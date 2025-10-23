

あの感動が再び ―― 『ヒックとドラゴン』シネマオーケストラコンサート、再演決定！ 生演奏でドラゴンライド！

本日10月23日(木) 1８時よりチケット先行販売開始！





ドリームワークスの傑作アニメ「ヒックとドラゴン」第1作（2010年公開）の全編を大スクリーンで上映し、舞台上の80名を超えるフルオーケストラが音楽を映画に合わせて生演奏するシネマオーケストラ（通称：シネオケ®）の再演公演が決定しました。監督は『リロ&スティッチ』のディーン・デュボアとクリス・サンダース、原作はイギリスの児童文学作家クレシッダ・コーウェルによる同名小説です。

弱虫のバイキング“ヒック”と、傷ついたドラゴン“トゥース”の友情と冒険を描いた物語は「奇跡のファンタジー」と称され、世界中で大ヒット。シリーズ化もされています。さらに、最近公開された実写版映画も話題となり、ますます注目を集めています。音楽はイギリスの作曲家ジョン・パウエル作で、アカデミー賞®作曲賞にもノミネートされました。壮大なストーリーと美しい映像に合わせて、フルオーケストラの生演奏は、ときに重厚に、ときに優しく寄り添うように表現され、観る者の感情を大きく揺さぶります。

子供から大人まで楽しめる“心ふるえるシネマオーケストラ体験”。

あの感動をスクリーンと生演奏で、ぜひ体感してください！

チケットは、本日１０月２３日（木）1８:00 より先着先行販売を開始します。

最速先行期間：１０月２３日（木）1８:00 ～11月2日 (日) 23:59 （先着・座席選択あり）

お申込先：

キョードー東京

WEB： https://tickets.kyodotokyo.com/dragon

電話：0570-550-799（平日11:00～18:00/ 土日祝10:00～18:00）

How To Train Your Dragon © 2010 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.







作曲：ジョン・パウエル

イギリス出身のハリウッドで活躍する映画音楽作曲家の一人。

代表作であるマット・デイモン主演『ボーン・アイデンティティー』シリーズ、『X-MEN：ファイナルディスジョン』『Mr.& Mrs.スミス』『P.S.アイラヴユー」『ユナイテッド93』や、『カンフー・パンダ』『アイス・エイジ」『ハッピー・フィート』シリーズなどのアニメ映画など幅広いジャンルの映画作品群の音楽を担当する。

『ヒックとドラゴン』で自身初のアカデミー賞作曲賞ノミネート。2018年の『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』はジョン・ウィリアムズと共同で制作した。

指揮：佐々木新平

©︎ Herbie Yamaguchi

秋田県出身。幼少より音楽に目覚め、東京学芸大学および桐朋学園大学にて指揮を専攻後オーケストラ指揮者としてデビュー。その後ドイツミュンヘンへ留学しヨーロッパ各地にてさらなる研鑽を積んだ。数々のコンクールにおいても優秀な成績を収め、2015年フランスのブザンソン国際指揮者コンクールでは本選最終の8人に選出。現在各地のオーケストラとの演奏活動のほか、吹奏楽、合唱、オペラ、バレエ等あらゆるシーンで才能を発揮。加えて、地域への音楽普及や青少年のための教育活動にも勤しみ、また役者として映画へ出演するなど多方面に活動の幅を広げている。人気・実力ともに兼ね備えた世代を代表する指揮者の一人として、今、最も注目を浴びている。

https://shimpeisasaki.b-sheet.jp

管弦楽：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

1975年設立。現在、常任指揮者に高関健、首席客演指揮者に藤岡幸夫を擁する。1994年から江東区と芸術提携を結び、地域に根ざした音楽文化の振興を目的に幅広い活動を行っている。2021年5月には桂冠名誉指揮者飯守泰次郎の傘寿記念として「ニーベルングの指環」ハイライト特別演奏会（演奏会形式）を開催。コロナ禍での開催ながら、海外から世界最高峰のワーグナー歌手陣を招き大成功を収め、2022年8月に第30回三菱UFJ信託音楽賞を受賞。2025年4月に楽団創立50周年を迎え、さらなる活躍が最も期待されているオーケストラである。

公演概要

「ヒックとドラゴン」 in コンサート ＜アニメ版1作目＞

2026年2月1日 (日）16:30開演 (15:30開場）

会場：NHKホール

指揮：佐々木新平

管弦楽：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

【チケット料金（全席指定・税込）】

S席：大人 \9,900／小・中人 \6,900

A席：大人 \7,900／小・中人 \4,900

※小・中人は4歳～17歳まで。入場時に年齢の分かる証明書のご提示をお願いする場合がございます

※4歳未満のお子様はご入場できません。英語上映、日本語字幕公演です。

※車いすをご利用のお客様は S席をご購入の上、キョードー東京チケットセンター(0570-550-799 平日11:00-18:00 土日祝10:00-18:00) までご連絡ください。

【チケット最速先行】

販売期間：10月23日(木)18:00～11月2日(日)23:59 （先着・座席選択あり）

【お問い合わせ】

キョードー東京 0570-550-799（平日11:00～18:00 / 土日祝10:00～18:00）

主催：キョードー東京

