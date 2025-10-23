デザインにもこだわったリカバリーウェアがフェリシモから誕生。お家はもちろん、お出かけ中もおしゃれしながら疲労回復をサポート！

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開するインナー＆ビューティーブランド「flufeel［フラフィール］」は、日中の活動中から睡眠時まで、一日を通してからだを労わるリカバリーウェア「ユルセルフ 着て疲労回復 家でも外でもリカバリー」シリーズを、2025年10月23日（木）より発売します。

「毎日忙しくて、自分のケアは後回し」になりがちなすべての女性たちに、着て過ごすだけで疲労回復できる“ご自愛時間”を1秒でも長く提供したいというプランナーの思いから、本商品が誕生しました。パジャマやホームウェアユースが主流だったリカバリーウェアを、家でも外でも着用できるデザインとベーシックなカラーリングに落とし込むことで、重ね着のインナーなどで見せてもOKなデイリーファッションとして着用できます。また、からだを覆う面積を可能な限り広げるため、手もとや足の甲まで隠れる丈感にこだわりました。さらにはら巻き仕様のウエストデザインで、おなかまわりもすっぽりカバーします。自宅でのリラックスタイムを心地よく過ごしたい時はもちろん、お出かけ中、外気の冷たさが気になる秋冬に、おしゃれと両立しながらできる寒さ対策としてもぴったりです。忙しい生活の中でもシーンを選ばず、一日中疲れたからだに寄り添う一着です。

◆疲労回復機能とデザイン性の両立 「ユルセルフ 着て疲労回復 家でも外でもリカバリー」シリーズ

本商品は、遠赤外線による血行促進、疲労回復、筋肉のハリやコリの緩和を目的とした「一般医療機器」です。セラミックス粉末を独自配合した特殊機能繊維を使用しており、自らの体温を輻射（ふくしゃ）することで血行が促進されて、からだの疲労回復、筋肉のコリを緩和します。

お出かけ中も含め、デイリーユースができるデザインにも徹底的にこだわっています。トップスの首もとは、ボトルネックでしっかりと首もとを多い、衿先をメロウ仕上げにすることで、ファッション性と機能性を両立させたオリジナルのデザインに仕上げました。アウターやワンピースなどの下に重ね着可能なベーシックカラーです。おうちでのリラックスタイムだけでなく、お出かけ時には重ね着のインナーとしても着用できるので、シーンを選ばず、着ている間はいつでもからだを労わりながら過ごすことができます。

また首もと・手首・足首・おなかまですっぽりとからだを覆って疲労回復がかなう点も特徴です。トップスは袖丈を長めにすることで、必要な時には手の甲まで覆うことができます。パンツは、リカバリーウェアにはめずらしいはら巻き仕様のウエストデザインでおなかをすっぽりと包み込んで、冬の寒さ対策も可能に。さらに長めの丈感で足の甲までカバーできます。上下合わせて着ることで血行促進、筋肉のハリ・コリの緩和が期待できます。

◆新作アイテムをデジタルカタログで見る＞＞ https://feli.jp/s/pr2510232/11/

トップス、パンツそれぞれに加え、上下セットでも販売しています。セット購入はお得な割引もご用意しました。季節の変わり目に、手軽に全身のリカバリーを叶えるチャンスです。

【NEW】ユルセルフ 着て疲労回復 家でも外でもリカバリー 首もとから手まですっぽり長め袖トップスの会

月1枚 \7,600（＋10％ \8,358）

→うち20円は「Her smile基金」として運用されます。（基金部分は非課税）

商品の詳細とお申し込み

〈リカバリーネイビーブラック〉＞＞ https://feli.jp/s/pr2510232/1/

〈リカバリーブラウン〉＞＞ https://feli.jp/s/pr2510232/2/

【NEW】ユルセルフ 着て疲労回復 家でも外でもリカバリー おなかから足まですっぽり長め丈パンツの会

月1枚 \7,900（＋10％ \8,688）

→うち20円は「Her smile基金」として運用されます。（基金部分は非課税）

商品の詳細とお申し込み＞＞

〈リカバリーネイビーブラック〉＞＞ https://feli.jp/s/pr2510232/3/

〈リカバリーブラウン〉＞＞ https://feli.jp/s/pr2510232/4/

【NEW】【セット割】ユルセルフ 着て疲労回復 家でも外でもリカバリー 首もとから手まですっぽり長め袖トップス＆おなかから足まですっぽり長め丈パンツの会

月1セット \15,500（＋10％\17,046）⇒セット割り初回特別価格 \12,500（＋10％\13,746）

→うち40円は「Her smile基金」として運用されます。（基金部分は非課税）

商品の詳細とお申し込み

〈リカバリーネイビーブラック〉＞＞ https://feli.jp/s/pr2510232/5/

〈リカバリーブラウン〉＞＞ https://feli.jp/s/pr2510232/6/

◆フェリシモ 『flufeel[フラフィール]』について

きれいの解決策が見つかるインナーの通販、フェリシモのflufeel [フラフィール]。

「無理なく ふわふわ うつくしく」をコンセプトに、大人の気持ちとからだに心地いい解決策を提案するインナー＆ビューティーブランドです。

・ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr2510232/7/

・flufeel 公式X＞＞ https://feli.jp/s/pr2510232/8/

・flufeel 公式Instagram＞＞ https://feli.jp/s/pr2510232/9/

◆「Her smile プロジェクト」

本商品はの販売価格には、いずれも「Her smile 基金」が含まれています。

女性のしあわせや笑顔は、子どもの未来や家族・社会を豊かにすることに繋がっている、との思いから「自分も、みんなも、ハッピーになる」ことを願ってスタートした「Her smileプロジェクト」は、商品価格の一部に基金が付いており、購入することで活動に参加することができます。作る人と使う人がつながって、さらに貧困や差別、偏見など、さまざまな困難に直面する女性の問題を解決していくことを目的とした世界各地の活動を応援する取り組みです。

・ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr2510232/12/

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

