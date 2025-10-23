【浅草ビューホテル】2025クリスマスケーキご予約販売開始。ホテルパティシエが贈る上質な味わいをご家庭で。

ヒューリックホテルマネジメント株式会社

ヒューリックホテルマネジメント株式会社が運営する浅草ビューホテル（所在地：東京都台東区／総支配人：佐藤 和彦）では、2025年度のクリスマスケーキのご予約販売を開始いたしました。

ホテルパティシエがひとつひとつ丁寧に仕立てた、ホテルメイドならではの上質な味わいをご家庭でお楽しみください。

定番の苺ショート、人気の「クロンヌ・ド・ノエル」をはじめ、華やかなデコレーションや旬の素材を生かした全5種類のクリスマスケーキとパーティーセットなどをご用意。パティシエのこだわりが詰まった味わいを、特別なひとときにお楽しみください。

ストロベリー・ショート

しっとりと焼き上げたスポンジに、ほどよい甘さの生クリームと国産苺をふんだんに使用した、毎年人気のショートケーキ。ふんわりとやさしい口あたりで、世代を問わず愛される定番の味わいです。

4号（12cm）\4,800／5号（15cm）\6,000／6号（18cm）\7,200

ショコラ・ショート

香り高いカカオを使用したスポンジに、ベルギー産チョコレートのクリームを重ねた濃厚な一品。ほどよい甘さと苺の酸味が絶妙に調和し、上品な余韻が広がります。

大人からお子様まで楽しめる人気のショコラケーキです。

4号（12cm）\4,900／5号（15cm）\6,200

ノエル・モンブラン

3種類の栗をブレンドしたマロンクリームは、豊かなコクと香りが広がる贅沢な味わい。軽やかなマロンムースに、カシスムースのほのかな酸味を重ね、上品なバランスに仕上げました。奥行きのある味のグラデーションをお楽しみください。

18cm \5,500

クロンヌ・ド・ノエル

クリスマスリースをイメージした、華やかで可愛らしいケーキ。甘酸っぱい苺ムースの中に、ミルク感豊かなバニラムースを包み込みました。フレッシュな苺の風味とまろやかな甘さが調和した、心ときめくホリデースイーツです。

6号（18cm）\6,000

栗原心平さんとスペシャルコラボレーション 温州みかんと山椒フロマージュ

料理家・栗原心平さんと浅草ビューホテルの長年にわたるコラボレーションから生まれた、特別なクリスマスケーキ。

サクサクのタルト生地に、やさしい甘さの和三盆クリーム、濃厚なショコラムース、ピリッと効いた山椒フロマージュを重ねました。仕上げに瑞々しい温州みかんのジュレをあしらい、甘みと爽やかさ、スパイシーなアクセントが織りなす奥行きのある味わいをお楽しみください。

おひとりでも気軽に楽しめるパーソナルサイズ（3号）もご用意しました。

5号（15cm）\4,500／3号（9cm）\2,100

自分へのご褒美にもぴったりな3号サイズの小さなクリスマスケーキ素材の個性が重なり合う味わいのグラデーション

クリスマス パーティーセット

雛鳥をじっくりとローストし、しっとりジューシーに焼き上げたロティサリーチキンと、ホテルオリジナルのビーフシチュー、さらに人気のストロベリーショートを組み合わせたスペシャルセット。ご家庭でもホテルメイドの贅沢な味わいを堪能でき、大切な方と過ごすクリスマスの食卓を華やかに彩ります。

《クリスマス パーティーセット》

ストロベリーショート4号（12cm）・ロティサリーチキン（雛鳥）・ビーフシチュー \11,000 ※30食限定

《単品》

ロティサリーチキン（雛鳥）\4,500

穂乃華シュトーレン

1年間ラム酒に漬け込んだドライフルーツが芳醇な香りを放つ、穂乃華自慢のシュトーレン。口どけの良い生地に、まろやかな甘みのきび砂糖と和三盆糖をまぶし、奥行きのある味わいに仕上げました。クリスマスシーズンを彩る、高級感あふれる一品です。

約25cm \3,500／ハーフ \1,800

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13939/table/183_1_9e48fdf70762f1d1c7f6053d4b40f8ed.jpg?v=202510231158 ]

※クリスマスケーキの配達は行っておりません。

※ケーキの装飾は一部変更になる場合がございます。

※材料の仕入れ上、品切れの場合もございます。

【ご予約・お問い合わせ(レストラン予約係）】

TEL.03-3842-2124 （10：00～17：00）

WEB予約はこちらから》(https://www.tablecheck.com/ja/viewhotels-asakusa-honoka-pickup/reserve/message?menu_lists=68c4d434a4522460663d3054)