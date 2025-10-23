高度な医療インフラへの需要の高まりにより、世界の病院用品市場は2033年までに1,250億米ドルを超えると予測
新たな業界調査によると、世界の病院用品市場は今後10年間で大きな変革を迎える見込みです。2024年には439億9000万米ドルと推定される市場規模は、2033年には驚異的な1,255億6000万米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間中は年平均成長率（CAGR）12.36%で拡大すると見込まれています。
この大幅な成長軌道は、病院機器の急速な技術進歩、新興国における医療費の増加、慢性疾患および感染症の発生率の上昇、そして世界的な病院インフラの近代化の進展によって推進されています。
使い捨ておよび滅菌用品の需要増加が市場拡大を促進
病院用品市場を牽引する最も顕著な要因の一つは、手袋、ガウン、ドレープ、手術キット、注射器などの使い捨て医療製品の需要の高まりです。医療分野における感染管理、衛生、患者の安全への関心の高まりにより、特に手術室やICUにおいて、使い捨て滅菌製品への移行が加速しています。
さらに、選択的処置と緊急処置の両方における入院患者数の増加により、消毒薬、殺菌剤、サージカルマスクなどの消耗品に対する継続的な需要が生まれています。メーカーは、製品設計の改善、生分解性素材、スマートパッケージソリューションの採用で対応し、市場価値をさらに押し上げています。
技術革新とデジタルヘルスケアがサプライトレンドを変革
病院用品市場もまた、スマート技術とコネクテッド技術の融合によるパラダイムシフトの様相を呈しています。自動化されたIVシステムやロボット手術器具から、在庫追跡用のRFIDタグ付き消耗品まで、病院は手作業によるミスを減らし、業務効率を高めるインテリジェントソリューションへの投資を増やしています。
先進国の病院は調達戦略において自動化とデジタル化を優先する一方、低・中所得国は費用対効果の高いイノベーションに注力しています。これらの同時進行するトレンドにより、高級品から低価格品まで、病院用品ベンダーのグローバルなプレゼンスが拡大しています。
高齢化と慢性疾患が製品需要を刺激
世界の60歳以上の人口は2050年までに倍増すると予測されており、長期ケアと外科的介入の必要性が高まっています。糖尿病、心血管疾患、がんといった非感染性疾患（NCD）の罹患率増加も、入院や外科手術の増加につながり、一般医療用品と専門医療用品の消費量を増加させています。
高齢患者は通常、長期の入院と集中的なモニタリングを必要とするため、カテーテル、栄養チューブ、酸素供給システム、創傷ケア製品などの消耗品への依存度が高まっています。
北米が市場を支配しているが、アジア太平洋地域が最も急成長を遂げる市場として浮上
地理的に見ると、北米は医療費の高騰、高度な病院インフラ、そして医療機器企業の強固なネットワークに牽引され、世界の病院用品市場を引き続きリードしています。特に米国は、急速な高齢化と感染予防・管理への継続的な投資により、大きなシェアを占めています。
しかし、アジア太平洋地域は、医療保険の適用範囲の拡大、政府資金による病院建設プロジェクト、そして医療ツーリズムの増加により、2025年から2033年にかけて最も高いCAGRを記録すると予想されています。インド、中国、インドネシアなどの国々では病院建設が急増しており、これが生活必需品の大量調達を促進しています。
