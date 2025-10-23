自動くずならし機能搭載！次世代型シュレッダ「GBC OptiMax」シリーズに、小～中規模オフィス向けモデルが新登場
アコ・ブランズ・ジャパン株式会社 （本社：東京都中野区、代表取締役：新田敏明） のGBCブランドは、2025年10月23日（木）より、自動くずならし機能を搭載した次世代型シュレッダOptiMaxシリーズより「GBC オプティマックス マイクロ OPM22」および「GBC オプティマックス マイクロ OPM15」を文具通販、ホールセラー、家電量販店、ECにて順次販売を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332470&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332470&id=bodyimage2】
■「OptiMax」（オプティマックス）の特徴
OptiMaxは、ダストボックスの収容量を33％（※1）向上させる「ビンローテーション機能」を搭載した次世代型シュレッダです。この画期的な機能により、細断くずを均等に分散させ、オフィスでの業務効率化を実現します。
■主な特長
-ビンローテーション機能搭載
ダストボックスが回転することで、細断くずが自動的に均等に分散され、ダストボックスに収容できる用紙の枚数が33％（※1）増加、ごみ捨ての手間が25％（※2）低減します。
一般的なシュレッダでは、細断くずがダストボックス内で山のような形状になり、その頂点付近をセンサーが検知して満杯と認識されることが多いため、ユーザーは何度もダストボックスのドアを開けて細断くずを均す必要がありました。しかし、本機はダストボックス内で細断くずが均等に分散されるため、満杯センサーが反応するまでに収容できる用紙の枚数が増え、手間を大幅に削減することが可能です。
※1 回転した場合としなかった場合の比較（当社調べ）
※2 当社従来製品比
-ダストボックスがライトアップ
細断時にダストボックスがライトアップするユニークな機能付。細断くずのごみ捨てのタイミングが分かりやすくなっています。
■製品仕様
GBC オプティマックス マイクロ OPM22
品番 ：GSHOPM22
カットタイプ ：マイクロカット 2×15mm
投入幅 ：A4（223mm）
最大細断枚数 ：９枚（50Hz/60Hz）
定格細断枚数 ：６枚（50Hz/60Hz）
定格運転時間 ：25分
ダストボックス容量 ：22L
定価 ： 48,000円（税別）
GBC オプティマックス マイクロ OPM15
品番 ：GSHOPM15
カットタイプ ：マイクロカット 2×15mm
投入幅 ：A4（223mm）
最大細断枚数 ：7枚（50Hz/60Hz）
定格細断枚数 ：6枚（50Hz/60Hz）
定格運転時間 ：20分
ダストボックス容量 ：15L
定価 ：38,000円（税別）
■GBCについて
1947年の創立以来、GBCは70年以上にわたり世界100か国以上の人々にシュレッダ・ラミネーター・製本機などの事務機器を提供し続けています。家庭用のものから、オフィス用、さらにプロフェッショナル仕様の製品まで使い方によってお選びいただけるよう幅広い製品をラインナップしています。
配信元企業：アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
