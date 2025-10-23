【電磁鋼板関連技術】 グローバルスコア ランキング トップ3は日本製鉄、ＪＦＥスチール、POSCO
株式会社パテント・リザルトは10月23日、『電磁鋼板関連技術』について、世界での特許総合力を示す「グローバルスコア」の企業ランキングを、特許分析ツール「Biz Cruncher」を用いて集計しました。
電磁鋼板は、電動モーターや変圧器などのエネルギー変換機器に欠かせない材料であり、高効率な電力利用を支えています。近年では脱炭素社会の実現に向けて、電気自動車や再生可能エネルギーといったエコ分野でも急速に需要が高まっています。本調査では、主要4カ国・地域（日本、米国、欧州、中国）における「パテントスコア」（個別特許の注目度を得点化）を合算し、世界における特許の質と量を総合的に見た評価を行いました。
集計の結果、「グローバルスコア 総合力ランキング」は1位 日本製鉄、2位 ＪＦＥスチール、3位 POSCO（韓）となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332496&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332496&id=bodyimage2】
1位 日本製鉄は、日本のみならず他3極のスコアも高水準で、海外展開を重視している事が窺えます。注目度の高い特許には、「曲げ部の構造を最適化した巻鉄心の製造方法」や「高強度でかつ、優れた延性、加工硬化性、絞り性を持つ熱浸漬亜鉛めっき冷延鋼板」が挙げられます。
2位 ＪＦＥスチールは米国・欧州スコアが首位で、欧米市場を重視している可能性があります。特に、アルミニウムやけい素、マンガンなど特定元素の添加による特性改善については、日本製鉄を上回るスコアを示しています。注目度の高い特許には「優れた剥離抵抗性と外観を持つ高強度電気メッキ鋼板」や「低温靭性に優れた高強度厚板熱延鋼板」などが挙げられます。
3位 POSCOは中国スコアが高水準で、注目度の高い特許には「磁性特性に優れた配向電気鋼板」や「磁気特性と耐食性に優れた非方向性電磁鋼板」などがあります。
4位 BAOSHAN IRON & STEELは「高耐熱性を持つ磁区微細化型方向性ケイ素鋼の製造方法」、5位 SHA-STEELは「高ライセンスプレート無方向性珪素鋼の製造方法」などが注目度の高い特許として挙げられます。
6位以下にはSHAGANG GROUP（中）、THYSSENKRUPP（独）といった世界の大手鉄鋼企業が見られます。
本分析の詳細については、『電磁鋼板関連技術』グローバルスコア：ランキングデータにてご覧いただけます。
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社パテント・リザルト
ホームページURL：https://www.patentresult.co.jp/
メールアドレス：info@patentresult.co.jp
■会社概要
社名：株式会社パテント・リザルト
住所：〒113-0033 東京都文京区本郷2-15-13 お茶の水ウイングビル5階
配信元企業：株式会社パテント・リザルト
