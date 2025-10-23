全自動ウェーハプローバー市場、2025年に1425百万米ドル、2031年に2039百万米ドル到達へ
2025年10月23日に、QYResearch株式会社は「全自動ウェーハプローバー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、全自動ウェーハプローバーの世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、全自動ウェーハプローバーの市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．全自動ウェーハプローバー市場概況
全自動ウェーハプローバーは、半導体製造工程において、ウェーハ上の各チップの電気特性を自動で検査する装置である。プローブカードを用いてチップ電極に微細な針を接触させ、電流・電圧などを測定して良品・不良品を判定する。全自動化により、ウェーハ搬送・位置合わせ・温度制御・検査結果収集までを一貫して行う。AIによる欠陥検出や画像認識技術の導入により、高速かつ高精度な検査が可能。プロセスノードの微細化や3D IC技術の普及により、ナノ単位の位置精度が求められている。全自動ウェーハプローバーは、半導体の品質保証と歩留まり向上を支える中核装置として、ファブやOSAT企業で広く採用されている。
2024年における全自動ウェーハプローバーの世界市場規模は、1348百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）6.2%で成長し、2031年までに2039百万米ドルに達すると予測されている。
２．全自動ウェーハプローバーの市場区分
全自動ウェーハプローバーの世界の主要企業：Tokyo Seimitsu、 Tokyo Electron、 Semics、 Shen Zhen Sidea、 FitTech、 FormFactor、 MPI、 Semishare Electronic、 MarTek （Electroglas）、 MicroXact、 Wentworth Laboratories、 SemiProbe、 ESDEMC Technology、 STAR TECHNOLOGIES、 Pegasus Instrument、 POMME TECHNOLOGIES、 Tec Semiconductor Equipment （Shenzhen）、 ChangChun Guanghua Micro-Electronic Equipment、 Hangzhou Changchuan Technology、 Semipeak、 Chengdu Yunyi Zhichuang Technology、 Titan Micro Electronics、 Jingxin Intelligent Equipment （Suzhou）、 LINKPHYSICS、 Shanghai Junchen Automation Technology
上記の企業情報には、全自動ウェーハプローバーの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
全自動ウェーハプローバー市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Ball Screw Linear Translation Stage、 Plane Stepper Motor XY-Stage
用途別：IDMs、 OSAT、 Others
また、地域別に全自動ウェーハプローバー市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
