韮崎市では、2025年度新卒採用活動において、若い世代への情報発信を強化するため、Instagramを活用した動画広報を実施しました。

制作した動画は、市職員、市民、有志のみなさまの協力によるドラマ仕立てのPR作品で、全4本を公開。再生回数はそれぞれ4,000回から1万回に達し、特に韮崎市オリジナル短編ドラマ「ただいま」は 1万回以上再生され、30件以上のコメント をいただくなど、大きな反響を呼びました。









第1話「データが語る現実」

第2話「日々の小さな輝き」

最終話「未来を創る一員として」

短編ドラマ「ただいま」

韮崎市Instagram https://www.instagram.com/nirasaki_official/

「ただいま」の物語は、東京での就職活動に疲れた女子大生・佐々木ゆいが、ふと目にしたSNS動画をきっかけに故郷の韮崎に思いを馳せ、家族や町の風景に背中を押されて新たな決意を固める、というあらすじ。

コメントには、「心が震えた」「韮崎の風景や人の温かさが伝わって来た。韮崎出身の演者さんという事で素敵な街を盛り上げる方が増えると良い」「涙腺崩壊した。韮崎に嫁いで20年目。韮崎市はとても暮らしやすく人も温かくて、子ども達にとっても良い環境だ」などを多くいただきました。

これらの取り組みにより、2025年度の新卒採用応募数は、前年度比で約2倍に増加しました。動画を通じて、市の仕事の魅力や地域で働く意義をリアルに伝えることができ、採用活動において大きな効果が確認されました。

韮崎市では、今後もデジタルメディアを活用した情報発信を進め、次世代を担う人材の確保と「魅力あるまち・韮崎」の発信に努めてまいります。

「ただいま」企画・脚本・撮影・編集：フォトグラファーのSOLA氏

人事採用PRドラマ（全3話）企画・脚本・撮影・編集：俳優の成枝竜斗氏

山梨県韮崎市の魅力をご紹介｜ニラサキヤSTAY♪

韮崎市の商店街に位置する築50年のお茶屋さんと旅館をフルリノベーションした地域ガイドをするホテルです。

観光や登山予定のお客様からビジネス、家族連れなど幅広くご利用いただけます。









「観光だけでなく交流もしたい」、「お試し移住をしてみたい」、「お店を開業する物件を探したい」、「仕事や旅行で長期滞在したい」という方も大歓迎！

ニラサキ通のスタッフが実際にまちをお散歩しながらガイドしたり物件や先輩移住者を紹介したり事業アイデアの相談に乗ったりあなたの韮崎滞在をもっと豊かにしてくれるガイドホテルです。

ぜひご利用ください！

ニラサキヤSTAYの詳細はこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/syukuhaku_onsen_tokusanbutsu_osyokujidokoro/syukuhaku_onsen/syukuhaku/10030.html