもあり、大人から子どもまで楽しむことができます。今年は奄美博物館による世界遺産・奄美大島の自然について触れられる企画も予定しています。

新潟県佐渡島ブースで実施する「金塊レプリカつかみ」

また、今年もアイランダー会場内でスタンプラリーを実施します。島の名所や特産品をあしらったオリジナルデザインのスタンプを全6カ所集めると景品を差し上げます（景品はお一人様一つとなります。また景品は各日限りがあります）。

各島のブースでは島に行きたい、暮らしたい、どんな名所があるのか、など島への疑問に、島で暮らす出展者が丁寧にお答えします。このほかハローワークブースでは島の求人情報を紹介。ハローワーク職員に島の仕事などの求人相談ができます。

■アイランダー２０２５ 開催概要

【日 時】1１月２２日（土）１０：００～１８：００

1１月２３日（日）１０：００～１７：００

【会 場】池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル２階 展示ホールD

（東京都豊島区東池袋３-１-４）

公式HP（https://www.i-lander.com/）

【入場料】無料

【予約】不要

【主 催】国土交通省、公益財団法人日本離島センター

【後 援】内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省、（公財）小笠原協会、（公財）沖縄協会、（公社）日本観光振興協会、離島振興対策協議会、全国離島振興協議会、都市と農山漁村の共生・対流推進会議

【お問い合わせ】アイランダー２０２５実行委員会事務局

電話：052-881-5751

メール：ilander.2025@i-lander.com