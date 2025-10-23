11月6～10日、大丸神戸店で開催される紙フェスKOBE2025に初出品

株式会社OSPホールディングス

OSPグループの中核企業で、シール・ラベル、フィルム製品、紙器パッケージ、販促ツールまでをワンストップで製造する大阪シーリング印刷株式会社(https://www.osp.co.jp/)(本社：大阪市天王寺区、代表取締役社長：松口 正)は2025年11月6日(木)～10日(月)の5日間、大丸神戸店で開催される「紙フェスKOBE2025」に初出品します。

大阪シーリング印刷は、ユニークでアイデアが詰まった商品を「Item OSP」として展開しています。その中から推し活グッズ、マンガ風のデザイン、既存品のカラーバリエーションなど新商品18品を含む計45品を出品し販路拡大を目指します。

■10年続く紙イベント

紙フェスKOBEは「紙好きさんによる紙好きさんのための紙ものイベント」として、兵庫県神戸市で2016年よりスタートしました。回を重ねるごとに人気が高まり、第8回より大丸神戸店で開催されており、第10回目を迎える今回は50社以上が出品します。

■ユニークなアイデアが詰まった「Item OSP」

大阪シーリング印刷は、約100年にわたり培ってきた印刷・加工技術を活かして、文具、雑貨、ラッピング、ノベルティなどを「Item OSP(https://www.osp.co.jp/itemosp/)」として展開しています。ユニークかつ便利で役立つアイデアを取り入れた商品で、企業ロゴやキャラクターをデザインに入れるなどカスタマイズしてOEMとしても承っています。

■新しい販路拡大

「Item OSP」は企業向けにお取引さまの商品、販促品やノベルティを製造しておりましたが、個人のお客さまからもお問い合わせが増えてきたため、2024年2月よりECサイトのAmazonにて、「フルーツメッセージ(R)(https://www.osp.co.jp/itemosp/message/204/)」、「サバカレター(R)(https://www.osp.co.jp/itemosp/message/2568/)」、「ひとことあにまるず(R)(https://www.osp.co.jp/itemosp/message/824/)(10品)」、「sasayaka (R)(https://www.osp.co.jp/itemosp/wrapping/3683/)」、「ひとことレスラー」、「ジッパーロール(R)(https://www.osp.co.jp/itemosp/sticker/490/)」を販売しています。今回の出品により、さらに認知度を向上し販売拡大を目指します。

■商品の一例

【推しごとシール(R)(https://www.osp.co.jp/itemosp/goods/3206/)】

推しの写真やカードの上から被せるようにスマートフォンやパソコン、手帳、ノートなどに貼るシールです。キラキラ光るホログラムの透明フィルムで、上から文字を書いたりお好きなシールを貼ったりデコレーションして推し活グッズとしてお楽しみいただけます。シールの上下にだけ糊付けしているため写真やカードに粘着剤はつかず、表面の保護にも役立ちます。

※企業向けにお取引さまのノベルティなどとして製造しておりましたが、個人のお客さまに販売するのは今回が初めてです。

使用イメージ画像

商品名：推しごとシール(R)

カラー：赤、青、緑、ピンク、黒

※以下、5品共通

価格：550円(税込)

枚数：10枚

サイズ：縦105mm×横65mm

イメージ画像【sasayaka(R)(ささやか)(https://www.osp.co.jp/itemosp/wrapping/3683/)】

半透明で透け感のあるトレーシングペーパーで作ったシール式ラッピングシートです。使い方は、本体シートに包みたいものを置き、半分に折ります。本体シートの片方3辺に糊付けしているので、粘着面を貼り合わせて包む仕様です。付属シールを好きな位置に貼ってデコレーションしてオリジナルのギフトに仕上げることができます。完成サイズは手の平に乗る大きさです。

使用イメージ画像使い方

商品名：sasayaka(R) カバン

カラー：緑、赤、青

※以下、3品共通

価格：550円(税込)

枚数：5枚

完成サイズ：縦116mm×横133mm

付属シール：ワッペンやバックチャームをイメージしたものやギフトに添えるメッセージ「Thank you」や「Happy」など、8枚入。

イメージ画像

商品名：sasayaka(R) マンガ／トキメキ

価格：550円(税込)

枚数：5枚

完成サイズ：縦100mm×横115mm

付属シール：心がときめいた時の気持ちの「ドキドキ」や「きゅん」、ハートマークなど15枚入。

イメージ画像【和紙でできたひとことシール】

手でちぎったような毛羽立ちがある「ちぎり和紙」を使用したメッセージシールです。本物の和紙なので風合いがよく、ちょっとした贈り物などに貼るだけで雰囲気のあるラッピングになります。

使用イメージ画像

商品名：和紙でできたひとことシール(水引)

種類：ほんの気持ちです、ありがとうございます、こころばかり

※以下、3品共通

価格：550円(税込)

枚数：5枚

サイズ：縦80mm×横50mm

イメージ画像

【クラフトテープ】

日常使いしやすいクラフトテープにかわいいイラストを描きました。アザラシの絵柄は、1mの中にすべて違う表情やポーズが描かれています。ドット柄は、規則的なドットや、手書き風でゆらぎのあるドットなどを組み合わせており、シンプルで使いやすいデザインです。

使用イメージ画像使用イメージ画像

商品名：クラフトテープ 小

種類：茶(アザラシB)、白(アザラシB)

※以下、２品共有

価格：550円(税込)

長さ：10m(1巻)

サイズ：幅15mm

イメージ画像

種類：茶(アザラシA／黄色)、白(アザラシA／黄色)、

※以下、2品共通

価格：550円(税込)

長さ：10m(1巻)

サイズ：幅15mm

イメージ画像

種類：茶(ドット)、白(ドット)

※以下、2品共通

価格：550円(税込)

長さ：10m(1巻)

サイズ：幅15mm

イメージ画像

【カップtops(R)(https://www.osp.co.jp/itemosp/wrapping/3205/)】

紙コップやクリアカップに接着する蓋で、アイロンを使ってできるラッピングアイテムです。カップにお菓子や小物を入れて本品を乗せ、当て布をかぶせアイロンで数秒押し当てて接着させると、オリジナルのプチギフトが簡単にできます。

使用イメージ画像

商品名：カップtops(R)

種類：フラワー

価格：550円(税込)

枚数：8枚(4種×各2枚)

サイズ：縦100mm×横100mm

イメージ画像

種類：Thanks

価格：550円(税込)

枚数：8枚(2種×各4枚)

サイズ：縦85mm×横85mm

イメージ画像

種類：猫

価格：550円(税込)

枚数：8枚(2種×各4枚)

サイズ：縦100mm×横95mm

イメージ画像

イベント概要

名称：紙フェスKOBE2025

日時：2025年11月6日(木)～10日(月)

午前10時～午後7時 ※最終日は午後5時閉場

会場：大丸神戸店 9階イベントホール

住所：兵庫県神戸市中央区明石町40

アクセス：JR「元町駅」、阪神電車「元町駅」より南へ徒歩3分

神戸市営地下鉄海岸線「旧居留地・大丸前駅」よりすぐ

【大阪シーリング印刷 会社概要】

社名 ：大阪シーリング印刷株式会社

所在地 ：大阪府大阪市天王寺区小橋町1-8

代表者 ：松口 正

創業 ：1927年

事業内容：シール・ラベル、フィルム製品、紙器パッケージの製造・販売およびラベリングシステムの販売

URL ：https://www.osp.co.jp/index.html(https://www.osp.co.jp/index.html)

【OSPホールディングス 会社概要】

社名 ：株式会社OSPホールディングス

所在地 ：大阪府大阪市天王寺区味原本町6-8

代表者 ：松口 正

設立 ：1969年

事業内容：当該企業グループの経営企画・管理並びにそれらに付帯する業務

URL ： https://www.osp-holdings.co.jp/

OSPグループは、計16社(国内9社・海外7社)を展開する総合パッケージグループで、食品流通を主とした社会インフラの使命を果たすために全国18ヵ所に生産拠点を置いています。グループ会社の1社である大阪シーリング印刷株式会社は、創業1927年以来、顧客ニーズや社会環境など時代の変化に対応して事業範囲を拡大してまいりました。現在では、シール・ラベル、フィルム製品、紙器パッケージ、販促物の企画・デザイン、製造を通じて、社会とお客さまの生活を豊かにする製品やサービスを提供しています。また、高品質かつ安定供給を実現するために、グループ内で資材調達、シール・ラベルの印刷用原紙や印刷周辺機器の開発・製造、ラベリングシステムの設計、研究開発に至るまで多岐にわたり展開しています。

