ゴールデンシュガーの世界市場2025年、グローバル市場規模（ゴールデングラニュレートシュガー、ダークブラウンシュガー、コーヒーシュガークリスタル）・分析レポートを発表
2025年10月23日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ゴールデンシュガーの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ゴールデンシュガーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界のゴールデンシュガー市場概要
最新の調査によると、世界のゴールデンシュガー市場規模は2023年にXXX百万ドルと推定され、2030年にはXXX百万ドルに達する見込みです。予測期間中の年平均成長率はXXX％とされています。ゴールデンシュガーは、精製度を抑えた自然な色味と風味を持つ砂糖であり、一般的な白糖よりもミネラル分を多く含み、まろやかな甘味が特長です。健康志向や自然食品への関心の高まりに伴い、食品業界を中心に需要が拡大しています。また、家畜飼料など非食品分野でも利用が進み、市場の多様化が見られます。
________________________________________
市場構造と分類
本市場は「製品タイプ」と「用途」によって構成されています。製品タイプ別では、「ゴールデングラニュレートシュガー」「ダークブラウンシュガー」「コーヒーシュガークリスタル」に分類されます。最も一般的なタイプはゴールデングラニュレートシュガーであり、製菓・飲料用途を中心に高い需要を誇ります。一方、ダークブラウンシュガーはカラメル風味を活かした焼き菓子やソース製品向けとして成長が見込まれています。
用途別では、「食品」「動物飼料」「その他」に分類されます。食品分野が圧倒的な市場シェアを占め、特に菓子、飲料、ベーカリー製品への使用が主流です。動物飼料分野では、エネルギー源としての利用が進み、安定した成長が続いています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めており、特に中国が世界市場を牽引しています。中国では砂糖の国内消費量が高く、製造基盤の強化と政府の農業支援政策により生産が拡大しています。日本、インド、タイなどでも健康志向の高まりにより、未精製糖や天然甘味料の人気が上昇しています。
北米および欧州では、政府による糖質摂取管理政策の影響を受けつつも、オーガニックや自然由来食品としての需要が安定しています。特に欧州では、消費者が精製度の低い砂糖を好む傾向が強まり、ゴールデンシュガーが白糖の代替品として注目されています。
一方、南米や中東・アフリカ地域では、経済発展とともに食品産業が拡大しており、地域内での生産・消費が今後さらに活性化する見通しです。
________________________________________
技術動向と業界トレンド
ゴールデンシュガーの製造には、糖蜜成分を部分的に残す独自の精製技術が用いられています。近年は、糖分結晶の均一化や風味保持のための低温乾燥技術、持続可能なサトウキビ・甜菜原料の活用が注目されています。また、脱炭素化の潮流に合わせて、環境負荷を抑えた製糖プロセスへの移行も進んでいます。
市場トレンドとしては、「ナチュラル」「オーガニック」「フェアトレード」などの付加価値を持つ製品の需要が高まりつつあります。さらに、カフェチェーンや高級菓子ブランドが風味の良いゴールデンシュガーを採用するケースが増加しており、プレミアム志向の消費者層に支持されています。
