スポーツ施設の建設を専門とする日本体育施設（にほんたいいくしせつ）株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：越後 幸太郎）は、11月7日（金）～8日（土）に東京都が主催する、パフォーマンス向上、健康促進、障がい者スポーツなどがテーマのスポーツ産業振興イベント「SPOJAM TAMA」（スポジャムたま）（東京都八王子市）に出展いたします。

東京2025デフリンピックや滋賀県で開催の全国障害者スポーツ大会など、障がい者スポーツに注目が集まる2025年に、日本体育施設は本イベントを通じて、誰もが安全にスポーツを楽しめるスポーツ施設について発信します。

日本体育施設のブースでは、 日本オラクル所属のパラアスリート・瀧村和美選手（陸上）のインタビュー映像や走行映像で弊社舗装材の走り心地も確認いただけます。また、実際にパラアスリートに使用されている競技用車いすも展示します。

SPOJAM TAMA 開催概要

名 称：スポーツ産業展示体験会「SPOJAM TAMA」（スポジャムたま）

日 時：2025年11月7日（金）、8日（土）10:00～19:00 ※展示会エリアは17:00終了

会 場：東京たま未来メッセ（東京都八王子市明神町3丁目19-2）

主 催：東京都

特別協力：株式会社ドリームファクトリー、ドリームコーチング by 日テレ

後 援：東京都中小企業振興公社（多摩支社）、一般社団法人首都圏産業活性化協会、

東京都聴覚障害者連盟（デフリンピック東京推進委員会）、京王電鉄株式会社、

東京八王子ビートレインズ、八王子商工会議所、立川商工会議所

参 加 費：入場無料

オフィシャルWebサイト：https://spojam.net/

当社ブースの見どころ

１．ウレタントラック「レオタンα（アルファ）エンボス」の展示

レオタンαエンボス

1991年の世界陸上の会場である旧国立競技場、日産スタジアム、町田GIONスタジアムなどで使用されているウレタン舗装材です。障がいの有無を問わず、安心して記録向上を目指せる走行性・安全性を備えています。ブースでは手で触れて感触を確かめていただくことができます。また、同舗装材は、同イベントの「20mダッシュチャレンジ」にも採用されています。パラアスリートからも高く評価され、信頼されている製品です。

2. 瀧村和美選手（陸上）の走行・インタビュー映像上映

日本オラクル所属 パラアスリート

瀧村和美選手（陸上）

日本オラクル所属のパラアスリート瀧村和美選手（陸上）の走行映像・インタビュー映像を上映します。

映像の中で「レオタンαエンボス」の有効性をご確認いただけます。

3. 競技用車いすの展示



オーエックスエンジニアリング社製

競技用車いす

トラックのサーフェイスと競技用車いすとの関係性を知っていただくため、競技用車いすを展示します。車いすは、株式会社オーエックスエンジニアリングから貸出していただきました。

※展示のみ。触れることはできますが、乗車体験はできません。

ぜひ日本体育施設のブースへお越しください！

日本体育施設とパラスポーツの取り組み



ボウ（弓）を構える大谷知樹選手



（日本体育施設所属）

当社ではパラアスリートの競技活動を支援し、社員として共に働く環境を整えています。競技環境の整備と人材活用の両面から、障がい者スポーツの発展に貢献しています。

町田GIONスタジアムで走る瀧村和美選手

（日本オラクル所属）

当社が指定管理を担当する野津田公園ではパラスポーツ支援の一環として、「パラ（障がい者）陸上競技教室」を定期開催しています。

https://www.nozuta-park.com/rooms/pararooms.html

会社概要

会社名：日本体育施設株式会社

所在地：東京都中野区東中野3－20－10

代表者：代表取締役社長 越後幸太郎

事業内容：スポーツ施設建設・舗装材開発・競技環境整備

URL：https://www.ntssports.co.jp/