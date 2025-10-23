チューリッヒ保険会社とイオン保険サービス株式会社が今年2回目の共同社会貢献活動を実施









当日はイオンエンタ－テイメント株式会社の協力を得てイオンシネマ三田ウッディタウンの1スクリーンを貸切り、認定NPO法人 Hands On Tokyoのサポートにより、認定NPO法人ケアット（放課後等デイサービス）やユニバーサルスクール（放課後等デイサービス）などの子どもたちや、かるがも園（児童発達支援センター）の児童や卒園した子どもたちなど39名とそのご家族総勢79名を招待して『映画ドラえもん のび太の地球交響楽』（2024）の鑑賞会を開催しました。