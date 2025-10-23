サンシャインシティの専門店街アルパ、玉城ティナをイメージモデルに起用し2025年のウィンターコレクションを展開　11月1日(土)より池袋駅を中心に各所でビジュアルを順次展開

株式会社サンシャインシティ

サンシャインシティ(東京・池袋)内の専門店街アルパ(以下、「アルパ」)では、2025年のウィンターコレクション「Winter Invitation from SUNSHINE CITY alpa」を11月1日(土)から12月25日(木)まで展開します。

この秋冬に20店舗超が新たにオープンし、よりトレンドや“自分らしさ”を押さえたファッションを楽しめるようになる、生まれ変わったアルパへとみなさまを"ご招待"します。

玉城ティナさんを起用したキービジュアル

イメージモデルには、常にトレンドの最前線に立ち、独自の世界観と多彩な表現力で若い世代を中心に絶大な支持を集める玉城ティナさんを起用。ファッションアイコンとして進化を続ける玉城さんに、新しく生まれ変わっていくアルパのイメージを重ね、3種のキービジュアルやプロモーションムービーを展開します。また、撮影の裏側を収録したメイキングムービーやキービジュアルとは異なるアナザーカットなどを見ることができる特設ウェブページも同期間限定で公開し、この冬のおすすめ商品を各店舗のスタッフのコメントと合わせて紹介するほか、アルパ内のディスプレイエリアや各店頭でも、この冬おすすめアイテムを紹介します。

アルパのブランドカラーである赤を基調とした招待状をモチーフに、玉城さんが纏う「ちょっと背伸びした大人ガーリー」なスタイルとともに、この冬ならではのファッションの楽しみ方を提案します。

◆企画概要

・テーマ：Winter Invitation from SUNSHINE CITY alpa

・展開期間：11月1日(土)～12月25日(木)

・イメージモデル：玉城ティナさん

・展開内容：

１.玉城ティナさんを起用した各種ビジュアル・ムービー(※)の公開、池袋駅周辺やサンシャインシティ内などでの告知展開

※キービジュアル(3種)、プロモーションムービー、メイキングムービー等

２.特設ウェブページの公開(11月1日～)

３.特設ウェブページやアルパ公式Instagram(https://www.instagram.com/sunshinecityalpa_official/)での冬のおすすめ商品の紹介

４.アルパでのディスプレイエリア展開や店頭でのオリジナルデザインPOPを用いたプロモーション

特設ウェブページ :https://sunshinecity.jp/file/official/alpa_message/※公開期間：11月1日(土) ～ 12月25日(木)

アルパではこの秋冬にかけて店舗リニューアルが進行中！

秋から冬にかけてアルパ全体の約160店舗のうち、1割以上の店舗が新装オープンします。

▼詳細はこちらのニュースリリースをご覧ください▼

専門店街アルパ、この秋冬に約2,200平方メートル 、20店舗超を刷新！第一弾は14店舗が11月までに次々オープン 関東初や池袋初の顔ぶれに加え、日本一のグルメバーガーも登場

https://co.sunshinecity.co.jp/archives/007/202510/d1bf3daabb2361364d3501b1356240c373944cc0a6dcc5d871260129771910a8.pdf

◆テーマと玉城ティナさんの起用について

今回のウィンターコレクションのテーマである「Winter Invitation from SUNSHINE CITY alpa」には、今秋冬の店舗リニューアルにより、特に20～30代の女性を中心に、新しく変わっていくアルパで冬のファッションを楽しんでほしいという思いが込められています。

常にトレンドの最前線に立つ存在としてモデル・俳優など幅広く活躍される玉城ティナさんが、アルパのイメージカラーである赤を使用した「インビテーションカード(招待状)」をみなさまにお届けします。

今までアルパに足を運んだことのない方にもお越しいただくきっかけとなってほしいと考え、独自の世界観と多彩な表現力で若い世代を中心に絶大な支持を集めるファッションアイコンである玉城ティナさんにイメージモデルを務めていただくこととなりました。

◆玉城ティナさんのコメント

■キービジュアル(3種)―今回の起用が決まった時の感想について

アルパがファッションをもっと楽しめる場所に生まれ変わるということで、“ファッション”のイメージで私を選んでいただけたことがとても嬉しいです。

秋冬は特におしゃれが楽しくなる季節なので、このコレクションをきっかけに、皆さんがアルパで新しいお洋服に出会ってくださったら嬉しいです。

―アルパのイメージについて

以前遊びに行ったことがあります！たくさんのショップやイベントがあって、ご家族でもお友達同士でも楽しめる場所だと思います。

今回のビジュアルやプロモーションムービーを通して、アルパが“ファッションを通して女の子同士で楽しめる場所”だと伝わったらいいなと思います。

―今回の撮影を通して伝えたいことは

アルパを象徴する“赤”を大胆に使っていて、背景だけでなくネイルにも赤を取り入れています。

赤の印象がとても強いビジュアルになっているので、これを通して新しいアルパの世界観を感じてもらえたら嬉しいです。

また、撮影ではコレクションのイメージに合わせて3パターンのお洋服を着用しました。

このビジュアルやプロモーションムービーから、ファッションを楽しむ気持ちが伝わったらいいなと思います。

―みなさまへのメッセージ

ネットでも簡単にお洋服を買える時代ですが、「これって自分に似合うかな？」と実際に鏡で合わせて考えたり、初めてのブランドに出会ったりできるのは、やっぱりお店ならではの魅力だと思います。

今回新たに多くのショップがオープンし、さらに魅力的になったアルパに、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。

玉城ティナ（1997年10月8日生まれ、沖縄県出身）

2012年「ミスiD2013」初代グランプリを受賞し、『ViVi』の専属モデルに。14年女優デビュー後、『Diner ダイナー』『惡の華』『ホリック xxxHOLiC』などに出演。アクターズショートフィルム2「物語」では脚本・監督も担当。縦型ドラマ『TOKYO butterfly NIGHT』では主演を務める。青髪の少女レイ役で出演したNetflix『今際の国のアリス』シーズン3が世界87カ国で好評配信中。

◆玉城ティナさんの撮影風景を収めたメイキングムービーを公開

撮影の裏側を収めたメイキングムービーでは、現場の雰囲気やスタッフとのやり取り、そして玉城ティナさんがテーマを表現する多彩な表情やポーズをご覧いただけます。キービジュアルとは異なる、撮影ならではの一瞬一瞬を切り取った映像をぜひお楽しみください。

◆アルパ内では「この冬のおすすめコーデ」やスタッフのおすすめアイテムを紹介

●メイキングムービー先行公開URL：https://youtu.be/aiDgXNwh3gw(https://youtu.be/aiDgXNwh3gw)[動画: https://www.youtube.com/watch?v=aiDgXNwh3gw ]

期間中、アルパB1大通りエリアでは、今回のテーマを表現したディスプレイエリアを展開し、各店舗の「この冬のおすすめコーデ」を紹介するほか、店頭では“招待状”をモチーフにしたオリジナルデザインのPOPを用いた各スタッフのおすすめアイテムの紹介も行います。

“自分らしさ”を楽しめるファッションコーデを探したり、スタッフごとに異なるおすすめポイントに注目したりしながら、冬のショッピングをお楽しみいただけます。

◆アルパでは新店オープンを記念してお得なフェアを開催中！

アルパB1大通りエリアでのディスプレイスタッフおすすめアイテムを紹介するPOP「alpa new shops open Celebration Fair」を10月31日(金)まで開催中！

新店舗のオープンを記念して、アルパ内では35店舗がスペシャルプライス商品の展開や、ご購入のお客様にノベルティのプレゼントなど、お得なフェアを開催！店舗によりサービスが異なるので店頭のPOPにてご確認ください！

◆今後のリニューアルにも注目！

11月以降も、ヘルシー志向の飲食店や話題のスイーツ店、人気ファッションブランドなど、トレンドを押さえた注目店舗が続々とオープン予定です。また、9月23日(月・祝)をもって営業を終了したB1味の小路エリアは、2027年に新エリアとしてリニューアルを予定しています。今後も専門店街アルパにご期待ください。

■サンシャインシティ 専門店街アルパ 概要

所在地：東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ 専門店街アルパB1・1F・2F・3F

営業時間：（お買物）10：00～20：00、（お食事）11：00～22：00 ※一部店舗を除く

問合せ先：サンシャインシティ総合案内 03-3989-3331（ 受付時間9：00～20：00 ）

https://sunshinecity.jp/

