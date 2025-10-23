ÂæÏÑ¡¢AI¥Ï¥Ö¤òÌÜ»Ø¤·¥¢¥¸¥¢¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤òÎ©¤Á¾å¤²
ÂæËÌ¡¢2025Ç¯10·î23Æü /PRNewswire/ -- Financial Supervisory Commission¡ÊFSC¡Ë¤Ï¡¢Taiwan Stock Exchange¡ÊTWSE¡Ë¤ª¤è¤ÓTaipei Exchange¡ÊTPEx¡Ë¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡ÊAsia Innovation Capital Initiative¡Ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î»ñËÜ»Ô¾ì¤ò¶¯²½¤·¤Æ¡¢»Ô¾ì¤ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¿Í¹©ÃÎÇ½¤ÎÃÏ°è¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤¹¤ëFSC¼çÆ³¤ÎÀïÎ¬Åª¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê»º¶ÈÈ¯Å¸¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î»ñËÜ»Ô¾ì¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈFSC¤ÎPeng Jin-lung²ñÄ¹¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£Æ±»á¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë½ÀÆð¤Ê»ñ¶âÄ´Ã£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë»ñ»º±¿ÍÑ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÂæÏÑ¤ÎÌî¿´¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Î¡Ö³×¿·Åª¤Ê·ÐºÑ¡¢¥¹¥Þー¥È¤ÊÂæÏÑ¡ÊInnovative Economy, Smart Taiwan¡Ë¡×¹½ÁÛ¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢»ñ»º´ÉÍý¥»¥ó¥¿ー¤Î»ñËÜ»Ô¾ìÀ®Ä¹·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¾ì¤ª¤è¤Ó¼è°ú¥ëー¥ë¤ò¹çÍý²½¤·¡¢ÀìÍÑ¤Î¥µー¥Ó¥¹¡¦¥Áー¥à¤òÀßÎ©¤·¡¢¥ê¥½ー¥¹¤òÅý¹ç¤·¤Æ¡¢¼çÍ×¶È³¦¤Î¤¢¤é¤æ¤ëµ¬ÌÏ¤Î´ë¶È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Î³ô¼°¤ÈºÄ·ô¤ÎÆó½Å¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢½ÀÆð¤Ç¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¼çÆ³¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡ÊAsia Innovation Capital¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤ÈºÄ·ô»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ13¤Î½ÅÅÀÅª¤ÊÂÐºö¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°»Ô¾ì²þ³×¤Ë¤è¤ê¡¢Î®Æ°À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ç¥¤¡¦¥È¥ìー¥É¤òÆ³Æþ¤·¡¢Taiwan Innovation Board¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ´ë¶È¤Î¾å¾ìÍ×·ï¤â´ÊÁÇ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼èÄùÌò¤Î²áÈ¾¿ô¤¬Ãæ²ÚÌ±¹ñ¤Ëµï½»¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¬À©¤ÎÇÑ»ß¡¢¾Ú·ôË¡¤Î½å¼é¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ç´´¾Ú·ô°ú¼õ¿Í¤ÎÁªÇ¤´ü´Ö¤ÎÃ»½Ì¡¢¿·µ¬³ô¼°¸ø³«¸å¤Î¸øÇ§²ñ·×»Î¤Ë¤è¤ëÆâÉôÅýÀ©´ÆººÊó¹ð½ñ¤ÎÄó½Ð¤ËÉ¬Í×¤ÊÇ¯¿ô¤ÎÃ»½Ì¤Ê¤É¤Î»Üºö¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÉ²ÃÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ï¡¢¼èÄùÌò²ñ¤Î¸òÂå¤Ë¤ª¤±¤ë½ÀÆðÀ¤Î¸þ¾å¤ä¾Úµò¶â¼è°úµ¬Â§¤Î´ËÏÂ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â»Ô¾ì¤Î¸úÎ¨À¤È¥¢¥¯¥»¥¹À¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÄ·ô»Ô¾ì²þ³×¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿³°²ß·ú¤ÆºÄ·ô¤òÂæÏÑ¤ÇÆó½Å¾å¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¹ñÆâºÄ·ô»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤È¹ñºÝÅª¤ÊÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÇºÄ·ô¤òÈ¯¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë³°¹ñ´ë¶È¤Î»ñ³ÊÍ×·ï¤â´ËÏÂ¤µ¤ì¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê»ñ¶âÄ´Ã£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¡¢»Ô¾ì¤ÎÊñÀÝÀ¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢´ë¶È¤¬³ô¼°¤ÈºÄ·ô¤ÎÎ¾Êý¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ½ÀÆð¤Ê»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ÈÊÑ³×¤ò·×²è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈPeng»á¤ÏÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FSC¤Ï¡¢µ¬À©¤Î¶¯²½¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¼çÆ³¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»Ô¾ì¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÇÊñ³çÅª¤Ê»ñËÜ»Ô¾ì¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»º¶ÈÊÑ³×¤Î²ÃÂ®¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¥¿Ê¡¢¼Á¤Î¹â¤¤Åê»ñµ¡²ñ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Î³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢ÂæÏÑ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢À¤³¦Åª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¡¢Åê»ñ²È¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com