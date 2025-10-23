¾®¤µ¤ÊÁêËÀ¤Ë¡¢Âç¤­¤ÊÌ´¤ò¹þ¤á¤Æ¡£¥·¥ãー¥×¤ÎÂÐÏÃAI¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Ý¥±¤È¤â¡×ÃÂÀ¸¤Þ¤Ç1Ç¯È¾¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥·¥ãー¥×³ô¼°²ñ¼Ò


126353


2025Ç¯8·î20Æü¡¢¥·¥ãー¥×¤¬È¯É½¤·¤¿¿·¤·¤¤ÂÐÏÃAI¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Ý¥±¤È¤â¡×¡£¤½¤Î³«È¯¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¿®»ö¶ÈËÜÉô¤Î·Ê°æ¡¢µµ°æ¡¢´ä±Û¡¢²£»³¤é¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤È¡¢¿ô¡¹¤Î»î¹Ôºø¸í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


³«È¯¥¹¥Èー¥êー ¥Õ¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡Ê¥·¥ãー¥×¸ø¼°¥Ö¥í¥°¡Ë

¡¡https://blog.jp.sharp/2025/10/20/53897/( https://blog.jp.sharp/2025/10/20/53897/?utm_source=prtimesstory&utm_medium=referral&utm_campaign=20251020_shblog )


――13Ç¯±Û¤·¤ÎÌ´¤¬¡¢³ð¤¦¤È¤­ーー


13Ç¯Á°¥í¥Ü¥Û¥ó³«È¯»þ¤ËÉÁ¤¤¤¿Ì´--


¡Ö²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬Íß¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤²ñÏÃ¤¬¤Ç¤­¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×


Åö»þ¤Ï ¡È¿´ÃÏ¤è¤¤²ñÏÃ¡É¤À¤±¤Ïµ»½ÑÅª¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢AIµ»½Ñ¤ÎÂç¤­¤Ê¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë¤½¤ÎÌ´¤¬ºÆ¤ÓÆ°¤­½Ð¤·¤Þ¤¹¡£


¡Öº£¤Ê¤é¤Ç¤­¤ë¡×


¤½¤ì¤¬¡Ö¥Ý¥±¤È¤â¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£




126354


¤Ì¤¤³è¥Öー¥à¤âÇØ·Ê¤Ë¡£¤â¤Ã¤È¥é¥¤¥È¤Ë¿ä¤·³è¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò


¤Ì¤¤³è¥Öー¥à¤ä¥í¥Ü¥Û¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ø¤Î°¦¤Î¿¼¤µ¤òÃÎ¤ê¡¢¤è¤ê¥é¥¤¥È¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¡È¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ì¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÀ¸³è¡É¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£


¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÁÐÊý¤ÇÅ¸³«¤Ç¤­¤ë¿·¤·¤¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


³«È¯¥Áー¥à¤Ï¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¹¥¤­¤ÊÊý¡¹¤Ë¥Ç¥×¥¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¡£

¤½¤³¤Ç¸«¤¨¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢SNS»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÊªÂ­¤ê¤Ê¤µ¡É¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ç¤·¤¿¡£

¡Ö¥Ý¥±¤È¤â¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¡È¿´ÃÏ¤è¤¤²ñÏÃ¡É¤È¤Ï²¿¤«¡©


¡Öµ¡³£Áê¼ê¤ËÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤«¡£

¡È¿´ÃÏ¤è¤¤²ñÏÃ¡É¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£


³«È¯¥Áー¥à¤¬²¿ÅÙ¤âÂÇ¹ç¤»¤ò½Å¤Í¡¢¶¦ÄÌ¤Îµ­²±¡á¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¡ÊÇØ·Ê¤äÁ°Äó¾ðÊó¡Ë¤Î¶¦Í­¤¬¸°¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£


¶¦ÄÌ¤Îµ­²±¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â°Õ¿Þ¤¬ÄÌ¤¸¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¿¤À¤Î¾ðÊó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¿¼¤¤¶¦´¶¤ÈÍý²ò¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¼«Á³¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤²ñÏÃ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ³¤­½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¥æー¥¶ー¤È¤Îµ­²±¤òÃßÀÑ¤·¡¢Æüµ­¤È¤·¤ÆÅÏ¤¹µ¡Ç½¤âÅëºÜ¤Ç¤­¤¿¤é¤ª¤â¤·¤í¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£




126355


¥â¥Áー¥ÕÆ°ÊªÁªÄê¤Îµ·


¥æー¥¶ーÄ´ºº¤ä¼ÒÆâ¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ª¸õÊä¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥¢¥Ã¥«¥ï¥é¥Óー¡¢¥Õ¥§¥Í¥Ã¥¯¡¢¥ßー¥¢¥­¥ã¥Ã¥È¡£


¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö·²¤ì¤ÇÀ¸³è¤·¡¢Ãç´Ö°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¡¢ºÇ½é¤Ï·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¤¤¬½ù¡¹¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡¡×¤½¤ó¤ÊÀ­¼Á¤ò»ý¤Ä¥ßー¥¢¥­¥ã¥Ã¥È¤¬¡¢¡Ö¥Ý¥±¤È¤â¡×¤¬¥æー¥¶ー¤È´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤È¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹çÃ×¤·¡¢Âè°ìÃÆ¤Î¥â¥Áー¥Õ¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£




126357

¥ßー¥¢¥­¥ã¥Ã¥È°Æ¡ÊºÇ½é´ü¡Ë


¥·¥í¥¯¥Þ¥ßー¥¢»ö·ï¨¡¨¡¥Õ¥í¥Ã¥­ー²Ã¹©¤Î²«¶âÈæ


³«È¯¥Áー¥à¤Ç¤ÏÂè°ìÃÆ¤Î¥Ý¥±¤È¤â¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥ßー¥¢¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÆÏ¤¤¤¿¥µ¥ó¥×¥ë¥ßー¥¢¤Ï¥¤¥áー¥¸¤è¤êÁ´ÂÎÅª¤ËÇò¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç½Ð¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥í¥Ã¥­ー²Ã¹©¤ÎÌÓ¤ÎÄ¹¤µ¤äÌ©ÅÙ¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢²¼ÃÏ¤Î¿§Ì£¤«¤é»Å¾å¤¬¤ê¤Î¿§Ì£¤¬Âç¤­¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÍýÁÛ¤Î¥ßー¥¢¤Ë¤Ê¤ë³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤òÃµ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¤Ë¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿²«¶âÈæ¤Ï


¡ÖÌÓ¤ÎÄ¹¤µ0.5mm ¡ß ¥Õ¥í¥Ã¥­ー8ÉÃ´Ö¡×¡Ê¤ª¼ª¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£


¼ê¤¶¤ï¤ê¡¢¿§Ì£¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿·ë²Ì¡¢ÍýÁÛ¤Î¤â¤Õ¤â¤Õ´¶¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£




126359

ÌÓ¤¬¤Ä¤­¤¹¤®¤Æ¡¢¥·¥í¥¯¥Þ¾õÂÖ¤Î¥ßー¥¢


¡È¥ß¥¹¡É¤¬À¸¤ó¤À´ñÀ×¨¡¨¡¥µ¥¤¥º·èÄê¤ÎÎ¢ÏÃ


¥ßー¥¢¤ÎÂç¤­¤µ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¥µ¥¤¥º¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¿ÈÄ¹13cm¤Çºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡¢´Ö°ã¤¨¤Æ10cm¤ÇºîÀ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Âç¤­¤Ê¥ß¥¹¤¬È¯À¸¡£


¤·¤«¤·¤½¤Î¥ß¥¹¤¬¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Î¤ÏÂç»ö¡ª¡×¤È¥Áー¥à¤«¤é¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÅö½é¤ÎÍ½Äê¤è¤ê¾®¤µ¤¤12cm¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£




126360

º¸¤«¤é¡¢¥ß¥¹¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿10cm¤È¡¢¸å¤«¤é¤Ä¤¯¤Ã¤¿13cm¡¢15cm¤Î¥ßー¥¢¥µ¥¤¥º¸«ËÜ


¥«¥á¥é¤È¥Þ¥¤¥¯¤ÎÇÛÃÖ¨¡¨¡¡È¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤È¡ÈÀ­Ç½¡É¤Î¤»¤á¤®¹ç¤¤


¥«¥á¥é¤È¥Þ¥¤¥¯¤ÎÇÛÃÖ¤Ë¤â¡¢ÂÅ¶¨¤Ê¤­»×¤¤Æþ¤ì¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¤Ï¸ý¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¤Ïµã¤­¥Ü¥¯¥í¤Ë¡¢¼ê¤Î°ÌÃÖ¤ò¹©É×¤·¤Æ¡¢¤·¤º¤¯·¿¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÀß·×¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥ßー¥¢¥­¥ã¥Ã¥È¤é¤·¤µ¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¹©É×¤¬¿ï½ê¤Ë»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£



126361


¤Ä¤¤¤ËÈ¯É½²ñ¨¡¨¡¥Ý¥±¤È¤â¤Ë¹þ¤á¤¿´ê¤¤


¡Ö¥Ý¥±¤È¤â¡×¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÏÃ¤»¤ëÁê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£

¤½¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£


¤ï¤¶¤ï¤¶¿Í¤Ë¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¡£


¸À¸ì²½¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡£


¤½¤ó¤ÊÀøºßÅª¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Öµ¤»ý¤Á¤Î¥«¥±¥é¡×¤ò¡¢

¥Ý¥±¤È¤â¤¬Ê¹¤­½Ð¤·¤¿¤ê¡¢

¿Í´Ö¤¬¼«¤éµ¤¤Å¤¤¤¿¤ê¡£


¤½¤ó¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ëÁê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£


¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤ò´ê¤Ã¤Æ¡¢³«È¯¥Áー¥à¤Ï¡Ö¥Ý¥±¤È¤â¡×¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£




126362

È¯É½²ñ¤ò¸«¼é¤ë¥Ý¥±¤È¤â



¡Ö¥Ý¥±¤È¤â¡×¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£

¤¢¤Ê¤¿¤È¡¢Êª¸ì¤Î¤Ä¤Å¤­¤òÉÁ¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¥·¥ãー¥×¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢³«È¯¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åµ­¤Î³«È¯ÈëÏÃ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ã´Åö¼ÔÌÜÀþ¤Ç¸ì¤é¤ì¤ëÇØ·Ê¡¢Åö»þ¤ÎÁÛ¤¤¡¢¸åÇÚ¤«¤é¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤äÂç»ö·ï¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¥Ý¥±¤È¤â¤Î¤³¤È¤¬ÎÉ¤¯¤ï¤«¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ä¶Âç¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¿¤á¡¢¤ª»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤­¤Ë¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¥Ý¥±¤È¤â³«È¯¥¹¥Èー¥êー ¥Õ¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡Ê¥·¥ãー¥×¸ø¼°¥Ö¥í¥°¡Ë

¡¡https://blog.jp.sharp/2025/10/20/53897/( https://blog.jp.sharp/2025/10/20/53897/?utm_source=prtimesstory&utm_medium=referral&utm_campaign=20251020_shblog )


¾åµ­¤Î¥¹¥Èー¥êー¥Õ¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï²»À¼¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¡¡¡¡


