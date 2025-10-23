建築用スマートフィルム市場規模予測：2031年には90.3百万米ドルに到達へ
QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、最新の市場調査レポート「建築用スマートフィルム―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」を発表しました。
発行日：2025年10月23日
当レポートの詳細目次：https://www.qyresearch.co.jp/reports/1555198/pdlc-film-for-building
【レポート概要】
建築用スマートフィルムの世界市場規模は、2024年に67百万米ドルと推定され、2031年までに90.3百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は5.1%％と見込まれています。
建築用スマートフィルムは、電圧や光刺激に応じて透過率を制御できる調光フィルムであり、ガラス窓やパーティションに貼付して使用する。主にPDLC（高分子分散型液晶）方式やSPD（懸濁粒子型）方式が採用され、通電時には透明、遮断時には不透明となる。プライバシー確保、省エネ、眩光防止、紫外線カットなど多様な機能を持ち、オフィスビル、病院、住宅などに広く導入されている。スマートホームや建築自動制御システムとの連携により、外光・温度に応じた自動調光も可能。低消費電力・長寿命・デザイン性を重視した製品開発が進み、ガラスメーカーや建材企業との共同研究も活発である。環境配慮型の次世代建材として世界市場で需要が急速に拡大している。
1. 製品タイプ別市場分析：Non-adhesive PDLC film、 Self-adhesive PDLC film
建築用スマートフィルム市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：Commercial Buildings、 Civil Buildings
各用途分野における建築用スマートフィルムの需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：Polytronix、 DMDisplay、 IRISFILM、 Smart Films International、 Unite Glass、 Inno Glass、 Toppan Printing、 Gauzy、 Singyes New Materials、 Benq Materials、 Jiangxi Kewei、 Zhonghe Technology、 Xubo New Materials、 Upass、 Guangzhou Huahui Material、 Mingstar Intelligent Materials、 Tonghui New Materials
建築用スマートフィルム市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：建築用スマートフィルム市場の概要と成長見通し
建築用スマートフィルムの基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2020～2031）
第2章：主要企業の建築用スマートフィルム市場ポジションと競争分析
トップ5・トップ10企業の売上、製品ライン、製造拠点、戦略動向を比較し、競争環境の現状を評価します。最新の開発計画やM&A動向も整理します。（2020～2025）
第3章：製品別市場動向
