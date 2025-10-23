『Ray』2025年12月号は10月23日(木)発売！通常版は『Ray』初ソロ表紙のなごみさん、特別版は森崎ウィンさん＆向井康二さん(Snow Man)が2人揃って表紙に初登場！

株式会社DONUTS《通常版表紙:なごみさん》《特別版表紙:森崎ウィンさん＆向井康二さん(Snow Man)》

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が編集制作・発行する女性ファッション誌『Ray』は、2025年10月23日(木)に2025年12月号を発売します。

通常版は『Ray』初ソロ表紙となるなごみさん、特別版は映画初共演で話題の森崎ウィンさん＆向井康二さん(Snow Man)が2人揃って表紙に初登場します。

・通常版(定価920円/税込): https://amzn.asia/d/1DRg7oC

・特別版(定価920円/税込): https://amzn.asia/d/iRjgbQL

■通常版は、令和のハッピーガール代表のなごみさんが初表紙！

通常版表紙は、『Ray』世代女子の憧れの的であるなごみさんがついにカバーガールに初登場！肩のリボンスリーブが特徴的な黒のトップスが目を惹く、なごみさんらしい甘すぎないガーリーさにときめく一枚です。

カバーガール企画は「なごみとコイバナ」！「コイに必要なこと」「LOVEエピソード」「コイに効くもの」「イマとコレカラ」の4テーマに沿って、気になるコイバナをたっぷり教えてもらいました。「いちばんの思い出はやっぱりプロポーズをしてもらったこと(ハート)」と改めて語られるプロポーズ秘話や、「お互いが感じていることをちゃんと伝えるようにしています。」「付き合う期間や一緒にいる時間が長くなっても、好きな人にかわいいと思ってもらえるように、自分磨きは全体的に気をつけています。」といった、自分らしさを貫きながらも大好きな人から何年経っても愛され続ける秘訣は必見です！

■特別版表紙は、森崎ウィンさん＆向井康二さん(Snow Man)！

特別版表紙は、2025年10月31日(金)全国ロードショーの映画『(LOVE SONG)』で初共演した森崎ウィンさんと向井康二さん(Snow Man)！交差して座ることで(ハート)マークをつくり、こちらを見上げるお二人に目を奪われること間違いなし！ジャケットにヴィンテージシャツやアーガイルニットをあわせた秋冬ルックにも注目です。

カバーボーイ企画は「ふたりのカンケイ」と題して、異なるフィールドで輝く彼らが、初対面から撮影を通してぐっと距離を縮めていった“仲良しすぎる”関係性に迫りました。「話してて雰囲気合うじゃんって思った。(向井さん)」「それぞれが役を通した会話が、ウィンと康ちゃんの会話になっていたりして、気づいたら距離が縮んで行った。(森崎さん)」といった、親友そして恋人役として向き合った二人だからこそ醸し出せるメロい空気感にフォーカスしたエピソードや、映画の見どころについてたっぷりと語ってもらいました。

さらに、クールな表情も楽しげな表情もぎゅっと詰め込んだスペシャルな両面ピンナップも付属します。

※通常版/特別版は表紙のみが異なり、内容はすべて同じとなります。

■大特集テーマは「悩める乙女に捧ぐ 恋のハナシ」！

今号の大特集は「悩める乙女に捧ぐ 恋のハナシ」！日常の小さな喜びも、不安も抱えながらまっすぐに恋をする乙女を応援したい！そんな思いを込めて“恋の特集”をお届けします。俳優の日向亘さんとRay専属モデルの本田紗来が「恋の始まりは冬とともに」と題して、冬が連れてきた心温まるときめきの恋物語を熱演します。

大好評のWATWINGの連載「おれたちの1ページ」Vol.10では、今回の編集長を務める古幡亮さんが「食」をテーマに、鈴木曉さんと八村倫太郎さんと一緒に、口いっぱいに頬張る男らしい食べっぷりを披露しながら撮影しました。“オレ”的グルメBEST1も発表しているのでお楽しみに！

そして連載企画「LOVE PERSON」には、俳優の黒川想矢さんが初登場！話題作に立て続けに出演し、圧倒的な存在感とたしかな演技力で見る人を魅了する彼の“いま”と“これから”を深掘りしました。

さらに、櫻坂46の四期生メンバーから、Ray賞を受賞した中川智尋さんが『Ray』に初降臨！グループ加入から約半年、初ツアーの感想を始めとするグループ活動についてや、ファッション・メイクのこだわりやオフの日の過ごし方など、魅力満載な彼女の素顔に迫ります。

■『Ray』2025年12月号について

今号の大特集テーマは「悩める乙女に捧ぐ 恋のハナシ」。ぷりかわ乙女のリアルな恋愛エピソードから、恋する季節にぴったりの最新ファッションや美容・コスメ情報もお届けします。

【商品情報】Ray 2025年12月号 通常版

表紙 : なごみ

価格 : 920円(税込)

発売日 : 2025年10月23日(木)

Amazon : https://amzn.asia/d/1DRg7oC

Ray 2025年12月号 特別版

表紙 : 森崎ウィン＆向井康二(Snow Man)

価格 : 920円(税込)

発売日 : 2025年10月23日(木)

Amazon : https://amzn.asia/d/iRjgbQL

■『Ray』について

1988年に創刊された女性向けファッション誌。大学生を始めとする20代前後の女性に向けて、「365日、もっと可愛いワタシになる」をキャッチフレーズに、ファッションやグルメ、美容などのトレンド情報を発信しています。

発行元:株式会社DONUTS ( https://www.donuts.ne.jp/ )

発売元:株式会社主婦の友社 ( https://shufunotomo.co.jp/ )

■株式会社DONUTSについて

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

