グローバルボディケアブランドBnD @cosme TOKYOに10月30日まで限定プロモーション！
株式会社POTEGAR Japanは、韓国のボディケアブランド「BnD」より、デリケートゾーンケアに特化した「アンダーアームクリーム」を2025年10月1日（水）より@cosme TOKYOにて先行発売中。オンライン販売と並行して、オフライン店舗への登場を記念した販売が開始されました。
【製品情報】
製品名: BnDアンダーアームクリーム
容量: 100mL
価格: オンライン販売価格 3,990円（税込）、オフライン販売価格 3,740円（税込）
販売開始日: 2025年10月1日（水）
【使用方法】
１.ボディクリームを取り出す。適量は部位によって100円玉～500円玉を目安に調整。
２.両手のひらに軽く馴染ませるようなイメージで体温で温める。軽く温めることでテクスチャーが柔らかくなり、肌馴染みが良くなります。
３.優しくマッサージをするように肌に馴染ませる
@come TOKYO一階の様子
【@cosme TOKYO 一階での限定プロモーション】
@cosme TOKYOの1階フロアでは、10月30日までの期間限定プロモーションを実施中。黒ずみケアを手軽に試せるこの機会に、ぜひ実際に手に取って肌の変化を実感してください。
【製品の特長】
ナイアシンアミド*1配合:
このアンダーアームクリームには、肌の明るさを引き出し、透明感のあるケアを助ける成分「ナイアシンアミド」が配合されています。気になる黒ずみ*2やくすみをケアし、明るくなめらかな肌へ導きます。
*1 整肌成分
*2 乾燥による
自然由来成分で体に優しい:
ツボ草をはじめとする自然由来成分を使用し、デリケートゾーンに優しい使用感を提供。敏感肌の方でも安心してお使いいただけます。
Qoo10でボディケアランキング1位*を獲得:
すでにQoo10では「BnDアンダーアームクリーム」がボディケアカテゴリでランキング1位を獲得しており、その高い効果と品質が多くの支持を集めています。
* 24.25 Qoo10メガ割時（自社調査）
【販売情報】
先行販売: 2025年10月1日（水）～ @cosme TOKYO
店舗展開開始: 10月11日（木）～ 一部の@cosme STOREでも購入可能
※一部取り扱いのない店舗があります
【BnDから】
デリケートゾーンや脇など、気になる悩みに寄り添う
「BnDアンダーアームクリーム」は、デリケートゾーンや脇など敏感で気になる部分に特化した商品です。多くの方が悩む黒ずみ*や肌のくすみに対応するために開発され、肌に優しく、安心して使える設計になっています。日常のケアで、明るく滑らかな肌へと導きます。
* 乾燥による
【BnD公式サイト情報】
公式商品ページ：https://www.bndshop.net/(https://www.bndshop.net/)
公式Instagram: https://www.instagram.com/bndofficial.jp/(https://www.instagram.com/bndofficial.jp/)
公式Twitter: https://x.com/BnD_official_jp(https://x.com/BnD_official_jp)
【BnD 公式販売ショップ情報】
Qoo10商品ページ:https://www.qoo10.jp/g/960300946(https://www.qoo10.jp/g/960300946)
Amazon商品ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQ51Q9SJ(https://www.qoo10.jp/g/960300946)
この機会に、デリケートゾーンのトーンアップケアを体験してみてください！