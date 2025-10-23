HER2陽性乳がん治療市場は、標的治療と世界的な罹患率の上昇により、2033年までに186億米ドルを超えると予測されています。
世界のHER2陽性乳がん治療市場は、2033年まで年平均成長率（CAGR）9.1%で堅調に拡大すると見込まれています。
世界のHER2陽性乳がん治療市場は、2024年の85億6,000万米ドルから2033年には推定186億7,000万米ドルに拡大し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は9.1%に達すると予測されており、大幅な成長が見込まれています。この目覚ましい成長の原動力となっているのは、分子標的治療の進歩、HER2陽性乳がんの罹患率の増加、そして早期発見のための診断ツールの改善です。
HER2陽性乳がんは、特に悪性度の高いサブタイプであり、乳がん全体の約20～25%を占めています。生物学的製剤、モノクローナル抗体、抗体薬物複合体（ADC）におけるイノベーションは、治療環境を変革し、世界中の患者の生存率と生活の質を大幅に向上させています。
標的療法は治療のあり方を変革し続けている
バイオ医薬品の進歩、特にトラスツズマブやペルツズマブといったモノクローナル抗体、そしてトラスツズマブ・エムタンシン（T-DM1）やトラスツズマブ・デルクステカンといったADCをベースとしたレジメンは、HER2陽性患者の標準治療を刷新しました。これらの治療法は、生存率を向上させるだけでなく、腫瘍の生物学的特性を分子レベルで制御することで再発率を低下させます。
HER2阻害剤と化学療法、ホルモン療法を組み合わせた併用療法は、早期段階、転移性乳がん、術前補助療法など、様々な治療段階において標準化が進みつつあり、市場の需要を持続的に牽引しています。
世界的な罹患率の上昇が市場ニーズを増幅
乳がんの世界的な負担増加、特に高齢化社会や生活習慣に関連するリスク要因を抱える都市部における負担増加は、市場の上昇傾向に大きく寄与しています。世界保健機関（WHO）によると、乳がんは世界で最も一般的ながんであり、年間230万人以上が診断されています。これらのうち、HER2陽性サブタイプは、特に欧米諸国や急速に都市化が進むアジア太平洋地域で大きな割合を占めています。
早期スクリーニングの取り組み、国家レベルの啓発キャンペーン、そして遺伝子検査へのアクセス向上により、HER2陽性患者の早期発見が促進され、早期の治療介入とより良い治療成果につながっています。
北米が牽引、アジア太平洋地域が急成長地域に
先進的な医療インフラ、HER2診断の普及、そして革新的な治療法の早期導入により、現在、米国を筆頭とする北米がHER2陽性乳がん治療市場を支配しています。
しかし、医療費の増加、政府主導のがんスクリーニングプログラム、そして中国、インド、日本、韓国などの国々におけるバイオシミラーへのアクセス拡大を背景に、アジア太平洋地域は予測期間中に最も高い成長を遂げると予想されています。この地域における患者プールの増加と臨床試験活動の拡大は、市場の潜在的可能性をさらに高めています。
バイオシミラーと費用対効果が重要な役割を果たす
HER2陽性乳がんの治療費において生物学的製剤が大きな割合を占めていることから、バイオシミラーは費用対効果の高い代替薬として台頭しています。トラスツズマブとペルツズマブのバイオシミラーが先進国と新興国の両方で承認されたことで、医療制度は治療効果を維持しながら治療費を削減するための新たな道が開かれています。
この傾向は、価格に敏感な地域で特に顕著です。これらの地域では、これまで価格の高騰により生物学的製剤へのアクセスが制限されてきました。
