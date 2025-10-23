東京都市大学リカレントプログラム 建設業事業承継DXコースにSORABITO会長の青木が登壇します

SORABITO株式会社

SORABITO株式会社（代表取締役社長：博多一晃、本社：東京都中央区、以下「SORABITO」）は、2025年10月24日（金）に開催される「東京都市大学 リカレントプログラム 建設業事業承継 DX コース」（主催：建設業事業承継DXコースの運営事務局）のプログラムにおいて、会長の青木隆幸が登壇することをお知らせいたします。

※建設業事業承継DXコースの運営事務局は、クラフトバンク株式会社が東京都市大学と協力のもと運営しています。

東京都市大学リカレントプログラムとは？

東京都市大学が2024年から社会人向けにリカレントプログラムを開講し、DXリテラシーから実践スキルまでを体系的に学べる内容を提供しています。

今回の「建設事業承継コース」は、そうしたリカレント教育の一環として、地域インフラを支える建設業の次世代経営者を育てることを目的としています。

現場で培った経験をもとに、これからの時代に通用する経営スキルを身につける。そんな学びの場です。

プログラムの狙い

プログラム概要

- 本プログラムは、地域建設業を支える次世代経営人材の育成を目的としています。- 地域建設業の 2 代目・3 代目経営者層を対象に、事業承継に向けた課題認識と準備を進めると共に、DX（デジタルトランスフォーメーション）を活用した最新の施工技術、人材確保、経営管理等について体系的に学びます。- 座学と実地視察、グループディスカッションを組み合わせた実践型プログラムにより、自社の未来像を主体的に描き、地域社会とともに成長を目指す力を養成します。

期間：2025年10月～2月 全6 回・7日間（半日5回、1 泊2日の現地視察1回、全て対面）

SORABITO 青木登壇：2025年10月24日（金）16:10～16:50

場所：TCU Shibuya PXU（東京都渋谷区道玄坂1 丁目10-7 五島育英会ビル 8 階）、現場視察 2 回

登壇概要

SORABITOが掲げる「はたらく機械のエコシステム共創」に向けた取り組みとして、建機レンタル業界のDXを推進するクラウドサービス「i-Rental」シリーズ、現場の安全と効率化を支える「GENBAx点検」、そして新たに展開を加速する次世代レンタルプラットフォーム「カリモ」を紹介します。

建設・農業・物流といったインフラ産業の現場をデジタルでつなぎ、レンタルを起点に人・地域に活力を与え、より良い暮らしに繋げる「エコシステム型産業DXモデル」について、社会課題の解決と持続可能な成長の両立という観点からピッチを行います。

日本の建設・農業・インフラの課題を、テクノロジーと共創の力で解決する。 そのための具体的な取り組みと、未来に向けた産業変革のビジョンをお伝えします。

プロフィール

SORABITO株式会社

取締役会長 青木 隆幸

愛知県の建設会社の長男として生まれ、幼少の頃より建機が身近にある環境で育つ。東日本大震災をきっかけに起業を決意し、建機流通事業を展開後、2014年に「世界中の明日をつくる」をミッションとしたSORABITO株式会社を創業。国内最大級のスタートアップピッチコンテストIVS Fall 2016優勝。

「はたらく機械のエコシステムを共創する」をVISIONに掲げ、建機レンタル会社向けサービス「i-Rentalシリーズ」と建設会社向けサービス「GENBAx点検」、ホームセンターやサービスステーション

などと連携した「レンタルスポット」を展開。

東京大学 総括プロジェクト機構国際建築教育拠点総括寄付講座、建設業協会、建設DX展で講演。全国47都道府県を訪問し、建設DXの最初の一歩を支援中。

SORABITOについて

SORABITOは、「はたらく機械のエコシステムを共創する」をビジョンに掲げ、建設現場に必要な資機材の調達・稼働管理を最適化するサービスを開発・提供しています。建設機械レンタル業界の営業DXを支援するSaaS「i-Rentalシリーズ」は、建設会社からのレンタル注文をオンライン化する「i-Rental 注文」、建設機械の点検業務をペーパーレス化する「i-Rental 点検」があります。また、建設会社向けのサービスとして提供する「GENBAx点検」は、建設機械の始業前点検のほか、設備や足場の点検、安全点検などあらゆる点検表をペーパーレス化します。規模や地域に関わらず様々な建設会社様での導入が進んでいます。

社名 ：SORABITO株式会社

代表者 ：代表取締役社長 博多 一晃

所在地 ：東京都中央区日本橋茅場町1丁目9番2号

設立 ：2014年5月12日

URL ： https://www.sorabito.com/

