ミシュラン獲得レストラン 「添好運（ティム・ホー・ワン）」梅田茶屋町店 「オープン1周年記念 福袋」を販売
販売開始 ： 2025年10月23日（木）
美食の街・香港で人気の点心レストラン「添好運（Tim Ho Wan／ティム・ホー・ワン）」の梅田茶屋町店は、添好運・関西初となるオープンから1周年を迎えるにあたり、これを記念した、バリューたっぷりの内容の「オープン1周年記念 福袋」を数量限定販売します。
このたび、梅田茶屋町店のオープン1周年を記念して販売する福袋は、オリジナルエコバッグに、店舗でサービスしているプーアル茶、さらに梅田茶屋町店で利用できるお食事券が入ったスペシャルバリューの内容となっています。
この福袋のために制作されたエコバッグは、風水において成長や繁栄を象徴するラッキーカラーとされる緑色を基調に、添好運のロゴと点心のイラストをあしらったオリジナルアイテムです。そんなエコバッグに加えて、香港飲茶には欠かせないプーアル茶の茶葉（ティーバッグ2袋入り）と、3,000 円分のお食事券をつけました。
気になる販売価格は「3,000円」（税込）。販売額相当分のお食事券が含まれているので、つまりエコバッグとプーアル茶は実質無料でゲットできるという、驚愕のサービス企画。まさに「福袋」の名にふさわしい、福が詰まった「オープン1周年記念 福袋」は数量限定、先着100個の販売となります。このお得な機会をお見逃しなく、梅田茶屋町店にご来店ください。
添好運 梅田茶屋町店 「オープン1周年記念 福袋」 販売概要
◇ 販売開始：
2025年10月23日（木）
◇ 内容：
・ オリジナルエコバッグ
・ プーアル茶
・ 添好運 お食事券3,000円分
※お食事券は1,000円分が3枚となります。梅田茶屋町店にて次回以降よりご利用可能です。
◇ 販売価格：
3,000円（税込）
◇ 販売店舗：
添好運 梅田茶屋町店
大阪府大阪市北区芝田1丁目15番21号 ／ TEL 06-6450-8277
◇ 備考：
100個限定販売、売り切れ次第終了
「添好運（Tim Ho Wan／ティム・ホー・ワン）」とは
「添好運」は、4年連続でミシュラン3ッ星を獲得したフォーシーズンズホテル香港の広東料理店『龍景軒』の点心師を務めたMak Kwai Pui 氏が、パートナーのLeung Fai Keung氏と共に、“よりカジュアルに、日常的に本物の味を”という考えのもと独立して2009年、香港に創業した点心専門店です。
日常的な料金で一流ホテルの味を楽しむ事ができるレストランとして評判を呼び、2010年にはミシュラン1ッ星を獲得、“世界一安いミシュランレストラン”と称され、今では香港を訪れる外国人観光客も詰めかける世界的有名店となりました。現在では香港、台湾をはじめとするアジア各国とオーストラリア、そしてWDI GROUPによりアメリカ各地（ニューヨーク、テキサス、ラスベガス、ハワイ）に展開しています。
ここ日本においては、初上陸として2018年に「日比谷店」が、翌2019年には「新宿サザンテラス店」がオープン。2023年5月には国内3号店として「東京ドームシティ ラクーア店」、2024年10月には国内4号店にして関西初店舗となる「梅田茶屋町店」が誕生しました。いずれも行列が絶えない超人気店として多くのお客様にご利用いただいており、美食観光スポットにもなっています。2025年10月には千葉県初となる「ららぽーとTOKYO-BAY店」のオープンを予定しています。
提供される点心は、全てオリジナルレシピによるもので、一つ一つが各店の厨房で丁寧に手作りされます。メニューは、蒸物、揚物、米粉春巻き、粥、ちまき、野菜、デザートなどのカテゴリーで構成され、中でもチャーシューメロンパンとも呼ばれる看板メニュー「ベイクド チャーシューバオ」は、ほとんどのゲストが注文する必食メニューとなっています。
＜＜添好運 店舗情報＞＞
★ 日比谷店
東京都千代田区有楽町1丁目2-2 日比谷シャンテ 別館1F ／ TEL 03‐6550‐8818
★ 新宿サザンテラス店
東京都渋谷区代々木2丁目2－2 ／ TEL 03-6304-2861
★ 東京ドームシティ ラクーア店
東京都文京区春日1丁目1番1号 ラクーア2F ／ TEL 03-6801-8212
★ ららぽーとTOKYO-BAY店 ※2025年10月31日オープン予定
千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY 北館1階 10291 ／ TEL 047-402-3738
★ 梅田茶屋町店
大阪府大阪市北区芝田1丁目15番21号 ／ TEL 06-6450-8277
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 TEL：03-3470-5307
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
