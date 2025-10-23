「30年の時を経て再び」今津総合運動公園シンボル広場に新時計を寄贈

株式会社桑原組

株式会社桑原組（本社：滋賀県高島市、代表取締役：桑原勝良）は、高島鉱建株式会社・杉橋建設株式会社と連携し、今津総合運動公園シンボル広場の時計を再整備・寄贈いたしました。令和7年10月16日には高島市役所主催の感謝状贈呈式に参加し、地域スポーツ拠点の魅力向上と官民連携によるまちづくりへの今後の展望を共有いたしました。

感謝状贈呈式の集合写真（左から：杉橋建設株式会社 杉橋真和氏、高島鉱建株式会社 桑原隆夫氏、高島市長 今城克啓氏、株式会社桑原組 取締役副社長 桑原勇人、高島市教育長 川島浩之氏）

■ 老朽化した時計を刷新し、新たなシンボルとして再始動

今津総合運動公園は平成10年度に大規模改修が行われ、その際、当時の施工を請け負った杉橋建設株式会社・高島鉱建株式会社・株式会社桑原組よりシンボル広場に時計を寄贈しておりました。

それ以降約27年が経過し故障・老朽化のため稼働を停止していましたが、今年44年ぶりに滋賀県で国民スポーツ大会が開催されることを契機に、新たに時計を再設置いたしました。

工事は2025年9月17日に完了し、訪れる方々を迎える新たなシンボルとして再びその役割を担っています。

今津総合運動公園シンボル広場にて訪れる人々を迎える様に設置2025年9月17日に設置された新時計



■高島市長 今城克啓氏より感謝状を授与

令和7年10月16日、高島市役所にて今津総合運動公園シンボル広場の時計寄贈に対する感謝状贈呈式が開催されました。式典には、高島市長 今城克啓氏をはじめ、高島市教育庁や公益財団法人理事長、寄贈企業である杉橋建設株式会社・高島鉱建株式会社・株式会社桑原組の代表者が出席。市長よりそれぞれに感謝状が授与され、地域スポーツ拠点としての意義や今後の官民連携への期待が述べられました。

高島市長 今城克啓氏より感謝状を受け取る取締役副社長 桑原勇人

当社取締役副社長 桑原勇人は式典にて次のようにコメントしています。

「約30年前、3社でスタジアム建設工事に着手し、3年8か月をかけて平成11年3月に完成しました。当時を思い出しながら、今回の時計寄贈には“地域への恩返し”の想いを込めています。地元のランドマークに携われたことを誇りに感じていますし、これからも地域に貢献できる企業であり続けたいと思います。」

式典にてコメントする取締役副社長 桑原勇人

■今後の展望

今回の寄贈を通じて地域との関わりをより一層深め、官民連携による地域振興への取り組みを続けてまいります。今後も「地域とともに歩む企業」として、高島市の発展に貢献してまいります。



【会社概要】

会社名：株式会社桑原組

所在地：滋賀県高島市

代表者：代表取締役 桑原 勝良

事業内容：総合建設業（建築工事・土木工事・建設資材製造販売 等）

設立：1959年（昭和34年）

URL：https://kuwahara-group.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社桑原組

担当：企画室 勝井

TEL ：0740-32-2345

