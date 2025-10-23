こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
琵琶湖マリオットホテル 見た目にも楽しいクリスマススイーツが並ぶアフタヌーンティー「Christmas Afternoon Tea」を発売
期間：2025年12月1日(月)～12月25日(木)
琵琶湖マリオットホテル（滋賀県守山市今浜町、総支配人：荒木義雄）では、2025年12月1日(月)～12月25日(木)の期間、レストラン「Grill & Dining G」にてクリスマスをイメージしたフォルムのかわいいスイーツとセイボリーを楽しめる「Christmas Afternoon Tea」を発売いたします。
クリスマスの世界観を繊細に表現したアフタヌーンティーが登場。滋賀県産の素材を取り入れつつ、クリスマスならではの見た目に心躍るスイーツ8種とセイボリー4種をご提供いたします。華やかなスイーツは、トナカイをモチーフにしたガトーや、サンタクロースのひげをイメージしたホワイトチョコレートと柚子のマカロン、薪を模したブッシュ・ド・ノエルなど、クリスマスツリーのオーナメントを思わせる愛らしい仕上がりとなっています。また、ジンジャーマンクッキーやエクレアなど味わいも多彩。セイボリーには、近江鶏のオープンサンドやパイ包み焼きなど滋賀県の味覚をクリスマスカラーで仕上げた逸品が並びます。さらに、ご自宅でも楽しめるドライフルーツとナッツの豊かな風味を練り込んだ伝統的なドイツ菓子「クリスマスシュトーレン」のテイクアウトをオプションでご用意しています。
琵琶湖の冬景色と華やかな季節の味覚が織りなす贅沢なティータイムをお楽しみください。
■「Christmas Afternoon Tea」について
クリスマスのモチーフを繊細に映したスイーツとセイボリーが並ぶ、華やかなアフタヌーンティー。アーモンドのスポンジにバニラ入りムースリーヌとフレッシュのいちごをサンドした上品な味わいのフレジエは、煙突に見立ててサンタクロースの帽子とプレゼント袋を飾りました。トナカイのソリに見立てたエクレアは、ナッツの香りとバタークリームにほろ苦いキャラメルリンゴを添えた大人の味わいのスイーツです。そのほか、トナカイや薪、プレゼントをイメージしたスイーツは、オーナメントのような愛らしさと地元素材を取り入れた豊かな風味が調和し、ひと皿ごとに物語を感じさせます。セイボリーには、じっくり煮込んだ豚肉のラグーや近江鴨・近江鶏など滋賀県の美味に、季節の彩りを添えた品々をご用意いたします。クリスマスだけの特別な午後、心躍るひとときをご堪能ください。
メニュー：
【スイーツ】（8種類）
アドベリーとピスタチオのムース
ほうじ茶と金柑のガトー
滋賀県産豆乳ときな粉のババロア
リンゴとプラリネのエクレア
ホワイトチョコレートと柚子のマカロン
フレジエ
ブッシュ・ド・ノエル
ジンジャーマンクッキー
【セイボリー（軽食）】（4種類）
大鱒とモッツァレラチーズのルーラード
近江鶏とトリュフマッシュポテトのオープンサンド
近江鴨とオレンジのピンチョス
豚肩ロースのラグー パイ包み焼き
【ドリンク】＜銘柄変更自由＞
スペシャルティー「ホリデーシトラス」
ティーセレクション「Art of Tea」(8種)
コーヒー
【オプション＜別料金＞】限定100個 1,500円
・クリスマス シュトーレン 高さ5㎝×幅10㎝
※テイクアウト専用となります。
※予定数に達次第終了となります。
「Christmas Afternoon Tea」概要
期間：2025年12月1日(月)～12月25日(木)
時間：13:00～15:00 / 16:00
場所：ホテル12階レストラン「Grill & Dining G」
料金：1名様 6,000円
※表示料金は消費税・サービス料込みの料金です。
※記載のメニュー内容は変更になる場合もございます。
※アフタヌーンティーは前日17時までの事前予約制となります。
＜ご予約・お問い合わせ先＞
琵琶湖マリオットホテル Grill & Dining G
TEL：077-584-2150 URL：https://www.biwako-marriott.com/restaurant/
本件に関するお問合わせ先
077-585-56100
関連リンク
琵琶湖マリオットホテル
https://www.biwako-marriott.com/restaurant/index.html
