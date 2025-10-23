2025年度上半期の部門別エクステリア人気ランキングを発表！外構・エクステリアの見積りサイト「外構・エクステリアパートナーズ」

株式会社ソーラーパートナーズ

戸建て物件の外構・エクステリア工事の見積もりサイト「外構・エクステリアパートナーズ」を運営する株式会社ソーラーパートナーズ（本社：東京都新宿区、代表取締役：中嶋明洋）は、2025年の上半期に施工実績が多かったエクステリア商品をランキング形式で集します。

調査概要

・調査対象： 外構・エクステリアパートナーズを介して施工された案件

・期間：2025年1月1日～2025年6月30日（自社実施）

・調査方法：施工案件の見積書に記載のエクステリア商品をカウント

ランキング上位3項目の人気エクステリア商品

施工件数の多かった上位3つのエクステリア商品についてそれぞれどのような商品なのか具体的なランキングを掲載します。

カーポートの人気ランキング

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/46700/table/27_1_7ac67994b1d5369cf498ae43489b443b.jpg?v=202510231228 ]

LIXIL製品が上位を独占し、デザイン性・価格のバランスに優れた商品が高評価を得ました。

目隠しフェンスの人気ランキング

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/46700/table/27_2_b69da1fceaf0844b0a32240b63d141b5.jpg?v=202510231228 ]

プライバシー確保とデザイン性の両立ができ、シンプルで馴染みやすい製品が上位にランクインしました。

ポストの人気ランキング

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/46700/table/27_3_25ad24a2c8bff608a28d0dfd314a5fa8.jpg?v=202510231228 ]

使いやすさとデザイン性を兼ね備えた壁掛け型や埋め込み型のポストが人気でした。

門柱の人気ランキング

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/46700/table/27_4_32512c432529a42df99bf6c5d106e86f.jpg?v=202510231228 ]

宅配ボックス一体型や照明・インターホン機能を備えた多機能門柱の需要が伸びています。

ウッドデッキの人気ランキング

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/46700/table/27_5_70d2e6c623fdf89f292b9e7406e0512a.jpg?v=202510231228 ]

おうち時間の充実や庭先の活用を目的としたウッドデッキの需要が継続。人工木素材の耐久性やメンテナンス性が選定のポイントとなっています。

◆エクステリア人気ランキング調査結果まとめ

2025年上半期の施工傾向からは、「デザイン性」と「機能性」を重視するユーザーの意識が一層高まっていることが伺えます。

特にLIXIL製品が多くの部門で上位を占めており、ブランド信頼性の高さと豊富な製品ラインナップが支持を集めているといえるでしょう。

