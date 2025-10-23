¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÀ¸³è½¬´·ÉÂ°åÎÅ¼õ¿Ç´«¾©¥µー¥Ó¥¹¡×ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¼õÂ÷
IT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ºê Ä¾¿Í¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÀ¸³è½¬´·ÉÂ°åÎÅ¼õ¿Ç´«¾©¥µー¥Ó¥¹¡×¤¬¡¢ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¤Ë¤ª¤±¤ëÊÝ·ò»ö¶È¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò2025Ç¯10·î23Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê¡Û
¡¡ÉÊÀî¶è¤Ç¤Ï¡¢Âè»°´ü¥Çー¥¿¥Ø¥ë¥¹·×²è¤Ë´ð¤Å¤¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤ò¡¢³Î¼Â¤Ë°åÎÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ½Å¾É²½¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·ÑÂ³¤·¤ÆÀ¸³è½¬´·ÉÂÌ¤¼£ÎÅ¼Ô¤ËÂÐ¤·°åÎÅ¼õ¿Ç´«¾©¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢¤Ïº£Ç¯ÅÙ¡¢¡ÖÀ¸³è½¬´·ÉÂ°åÎÅ¼õ¿Ç´«¾©¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÂè»°´ü¥Çー¥¿¥Ø¥ë¥¹·×²è¤Î2Ç¯ÌÜ¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢¤Î¡ÖÀ¸³è½¬´·ÉÂ°åÎÅ¼õ¿Ç´«¾©¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¤Ï¡Û
¡¡¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÀ¸³è½¬´·ÉÂ°åÎÅ¼õ¿Ç´«¾©¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ÎÆÃÄê·ò¹¯¿Çºº·ë²Ì¥Çー¥¿Åù¤«¤é¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ëÂÐ¾Ý¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢°åÎÅµ¡´Ø¼õ¿Ç¤òÂ¥¤¹ÄÌÃÎ¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£²áµî¤Î·ò¿Ç·ë²Ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿´°Á´¸ÄÊÌ¤ÎÀ¸³è½¬´·¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ú²ÌÅª¤Ê²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°åÎÅµ¡´Ø¼õ¿Ç¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉÊÀî¶è¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
¡¡º£²ó¡¢ÉÊÀî¶è¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î²áµî3Ç¯´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃÄê·ò¹¯¿Çºº·ë²Ì¥Çー¥¿¡¢¸Ä¿Í¥Þ¥¹¥¿ー¥Çー¥¿¤«¤é¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¦¹â·ì°µ¾É¡¦»é¼Á°Û¾ï¾ÉÅù¤¬µ¿¤ï¤ì¤ëÌ¤¼£ÎÅ¼Ô¤òÃê½Ð¤·¡¢½Å¾ÉÅÙ¤«¤é³¬ÁØ²½¤·¤Æ¡Ö¸ÄÊÌ¼õ¿Ç´«¾©ÄÌÃÎ¡×¤òÈ¯Á÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¸ÄÊÌ¼õ¿Ç´«¾©ÄÌÃÎ¡×¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Î·ò¿Ç·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¤Î´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌ¤ÎÀ¸³è½¬´·²þÁ±¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ï¡¢ÉÊÀî¶è¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤Î·ò¿Ç·ë²Ì¤Î½¸ÃÄÊ¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿·ò¹¯²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Î·ò¹¯¹ÔÆ°¤ÎÄó°Æ¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢·ò¿Ç·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ê¤¦¤ë±Æ¶Á¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±ºö¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤Î²áµî¤Î·ò¿Ç·ë²Ì¤ä¸ÄÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¼õ¿Ç´«¾©¥·ー¥È¤¬¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°åÎÅ¼õ¿Ç¤ÎÉ¬Í×À¤ò¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¼õ¿Ç¹ÔÆ°¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉÊÀî¶è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤Î½Å¾É²½¤òÍ½ËÉ¤·¡¢ÈïÊÝ¸±¼Ô¤ò´Þ¤à¶èÌ±¤Î·ò¹¯ÊÝ»ýÁý¿Ê¡¢À¸³è¤Î¼Á¡ÊQOL¡Ë¤Î°Ý»ý¸þ¾å¤È¡¢°åÎÅÈñ¤ÎÅ¬Àµ²½¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëIT¤Î³èÍÑ¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»º¶È°å¤äÊÝ·ò»ÕÅù¤Î°åÎÅÀìÌç¿¦¤¬ËÜÍè»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤Ù¤¶ÈÌ³¤ËÃíÎÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò´ðËÜ¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿´ë¶È¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ä¥µー¥Ó¥¹¤È¡¢ÊÝ¸±¼Ô¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ë¶È¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡ÊR¡Ë¡×¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤ÎÁý²Ã¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ò¹¯´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖBe Health¡×¤ä·ò¿Ç¼Â»Üµ¡´Ø¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë·ò¿Ç·ë²Ì¥Çー¥¿¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤òÅý°ì¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¡ÖUnifier¡×¤Ê¤É¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÎºÎÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸±¼Ô¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢·ò¿Ç¥Çー¥¿¤ä¥ì¥»¥×¥È¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¬ÀÏ¡¦²ðÆþ¡¦ÄÌÃÎ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Î¼õÂ÷¼ÂÀÓ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡ÊR¡Ë¡×¤ÏNPOË¡¿Í·ò¹¯·Ð±Ä¸¦µæ²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡Ö·ò¿Ç¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¦ÄÌÃÎ»ö¶È¡×¾ÜºÙ¡§ https://www.nac-care.co.jp/services/service-3/
¡Ö¥ì¥»¥×¥È¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÊÝ·ò»ö¶È¤Î¿ä¿Ê¤ª¤è¤Ó²ðÆþ¡¦ÄÌÃÎ»ö¶È¡×¾ÜºÙ¡§https://www.nac-care.co.jp/services/service-7/
ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¡https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼Ò Ì¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§ 2024 Ç¯ 3 ·î 1 Æü
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ¢©102-0094ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®£´ÈÖ£±¹æ¡¡¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë ¥¬ー¥Ç¥ó¥³ー¥È7³¬
Âå É½ ¼Ô¡§ »³ºê Ä¾¿Í
¼çÍ×»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶È¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó»ö¶È
£Õ £Ò £Ì¡§ https://www.nac-care.co.jp
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢ ¡¡¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶ÈÉô¡¡¥Çー¥¿A&N¥µー¥Ó¥¹Éô
TEL¡§ 03-6261-0222¡¡¡¡FAX¡§ 03-6261-0223
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢
¡Ú¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê¡Û
¡¡ÉÊÀî¶è¤Ç¤Ï¡¢Âè»°´ü¥Çー¥¿¥Ø¥ë¥¹·×²è¤Ë´ð¤Å¤¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤ò¡¢³Î¼Â¤Ë°åÎÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ½Å¾É²½¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·ÑÂ³¤·¤ÆÀ¸³è½¬´·ÉÂÌ¤¼£ÎÅ¼Ô¤ËÂÐ¤·°åÎÅ¼õ¿Ç´«¾©¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢¤Ïº£Ç¯ÅÙ¡¢¡ÖÀ¸³è½¬´·ÉÂ°åÎÅ¼õ¿Ç´«¾©¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÂè»°´ü¥Çー¥¿¥Ø¥ë¥¹·×²è¤Î2Ç¯ÌÜ¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢¤Î¡ÖÀ¸³è½¬´·ÉÂ°åÎÅ¼õ¿Ç´«¾©¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¤Ï¡Û
¡¡¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÀ¸³è½¬´·ÉÂ°åÎÅ¼õ¿Ç´«¾©¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ÎÆÃÄê·ò¹¯¿Çºº·ë²Ì¥Çー¥¿Åù¤«¤é¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ëÂÐ¾Ý¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢°åÎÅµ¡´Ø¼õ¿Ç¤òÂ¥¤¹ÄÌÃÎ¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£²áµî¤Î·ò¿Ç·ë²Ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿´°Á´¸ÄÊÌ¤ÎÀ¸³è½¬´·¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ú²ÌÅª¤Ê²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°åÎÅµ¡´Ø¼õ¿Ç¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉÊÀî¶è¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
¡¡º£²ó¡¢ÉÊÀî¶è¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î²áµî3Ç¯´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃÄê·ò¹¯¿Çºº·ë²Ì¥Çー¥¿¡¢¸Ä¿Í¥Þ¥¹¥¿ー¥Çー¥¿¤«¤é¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¦¹â·ì°µ¾É¡¦»é¼Á°Û¾ï¾ÉÅù¤¬µ¿¤ï¤ì¤ëÌ¤¼£ÎÅ¼Ô¤òÃê½Ð¤·¡¢½Å¾ÉÅÙ¤«¤é³¬ÁØ²½¤·¤Æ¡Ö¸ÄÊÌ¼õ¿Ç´«¾©ÄÌÃÎ¡×¤òÈ¯Á÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¸ÄÊÌ¼õ¿Ç´«¾©ÄÌÃÎ¡×¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Î·ò¿Ç·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¤Î´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌ¤ÎÀ¸³è½¬´·²þÁ±¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ï¡¢ÉÊÀî¶è¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤Î·ò¿Ç·ë²Ì¤Î½¸ÃÄÊ¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿·ò¹¯²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Î·ò¹¯¹ÔÆ°¤ÎÄó°Æ¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢·ò¿Ç·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ê¤¦¤ë±Æ¶Á¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±ºö¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤Î²áµî¤Î·ò¿Ç·ë²Ì¤ä¸ÄÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¼õ¿Ç´«¾©¥·ー¥È¤¬¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°åÎÅ¼õ¿Ç¤ÎÉ¬Í×À¤ò¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¼õ¿Ç¹ÔÆ°¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉÊÀî¶è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤Î½Å¾É²½¤òÍ½ËÉ¤·¡¢ÈïÊÝ¸±¼Ô¤ò´Þ¤à¶èÌ±¤Î·ò¹¯ÊÝ»ýÁý¿Ê¡¢À¸³è¤Î¼Á¡ÊQOL¡Ë¤Î°Ý»ý¸þ¾å¤È¡¢°åÎÅÈñ¤ÎÅ¬Àµ²½¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëIT¤Î³èÍÑ¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»º¶È°å¤äÊÝ·ò»ÕÅù¤Î°åÎÅÀìÌç¿¦¤¬ËÜÍè»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤Ù¤¶ÈÌ³¤ËÃíÎÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò´ðËÜ¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿´ë¶È¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ä¥µー¥Ó¥¹¤È¡¢ÊÝ¸±¼Ô¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ë¶È¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡ÊR¡Ë¡×¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤ÎÁý²Ã¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ò¹¯´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖBe Health¡×¤ä·ò¿Ç¼Â»Üµ¡´Ø¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë·ò¿Ç·ë²Ì¥Çー¥¿¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤òÅý°ì¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¡ÖUnifier¡×¤Ê¤É¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÎºÎÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸±¼Ô¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢·ò¿Ç¥Çー¥¿¤ä¥ì¥»¥×¥È¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¬ÀÏ¡¦²ðÆþ¡¦ÄÌÃÎ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Î¼õÂ÷¼ÂÀÓ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡ÊR¡Ë¡×¤ÏNPOË¡¿Í·ò¹¯·Ð±Ä¸¦µæ²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡Ö·ò¿Ç¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¦ÄÌÃÎ»ö¶È¡×¾ÜºÙ¡§ https://www.nac-care.co.jp/services/service-3/
¡Ö¥ì¥»¥×¥È¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÊÝ·ò»ö¶È¤Î¿ä¿Ê¤ª¤è¤Ó²ðÆþ¡¦ÄÌÃÎ»ö¶È¡×¾ÜºÙ¡§https://www.nac-care.co.jp/services/service-7/
ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¡https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼Ò Ì¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§ 2024 Ç¯ 3 ·î 1 Æü
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ¢©102-0094ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®£´ÈÖ£±¹æ¡¡¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë ¥¬ー¥Ç¥ó¥³ー¥È7³¬
Âå É½ ¼Ô¡§ »³ºê Ä¾¿Í
¼çÍ×»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶È¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó»ö¶È
£Õ £Ò £Ì¡§ https://www.nac-care.co.jp
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢ ¡¡¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶ÈÉô¡¡¥Çー¥¿A&N¥µー¥Ó¥¹Éô
TEL¡§ 03-6261-0222¡¡¡¡FAX¡§ 03-6261-0223
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¡¦¥¨¥¤¡¦¥·ー¡¦¥±¥¢
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø