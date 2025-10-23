【コッカ×HAyUによる企業コラボ】アーティストとの協働から生まれる新しい商品企画

株式会社コッカ

大阪老舗テキスタイルメーカー株式会社コッカ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：岡田洋幸）は、ワイヤーアーティストHAyU（小川 学）さんとのコラボレーションによる新商品を、2025年10月17日（金）より販売開始いたしました。

本プロジェクトは、アーティストの世界観をテキスタイルに落とし込み、企業との共創を通じて新しい商品企画を生み出す取り組みです。

コラボレーションプロジェクトの背景

ワイヤーを用いて動物を立体的に表現するアーティスト、HAyU（小川 学）さん。

“飾る人が自由に変化できるアート”というコンセプトのもと、作品はインテリアや空間演出の分野でも注目を集めています。

コッカでは、HAyUさんの独自の造形表現を布づくりに取り入れ、2020年1月に生地ブランド「+HAyU Fabric（プラスハユファブリック）」を立ち上げました。

その後、その世界観をさらに広げる形で、日用品を中心としたプロダクトブランド「+HAyU」を展開し、継続的に商品企画を行っています。

商品ラインナップ

今回は、「+HAyU Fabric（プラスハユファブリック）」と「+HAyU（プラスハユ）」より、新たな商品を展開し、10月17日（金）より販売がスタートしました。

主なラインナップは、エプロン、キッチンミトン、ランチバッグ＆ボトルケース、メガネも収納できるメガネコポーチ、などの「＋HAyU fabric」シリーズに加え、ロンT、バッグ、靴下などの「＋HAyU」シリーズが展開されています。

クリエイターとのコラボレーション

エプロンランチバッグ＆ボトルケースメガネも収納できるメガネコポーチ（メガネケース）靴下

コッカは、テキスタイルを中心に多様なクリエイターやブランドとの協働を行っており、

生地づくりに留まらず、インテリア雑貨・アパレルなど、幅広い分野での共同開発を進めています。

HAyUさんとの取り組みは、アーティストの個性を生かしながら、企業の企画力と生産体制を掛け合わせることで、アートが日常に溶け込むプロダクトを生み出す共創モデルのひとつです。

企業コラボレーションや企画開発のご相談も受付中

本プロジェクトのように、コッカではアーティストや企業との共創を通じて、オリジナル商品の企画・開発を行っています。

「アートを布にする」だけでなく、「布を起点に新しい事業をつくる」

コッカは、クリエイティブと産業をつなぐ“共創のプラットフォーム”として、企業のブランド価値を高めるものづくりを支援します。

テキスタイルを媒介に、ブランド価値を高めるものづくりを行っていきます。

生地以外のコンテンツ開発や、空間演出・ノベルティなどのご相談も承っております。

新しい表現を生み出したい企業・ブランドの皆さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

＜お問い合わせ先＞

https://cocca.ne.jp/pages/contact

（企業コラボレーション・企画開発に関するご相談はこちらまで）

＜仕入れ・卸販売のお問い合わせはこちら＞

https://www.kokka.co.jp/contact/



販売について

販売開始日：2025年10月17日（金）

販売内容：「＋HAyU fabric」および「＋HAyU」新作コレクション

販売場所：coccaオンラインショップ

<詳細はこちら>(https://cocca.ne.jp/collections/hayu-fabric?tab=products&sort_by=created&page=1)

＜ONLINE STORE＞

コッカ直営 ONLINE SHOP：https://cocca.ne.jp/

＜コッカ関連情報＞

ホームページ：https://kokka-fabric.com/

直営 ONLINE SHOP：https://cocca.ne.jp/

Instagram（KOKKA fabric）：https://www.instagram.com/kokkafabric/

Instagram（cocca）：https://www.instagram.com/cocca_textile/

会社概要

社名：株式会社コッカ

代表者：代表取締役社長 岡田洋幸

所在地：〒541-0051 大阪市中央区備後町2-4-6

設立：1948年10月

企業サイト：https://www.kokka.co.jp/