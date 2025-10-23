Pilates Mirror（ピラティスミラー）【京都府初出店】12月15日に京都府長岡京市と東京都大田区池上にオープン！

コナミスポーツ株式会社

コナミスポーツ株式会社（以下、「弊社」）は、天井にミラーを設置したマシンピラティススタジオ「Pilates Mirror 長岡天神（京都府長岡京市）」と「Pilates Mirror 池上（東京都大田区）」を2025年12月15日（月）にオープンします。

Pilates Mirrorは首都圏を中心に76店舗※を展開しており、入会待ちになる施設があるなどたくさんの方に好評を得ています。このたび、より多くの方にPilates Mirrorを提供するため、京都府では初めての店舗を出店することとしました。



※2025年10月23日時点

オープンに先立ち無料体験会を実施します。オープン前キャンペーンも開催しますので、他のピラティススタジオにはないPilates Mirrorのレッスンをぜひ体験してください。

■ 新規オープン店舗情報

＜Pilates Mirror 長岡天神＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/56940/table/188_1_9876df3ce8dedfee4d2794a157e31a9c.jpg?v=202510231128 ]

オープン前キャンペーン ：2025年10月23日(木)～2025年12月14日(日)

無料体験会： 2025年11月27日(木)～2025年12月14日(日)

詳しくはこちらをご確認ください。

https://www.konami.com/sportsclub/pilatesmirror/nagaokatenjin/

＜Pilates Mirror 池上＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/56940/table/188_2_504caa3c415b01a36be92eacce89b69a.jpg?v=202510231128 ]

オープン前キャンペーン：2025年10月23日(木)～2025年12月14日(日)

無料体験会： 2025年11月30日(日)～2025年12月14日(日)

詳しくはこちらをご確認ください。

https://www.konami.com/sportsclub/pilatesmirror/ikegami/

■ Pilates Mirror（ピラティスミラー）とは

Pilates Mirrorは、「もっと鏡が見たくなる」をコンセプトに、鏡を効果的に利用する女性専用のピラティススタジオです。スタジオの天井に鏡を設置し、自身の身体の動きを確認しながら取り組むことで、短い時間でも達成感と効果を感じることができます。

1レッスンは30分、シューズや着替えもいらないので、お仕事帰りやお出かけのついでに「気軽に」参加いただけます。少人数制なのでインストラクターの細やかなサポートを受けることができ、ピラティスが初めての方や運動が苦手な方も安心して通うことができます。

弊社は今後もさらに店舗数を拡大し、ココロとカラダをポジティブにする「ピラティスミラー」をより多くのお客様にお届けしていきます。