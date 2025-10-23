CMOSデジタルアイソレーターの世界調査レポート：2031年には1228百万米ドルに達する見込み
2025年10月23日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「CMOSデジタルアイソレーター―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、CMOSデジタルアイソレーター市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2020年から2031年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
１．CMOSデジタルアイソレーター市場規模
CMOSデジタルアイソレーターは、CMOS技術をベースに設計された絶縁型信号伝達デバイスであり、電気的絶縁を維持しながら高速でデジタル信号を伝送する役割を持つ。主にフォトカプラの代替として使用され、絶縁性能、応答速度、寿命、消費電力の点で優れる。磁気結合や静電結合を用いた構造により、ノイズ耐性と信号整合性を確保する。産業制御機器、EV電源制御、医療機器、通信モジュールなど、異なる電位間で安全に信号をやり取りするシステムに不可欠。小型・高耐圧設計が進み、最大数kVrmsの絶縁耐圧を実現する製品も多い。シリコン酸化膜ベースのCMOS製造プロセスにより、低コストかつ高信頼性を両立している。
CMOSデジタルアイソレーターの世界市場規模は2024年に579百万米ドルと推定され、2025年には662百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）10.9%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が1228百万米ドルに達すると見込まれています。
２．CMOSデジタルアイソレーター市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
CMOSデジタルアイソレーター市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：Skyworks Solutions、 Broadcom、 Texas Instruments、 Analog Devices、 Infineon、 Renesas Electronics、 Onsemi、 NVE Corporation、 Würth Elektronik、 Vicor、 STMicroelectronics、 Toshiba、 NOVOSENSE Microelectronics、 2Pai Semiconductor、 Shanghai Chipanalog Microelectronics、 Shanghai Belling、 SKYRELAY、 GLW、 3PEAK、 Sillumin、 HOPERF、 CoilEasy、 Siproin
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
CMOSデジタルアイソレーター市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：Single-Channel Digital Isolator、 Multi-Channel Digital Isolators
用途別：Industrial Automation、 Medical Equipment、 Automotive Electronics、 Communications、 Other
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
