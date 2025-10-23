まるでプリンなシュークリーム！？“なめらかプリン”ブームの火付け役「パステル」からカラメル風味のほろ苦さを楽しめるプリンフレーバー『パステルのシュークリーム～なめらかプリン仕立て～』が期間限定で新登場
ベーカリー＆パティスリーを展開する株式会社オールハーツ・カンパニー（東京本社：東京都目黒区、名古屋本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長 CEO：四方田 豊、以下：オールハーツ・カンパニー）は、「パステル」より『パステルのシュークリーム～なめらかプリン仕立て～』をはじめ、プリンフレーバーの新商品を新発売いたします。
「パステル」は1984年に創業、看板商品の『なめらかプリン』は、“なめらかプリンブーム”の火付け役となり、現在も多くのお客様に親しまれています。そしてこのたび、“プリン”の味わいを表現した新スイーツが登場いたします。
■まるでプリン！？“なめらかプリンブーム”の火付け役「パステル」から、こだわりの新スイーツが登場！
香ばしいシュー生地×カラメル風味のクリームが楽しめる、“なめらかプリン仕立て”の新作シュークリーム
2025年11月1日（土）より『パステルのシュークリーム～なめらかプリン仕立て～』を発売いたします。ふんわり柔らかなシュー生地に、カラメル入りのホイップクリームとバニラが香るカスタードクリームをぎゅっと絞りました。「パステル」の看板商品「なめらかプリン」を思わせるなめらかな味わいと、シュー生地の香ばしさをお楽しみいただけます。オリジナルデザインの個包装パッケージで、小腹が空いたときのおやつや手土産にもぴったり。プリンの味わいをお手軽に楽しめる新作シュークリームを、ぜひこの機会にご賞味ください。
■12月発売！プリンをまるごと包んだ『パステルのプリン包みクレープ』も新登場
2025年12月1日（月）からは、プリンをクレープ生地でまるごと包み込んだ新商品『パステルのプリン包みクレープ』も発売いたします。柔らかなクレープ生地とホイップクリーム、プリンのまろやかさが溶け合う、プリン専門店「パステル」ならではの新スイーツ。冬のティータイムにもおすすめの一品です。
オールハーツ・カンパニーは、たくさんの人々を笑顔にすることができる「しあわせの一皿」を通して、お客様にしあわせをお届けしていきます。
●11月新商品 概要
*一部価格が異なる店舗、お取り扱いのない店舗がございます。*なくなり次第終了いたします。
商 品 名 ：パステルのシュークリーム～なめらかプリン仕立て～
販売期間：2025年11月1日（土）～通年
販売店舗：全国の「パステル」店舗
価 格：260円（税込）
こだわり：柔らかなシュー生地に、カラメル入りのホイップクリームとバニラが香るカスタードクリー
ムのダブルクリームを絞って仕上げた『パステルのシュークリーム～なめらかプリン仕立て
～』。看板商品「なめらかプリン」を思わせるまろやかな味わいと、香ばしいシュー生地と
のマリアージュをお楽しみいただけます。パッケージは、「なめらかプリン」をイメージし
た優しい色合いをベースに、“なめらかさ”を感じるようなデザインに仕上げました。個包装
タイプで、小腹が空いたときのおやつや手土産にもぴったり。プリンの味わいをお手軽に楽
しめる新作シュークリームを、ぜひこの機会にご賞味ください。
●パッケージのこだわり
「パステル」の看板商品「なめらかプリン」をイメージした優しい色合いをベースに、“なめらかさ”を感じるようなデザインに仕上げました。おやつや手土産にもぴったりな個包装タイプでお届けいたします。
●12月新商品 概要
商 品 名 ：パステルのプリン包みクレープ
販売期間：2025年12月1日（月）～なくなり次第終了
販売店舗：全国の「パステル」店舗
価 格：390円（税込）
こだわり：“プリン”でおなじみの「パステル」から、プリンとクレープを掛け合わせた新商品『パステ
ルのプリン包みクレープ』が登場！柔らかなクレープ生地に、優しい甘さのホイップクリー
ムを合わせ、プリンをまるごと包みました。プリンのコクとまろやかさに、ふわふわのホイ
ップクリームとカラメルの香ばしいほろ苦さが溶け合う一品。プリンもクレープもどちらも
楽しめる新感覚のスイーツに仕上げました。お子さまから大人まで楽しめる味わいで、冬の
ティータイムのお供にもおすすめ。ぜひこの機会に、プリン専門店「パステル」こだわりの
新作クレープをお楽しみください。
●「パステル」について
オールハーツ・カンパニーが展開する「パステル」は1984年に創業、看板商品の『なめらかプリン』は、全卵を使用するカスタードプリンとは違い、卵黄と生クリームのコクとなめらかな食感で“なめらかプリンブーム”の火付け役となり、現在も多くのお客様に親しまれています。『なめらかプリン』のおいしさをご存知の方も、まだ体験したことがない方にも、世代を超えてお召し上がりいただきたいという想いから、“おかえりなさい。はじめまして。”をコンセプトに商品を届けてきました。さらに、プリン専門店である「パステル」らしい新商品の開発にも注力し、これまで通りの“変わらないおいしさ”とわくわくするような“新しいおいしさ”をご提供し続け、よりお客様に愛されるスイーツブランドを目指してまいります。
●オールハーツ・カンパニー会社概要
会社名：株式会社オールハーツ・カンパニー
代表者：代表取締役 社長 CEO 四方田 豊
東京本社：東京都目黒区下目黒2-3-23 1階
名古屋本社：愛知県名古屋市中区栄2-4-18 岡谷鋼機ビルディング1階
関西支社：滋賀県守山市浮気町7-2
設立日：2012年9月3日
資本金：1億円
事業内容：直営店のパン製造販売業務、各店への商品供給、新商品の開発
