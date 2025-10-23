こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
カジュアルイタリアン「カプリチョーザ」2025年10月31日「ららぽーとTOKYO-BAY店」新規オープン
キッズフレンドリー、ファミリーフレンドリーな新店がオープン
開店日 ： 2025年10月31日（金） 11時オープン
カジュアルイタリアン「カプリチョーザ」は10月31日（金）、同日リニューアルオープンする千葉県船橋市の大型商業施設「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY」北館 大型フードゾーン内に「ららぽーとTOKYO-BAY店」を新規オープンします。
◆ オープニング記念キャンペーン
※11月9日（日）まで
★ 「オープン記念 ハッピーバッグ」 2,000 円（税込） ※先着150個 数量限定、なくなり次第終了
オリジナルエコバッグ、オリジナルドレッシング、次回使える1,000 円券2枚
合計3,380円相当が入ったバリューたっぷりの内容！
特典①キッズセットを通常から半額となる405円（税込）で提供 ※通常価格810円（税込）
特典② ドリンクバーを110円（税込）で提供 ※通常価格450円（税込）
特典③ グラスワイン（赤・白）を110円（税込）で提供 ※通常価格460円（税込）
特典④ キッズじゃんけん スタッフにじゃんけんで勝つとおもちゃをプレゼント
特典⑤ テイクアウト全品20％オフで販売
「カプリチョーザ ららぽーとTOKYO-BAY店」 店舗概要
◇ 開店日時：
2025年10月31日（金） 11時
◇ 所在地：
千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY 北館３階 30071
◇ 電話番号：
047-404-7887
◇ 営業時間：
平日 11:00～21:00（20:30 LO）／ 土・日・祝日 11:00～22:00（21:30 LO）
◇ 席数：
82席
◇ ホームページ：
https://www.capricciosa.com/
ファミリーに優しい「カプリチョーザ ららぽーとTOKYO-BAY店」
カプリチョーザは1978年東京・渋谷に創業して以来、ボリュームある手作りの美味しい南イタリア料理を気軽に楽しめるレストランとして、若者から家族連れまで幅広い層からご愛顧をいただき、今では日本、グアム、ベトナムに100店舗以上を展開。2023年に45周年を迎えたカジュアルイタリアンの老舗ブランドです。
「ららぽーとTOKYO-BAY店」は、1981年に日本初の「ららぽーと」としてに開業、北館の大規模改装を経て、10月31日（金）にリニューアルオープンを迎える国内最大級の商業施設「ららぽーとTOKYO-BAY」の北館3階に位置します。このたびの施設リニューアルにて、フードコートとレストランを一体として整備、計38店舗と日本一の店舗数を誇る大型フードゾーンが誕生するにあたり、その中の1店舗として出店します。ファッション・映画館・アミューズメント・グルメゾーンなどが揃う「ららぽーとTOKYO-BAY」ご来館される幅広い年代のお客様はもちろん、大型多目的アリーナ「LaLa arena TOKYO-BAY」など、ライフ・スポーツ・エンターテインメントが集結した南船橋エリアに来られるお客様に、ランチ、カフェ、ディナー、テイクアウトなど、利用シーンも豊かに、明るく開放的な店内でカプリチョーザ自慢のメニューの数々をお楽しみいただきます。
料理は、一番人気の「トマトとニンニクのスパゲティ」をはじめとするイタリア産のトマトやスパゲティを使った各種パスタメニューの他、店内で焼き上げるピッツァ、前菜やサラダ、デザートなど、バラエティ豊富に取り揃え、お一人でも、皆さまで取り分けても楽しめる本格的なイタリアンのメニューの数々で皆様をお迎えいたします。これらメニューはテイクアウトでもお楽しみいただけます。また、ドリンクバーの設置にくわえ、6歳までのお子様には「キッズセット」（2種／各810円・税込）も用意しています。
カプリチョーザについて
「カプリチョーザ／Capricciosa」とは、イタリア語で“きまぐれ”という意味の言葉。
イタリア料理は大勢でワイワイ言いながら食べるのが楽しい。そんな陽気で明るい南イタリアのトラットリア（大衆食堂）タイプのレストラン、それが「カプリチョーザ」です。
1978年渋谷に誕生。2023年に創業45周年を迎えました。現在では日本、グアム、ベトナムに100店舗以上を展開し、多くのお客様にご利用いただいています。
カプリチョーザ代表メニュー
「カプリチョーザ」のメニューは全店共通のレシピによって調理され、いずれも本場・南イタリアの手作りの美味しさをお楽しみいただける逸品ばかり。特にイタリア産のトマトを使用して仕込むトマトソースは、まろやかでコクがあり、これをベースに作り出される料理の数々は、多くのファンを惹きつけて離さない、「カプリチョーザ」自慢の代表メニューです。
中でも一番人気があるのがスパゲティをはじめとするパスタメニュー。
創業以来の定番商品 “トマトとニンニクのスパゲティ”ほか、“カルボナーラ”、“揚げ茄子とほうれん草の ミートソース田舎風”など、自慢のメニューをお楽しみいただけます。
★ トマトとニンニクのスパゲティ
創業以来、不動のNo.1！
カプリチョーザ自慢の甘みとコクのあるトマトソースをベースに、ニンニクの香ばしい香りをしっかり溶け込ませたオイルで仕上げたシンプルながらもパンチの効いた一品。
イタリアのマンマの味を思い出させるこの味を求めて、3世代で通うファンもいるほどの、40年以上愛されている看板メニューをぜひ堪能ください。
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部
TEL：03-3470-5307
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
開店日 ： 2025年10月31日（金） 11時オープン
カジュアルイタリアン「カプリチョーザ」は10月31日（金）、同日リニューアルオープンする千葉県船橋市の大型商業施設「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY」北館 大型フードゾーン内に「ららぽーとTOKYO-BAY店」を新規オープンします。
◆ オープニング記念キャンペーン
※11月9日（日）まで
★ 「オープン記念 ハッピーバッグ」 2,000 円（税込） ※先着150個 数量限定、なくなり次第終了
オリジナルエコバッグ、オリジナルドレッシング、次回使える1,000 円券2枚
合計3,380円相当が入ったバリューたっぷりの内容！
特典①キッズセットを通常から半額となる405円（税込）で提供 ※通常価格810円（税込）
特典② ドリンクバーを110円（税込）で提供 ※通常価格450円（税込）
特典③ グラスワイン（赤・白）を110円（税込）で提供 ※通常価格460円（税込）
特典④ キッズじゃんけん スタッフにじゃんけんで勝つとおもちゃをプレゼント
特典⑤ テイクアウト全品20％オフで販売
「カプリチョーザ ららぽーとTOKYO-BAY店」 店舗概要
◇ 開店日時：
2025年10月31日（金） 11時
◇ 所在地：
千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY 北館３階 30071
◇ 電話番号：
047-404-7887
◇ 営業時間：
平日 11:00～21:00（20:30 LO）／ 土・日・祝日 11:00～22:00（21:30 LO）
◇ 席数：
82席
◇ ホームページ：
https://www.capricciosa.com/
ファミリーに優しい「カプリチョーザ ららぽーとTOKYO-BAY店」
カプリチョーザは1978年東京・渋谷に創業して以来、ボリュームある手作りの美味しい南イタリア料理を気軽に楽しめるレストランとして、若者から家族連れまで幅広い層からご愛顧をいただき、今では日本、グアム、ベトナムに100店舗以上を展開。2023年に45周年を迎えたカジュアルイタリアンの老舗ブランドです。
「ららぽーとTOKYO-BAY店」は、1981年に日本初の「ららぽーと」としてに開業、北館の大規模改装を経て、10月31日（金）にリニューアルオープンを迎える国内最大級の商業施設「ららぽーとTOKYO-BAY」の北館3階に位置します。このたびの施設リニューアルにて、フードコートとレストランを一体として整備、計38店舗と日本一の店舗数を誇る大型フードゾーンが誕生するにあたり、その中の1店舗として出店します。ファッション・映画館・アミューズメント・グルメゾーンなどが揃う「ららぽーとTOKYO-BAY」ご来館される幅広い年代のお客様はもちろん、大型多目的アリーナ「LaLa arena TOKYO-BAY」など、ライフ・スポーツ・エンターテインメントが集結した南船橋エリアに来られるお客様に、ランチ、カフェ、ディナー、テイクアウトなど、利用シーンも豊かに、明るく開放的な店内でカプリチョーザ自慢のメニューの数々をお楽しみいただきます。
料理は、一番人気の「トマトとニンニクのスパゲティ」をはじめとするイタリア産のトマトやスパゲティを使った各種パスタメニューの他、店内で焼き上げるピッツァ、前菜やサラダ、デザートなど、バラエティ豊富に取り揃え、お一人でも、皆さまで取り分けても楽しめる本格的なイタリアンのメニューの数々で皆様をお迎えいたします。これらメニューはテイクアウトでもお楽しみいただけます。また、ドリンクバーの設置にくわえ、6歳までのお子様には「キッズセット」（2種／各810円・税込）も用意しています。
カプリチョーザについて
「カプリチョーザ／Capricciosa」とは、イタリア語で“きまぐれ”という意味の言葉。
イタリア料理は大勢でワイワイ言いながら食べるのが楽しい。そんな陽気で明るい南イタリアのトラットリア（大衆食堂）タイプのレストラン、それが「カプリチョーザ」です。
1978年渋谷に誕生。2023年に創業45周年を迎えました。現在では日本、グアム、ベトナムに100店舗以上を展開し、多くのお客様にご利用いただいています。
カプリチョーザ代表メニュー
「カプリチョーザ」のメニューは全店共通のレシピによって調理され、いずれも本場・南イタリアの手作りの美味しさをお楽しみいただける逸品ばかり。特にイタリア産のトマトを使用して仕込むトマトソースは、まろやかでコクがあり、これをベースに作り出される料理の数々は、多くのファンを惹きつけて離さない、「カプリチョーザ」自慢の代表メニューです。
中でも一番人気があるのがスパゲティをはじめとするパスタメニュー。
創業以来の定番商品 “トマトとニンニクのスパゲティ”ほか、“カルボナーラ”、“揚げ茄子とほうれん草の ミートソース田舎風”など、自慢のメニューをお楽しみいただけます。
★ トマトとニンニクのスパゲティ
創業以来、不動のNo.1！
カプリチョーザ自慢の甘みとコクのあるトマトソースをベースに、ニンニクの香ばしい香りをしっかり溶け込ませたオイルで仕上げたシンプルながらもパンチの効いた一品。
イタリアのマンマの味を思い出させるこの味を求めて、3世代で通うファンもいるほどの、40年以上愛されている看板メニューをぜひ堪能ください。
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部
TEL：03-3470-5307
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press