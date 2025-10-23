第41回 コナミオープン 水泳競技大会 開催決定！

コナミスポーツ株式会社

コナミオープン 水泳競技大会 実行委員会は、2026年2月14日(土)・15日(日)の2日間、東京アクアティクスセンター（東京都江東区）で「第41回 コナミオープン 水泳競技大会」を開催します。

本大会は、小学生から日本代表選手までが同じ舞台で競うことができる、公益財団法人 日本水泳連盟が公認する国内有数のオープン水泳大会で、今回で41回目の開催です。

2025年の世界水泳選手権大会で活躍した日本代表選手をはじめ、国内外で活躍するトップスイマーと、全国のスイミングスクールで練習を積み、厳しい標準記録を突破した選手たちが熱戦を繰り広げます。

また本大会の優秀選手は、一般財団法人 上月財団が行う2026年度「スポーツ選手支援事業」※1の支援対象候補者※2に選定されます。

※1 スポーツ選手支援事業について

https://www.kozuki-foundation.or.jp/jigyou/spsubsidy/detail_spsub.html

※2 小学生から高校生の選手が対象

■ 大会概要

■ 招待選手紹介セレモニーの開催

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56940/table/187_1_2de6e5d2e0ab5b3ac95341c856756dfd.jpg?v=202510231128 ]

大会初日に招待選手紹介セレモニーを開催します。本大会に出場する小学生を対象に「エスコートジュニアスイマー」を募集します。詳細は下記を確認してください。

URL：https://www.konamiopen.jp/2026/news/ceremony.html

■ 環境への取り組み

本大会は、公益財団法人日本水泳連盟の取り組み「Wear to Fashion」に賛同し、水着やチームウエアなどの衣類回収活動を行います。大会前日の公式練習日から3日間、会場に回収ボックスを設置しリユース・リサイクルにつなげる取り組みを行います。

公益財団法人日本水泳連盟の取り組みについて：https://aquatics.or.jp/committee_news/34493/