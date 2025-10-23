プラネタリウムできらめくクリスマスを『イルミネーションウェルカムドーム』11月14日(金)から！

コニカミノルタプラネタリウム株式会社

エンタテインメントプラネタリウム施設「コニカミノルタプラネタリウム」全5館(有楽町・池袋・押上・横浜・名古屋/運営：コニカミノルタプラネタリウム株式会社/代表取締役社長：本由美子)では、2025年11月14日(金)から12月25日(木)まで、今年もプラネタリウム本編上映前の待ち時間に、クリスマス気分をお楽しみいただけるウェルカム映像を上映します。

『イルミネーションウェルカムドーム』とは

「ウェルカムドーム」とは、ドームへの入場時に上映している幕間まくあい映像のこと。プラネタリウム本編上映前の５～１０分間に、撮影可能なイルミネーションをお楽しみいただけます。

ふわふわ浮かぶランタン、ゆらめくキャンドル、幻想的な光に包まれる非日常な空間。プラネタリウムドーム全天に広がる星空の下、プラネタリウムで、心華やぐクリスマスを過ごしてみませんか。

ウェルカムドームの楽しみ方

プラネタリウム作品の鑑賞券をご購入の上、ドームに入場してからプラネタリウム本編が上映されるまでの間お楽しみ頂けます。ウェルカム映像の上映中は撮影が可能となっておりますので、開場後はぜひお早めにご入場ください。プレミアムシートでは、寝転んでゆったりとご鑑賞いただけます。

『イルミネーションウェルカムドーム』概要

●開催期間

2025年11月14日(金)~12月25日(木)

●鑑賞料金

対象作品のチケット料金に含まれます。

●上映時間

ドームが開場してからプラネタリウム本編上映前の5分～10分間です。

●対象館

プラネタリアTOKYO(有楽町)、プラネタリウム満天(池袋)、プラネタリウム天空(押上)、

プラネタリアYOKOHAMA(横浜)、プラネタリウム満天NAGOYA(名古屋)

●『イルミネーションウェルカムドーム』詳細URL

https://planetarium.konicaminolta.jp/event/illumination/?rl=251023_all_illumi

●注意事項

＊本編上映をお待ちいただく間の映像のため、『イルミネーションウェルカムドーム』のみでのご鑑賞はできません。

＊一部対象外の作品もございます。

＊各館休館日がございますので、詳細は公式ウェブサイトをご確認ください。

＊一般シートでリクライニングをご利用の際には、他のお客様の通行時にお声がけさせていただく場合がございます。

『イルミネーションウェルカムドーム』対象のおすすめ作品

北海道ヒーリング ～おなじ星空の下で～

都会の喧騒から離れ、癒やしのひとときを

本作の舞台は、日本最大の湿地帯「釧路湿原」や世界自然遺産にも選ばれている「知床」など、北海道の中でも豊かな自然が広がる場所。 エゾシカ、シマフクロウ、ヒグマなど、野生動物の気配や鳴き声、木々や花々の揺れに、優しい水の流れ。大自然が奏でる音を感じながら星空を見つめ癒やされる時間を、アロマの香りと共にお届けします。

■ナレーション：多部 未華子

■上映日：東京3館で上映中

■上映館：プラネタリアTOKYO(有楽町)、プラネタリウム満天(池袋)、プラネタリウム天空(押上)

■作品詳細：

https://planetarium.konicaminolta.jp/program/hokkaido_healing/?rl=251023_all_illumi

星結いの森-沖縄・国頭村の星空-

時を超え、星と森が結ばれた場所へ--

沖縄県の最北端に位置する国頭村。

村の8割以上を占める森は珍しい生き物たちが暮らす「奇跡の森」と呼ばれ、一億年も前からその奇跡を繋いできました。人口4,500人ほどの村には夜になると明かりが少なく、美しく輝く星々を見る事ができます。2021年にユネスコ自然遺産に登録された「やんばるの森」で、様々な生き物たちの声をBGMに、輝く星たちを眺める特別な体験を。

■ナレーション：満島真之介

■上映日：全館で上映中

■上映館：プラネタリアTOKYO(有楽町) プラネタリアYOKOHAMA(横浜) プラネタリウム満天(池袋)

プラネタリウム天空(押上) プラネタリウム満天NAGOYA(名古屋)

■作品詳細：

https://planetarium.konicaminolta.jp/program/hoshiyuinomori/?rl=251023_all_illumi

その他の「イルミネーションウェルカムドーム」対象作品はこちら

https://planetarium.konicaminolta.jp/event/illumination/?rl=251023_all_illumi

コニカミノルタプラネタリアTOKYO(有楽町)

■名称 コニカミノルタプラネタリアTOKYO

■所在地 東京都千代田区有楽町二丁目5-1 有楽町マリオン9階

■営業日 定休日なし(作品入替期間は休館)

■営業時間 平日10:30～21:15/土日祝10:00～21:45

※詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。

https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariatokyo/

コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA(横浜)

■名称 コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA

■所在地 神奈川県横浜市西区高島一丁目2-5

横濱ゲートタワー2階

■営業日 定休日なし(作品入替期間は休館)

■営業時間 平日10:30～20:30／土日祝10:00～21:00※詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。

https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariayokohama/

コニカミノルタプラネタリウム満天 in サンシャインシティ(池袋)

■名称 コニカミノルタプラネタリウム満天 in サンシャインシティ

■所在地 東京都豊島区東池袋三丁目1-3 サンシャインシティ

ワールドインポートマートビル屋上

■営業日 定休日なし(作品入替期間は休館)

■営業時間 平日10:00～21:00／土日祝10:00~22:00

※詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。

https://planetarium.konicaminolta.jp/manten/

コニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン(R)(押上)

■名称 コニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン(R)

■所在地 東京都墨田区押上一丁目1-2

東京スカイツリータウンイーストヤード7階

■営業日 定休日なし(作品入替期間は休館)

■営業時間 平日10:30～22:00／土日祝9:30~22:00

※詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。

https://planetarium.konicaminolta.jp/tenku/

コニカミノルタプラネタリウム満天NAGOYA(名古屋)

■名称 コニカミノルタプラネタリウム満天NAGOYA

■所在地 愛知県名古屋市西区則武新町三丁目1-17

イオンモール Nagoya Noritake Garden 3階

■営業日 定休日なし(作品入替期間は休館)

■営業時間 10:00～21:00

※詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。

https://planetarium.konicaminolta.jp/manten-nagoya/

