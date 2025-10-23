遊べるラーメン、できました！!『解体パズルLite ラーメンパズル』

株式会社 メガハウス

株式会社メガハウス（バンダイナムコグループ 本社：東京都千代田区）は、食品モチーフの立体パズル「解体パズルLiteシリーズ」から、いよいよシリーズ第10弾となる『解体パズルLite ラーメンパズル』を2025年10月下旬に発売いたします。

『解体パズルLite ラーメンパズル』美味しそうなラーメンを完成させよう！

難易度：★ （難易度は★1個～3個まで）

『解体パズルLite ラーメンパズル』はどんぶりに6個の麺パーツ、3個のスープパーツ、その他15個の具パーツを正しく組み合わせてラーメンを完成させる立体パズルです。

完成形は一通りではなく、具のパーツののせ方によって基本のラーメン・お子様ラーメン・チャーシューメンと複数のメニューを作ることができます。またパズルを完成させた後には、ラーメン好きにはたまらない、箸で麺をすくいあげる「麺あげ」アクションも楽しめ、あげたままディスプレイすることもできます。

「解体パズルLite」 は、本物そっくりなリアルな造形にこだわった、遊びながら頭を使い、集めても楽しい立体パズルシリーズです。さらに本商品のラーメンは国内外問わず、老若男女、誰しも好きな人気メニューですのでプレゼントにもぴったりです。ぜひ、お楽しみください！

麺あげの状態レンゲを入れた状態商品パッケージ

【商品概要】

■商品名 ：解体パズルLite ラーメンパズル

■セット内容：どんぶりパーツ・・・1個、はしパーツ・・・2個、レンゲパーツ・・・1個、麺パーツ・・・6個

ディスプレイ用麺パーツ・・・1個、スープパーツ・・・3個、レンゲ用スープパーツ・・・1個

具パーツ（チャーシュー・・・2個、メンマ・ぶたかまぼこ・たまご・きくらげ・ナルト・

ネギ A / B・のり・・・各1個）

■商品サイズ：(Ｗ)80×(D)90×(H)70mm

■発売日 ：2025年10月下旬

■価格 ：1,628円(税10％込)/1,480円(税抜)

■商品ページ：https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5171/

