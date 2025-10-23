「omamorich」から第二弾、“ふたりの時間”をやさしく潤す個包装潤滑ジェル「キープモイストジェル」新登場

ピルボックスジャパン株式会社

ピルボックス・フェムケアラボ株式会社（本社：東京都港区北青山、代表取締役社長：稲積 憲）は、フェムケアブランド「omamorich（オマモリッチ）」の第二弾となる新商品「キープモイストジェル」を、2025年10月23日より発売いたします。

乾燥による不快感をケアしながら、パートナーとの“ふたりの時間”にも寄り添う潤滑ジェルです。薄型の個包装「イージースナップ」を採用し、持ち歩きにも便利。ポーチやポケットに忍ばせて、どんな時も“ふたりの時間”のお守りとしてサポートします。

年齢とともに気になるデリケートゾーンの乾燥悩み

当社で定期的に実施しているアンケート調査*² にて、デリケートゾーンに関するお悩みを1万4千人ほどの女性に聞いたところ、「乾燥によるかさつき」17.9％、「乾燥によるつっぱり感」7.3％と乾燥が原因で悩んでいる女性が多いことがわかりました。年代別にみると、年齢とともに乾燥悩みが増える傾向も確認されています。

まさに“持ち歩ける”潤滑ジェル。ふたりの時間にも寄り添うお守りケア

「キープモイストジェル」は、個包装「イージースナップ」を採用。カードのように薄く、スマートに持ち運べる潤滑ジェルです。1回使い切りなので衛生的で、パートナーとの“ふたり時間”にも使いやすいデザイン。「妊活期の肌トラブルのサインに、ちゃんと気づいてあげてほしい」そんな想いを込めたお守りとして、ポーチやポケットに忍ばせて、“ふたりの時間”に寄り添うジェルです。

みずみずしい乳酸菌*¹ ジェルでうるおいケア

乳酸菌*¹ を配合した、デリケートゾーンケアに適したみずみずしいジェル処方です。また、保湿ケアとしてヒアルロン酸*³ やコラーゲン*⁴ 、肌を保護してくれるグリチルリチン酸2Kやアロエベラ葉エキス、ツボクサ葉／茎エキス、肌を整えるナイアシンアミドなど、女性にうれしい保湿成分をリッチに配合しました。妊活期のスキンケアにも最適な洗い流し不要の潤滑ジェルで、快適な夜をサポートします。



*¹ 乳酸桿菌、マルトデキストリン

*² 対象者：全国16歳～59歳の女性14,303名、当社調べ2025年インターネットリサーチ

*³ ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸（全て保湿成分）

*⁴ 加水分解コラーゲン（保湿成分）

商品概要

商品名：omamorich キープモイストジェル

内容量／価格：4g × 5枚入り／1,760円（税込）

公式発売日：2025年10月23日

販売場所：公式オンラインストア、Amazon、楽天、Qoo10、Yahoo!ショッピング

※ドラッグストアなどは2026年より順次販売予定

使用方法：ピンクの面を上に向け、右図のようにＶ字に折り曲げて開封します。指で押し出し、手のひらにとって、気になる部分にやさしくなじませてください。毎日のセルフケアとして、入浴後・就寝前・パートナーとのラブタイムの前などにもお使いいただけます。洗い流しは不要です。

omamorich公式サイト :https://omamorich.jp/

「omamorich」の想い

女性のセルフケアブランド「omamorich」は、ライフステージに応じて訪れる心と体の変化を前向きに受け入れながら、より自分らしく生きる女性のために開発されました。「“自分のため”の時間を、もっと贅沢に。贅沢なケアを、もっと日常に。」というブランドコンセプトのもと、お守りのように“あるとホッとする”、“そばで見守る”存在でありたいという想いを込めて、何気ない毎日こそがもっと豊かに心地よくなるように、そっと寄り添い、支える商品をお届けします。

【会社概要】1人でも多くの女性に、安心と自信の選択肢を

女性の身体や健康にまつわる不安は、目に見えるものだけではなく、自分でも気づきにくいことがあります。体の感じ方や理解度は人それぞれで、同じ女性であっても違いがあるのは自然なことです。私たちは、こうした多様な違いに寄り添い、理解しながら、一人ひとりの身体と心に向き合います。そして、心地よい日を少しでも多く増やせるよう、安心して頼れる選択肢を提供していきます。