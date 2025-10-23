グローバルボディケアブランドBnD　@cosme TOKYOに10月30日まで限定プロモーション！

株式会社POTEGAR Japan

株式会社POTEGAR Japanは、韓国のボディケアブランド「BnD」より、デリケートゾーンケアに特化した「アンダーアームクリーム」を2025年10月1日（水）より@cosme TOKYOにて先行発売中。オンライン販売と並行して、オフライン店舗への登場を記念した販売が開始されました。

【製品情報】

製品名: BnDアンダーアームクリーム

容量: 100mL

価格: オンライン販売価格 3,990円（税込）、オフライン販売価格 3,740円（税込）

販売開始日: 2025年10月1日（水）



【使用方法】

１.ボディクリームを取り出す。適量は部位によって100円玉～500円玉を目安に調整。

２.両手のひらに軽く馴染ませるようなイメージで体温で温める。軽く温めることでテクスチャーが柔らかくなり、肌馴染みが良くなります。

３.優しくマッサージをするように肌に馴染ませる

@come TOKYO一階の様子

【@cosme TOKYO 一階での限定プロモーション】

@cosme TOKYOの1階フロアでは、10月30日までの期間限定プロモーションを実施中。黒ずみケアを手軽に試せるこの機会に、ぜひ実際に手に取って肌の変化を実感してください。



【製品の特長】

ナイアシンアミド*1配合:

このアンダーアームクリームには、肌の明るさを引き出し、透明感のあるケアを助ける成分「ナイアシンアミド」が配合されています。気になる黒ずみ*2やくすみをケアし、明るくなめらかな肌へ導きます。

*1 整肌成分

*2 乾燥による

自然由来成分で体に優しい:

ツボ草をはじめとする自然由来成分を使用し、デリケートゾーンに優しい使用感を提供。敏感肌の方でも安心してお使いいただけます。

Qoo10でボディケアランキング1位*を獲得:





すでにQoo10では「BnDアンダーアームクリーム」がボディケアカテゴリでランキング1位を獲得しており、その高い効果と品質が多くの支持を集めています。

* 24.25 Qoo10メガ割時（自社調査）

【販売情報】

先行販売: 2025年10月1日（水）～ @cosme TOKYO

店舗展開開始: 10月11日（木）～ 一部の@cosme STOREでも購入可能

※一部取り扱いのない店舗があります



【BnDから】

デリケートゾーンや脇など、気になる悩みに寄り添う

「BnDアンダーアームクリーム」は、デリケートゾーンや脇など敏感で気になる部分に特化した商品です。多くの方が悩む黒ずみ*や肌のくすみに対応するために開発され、肌に優しく、安心して使える設計になっています。日常のケアで、明るく滑らかな肌へと導きます。



* 乾燥による

【BnD公式サイト情報】

公式商品ページ：https://www.bndshop.net/(https://www.bndshop.net/)

公式Instagram: https://www.instagram.com/bndofficial.jp/(https://www.instagram.com/bndofficial.jp/)

公式Twitter: https://x.com/BnD_official_jp(https://x.com/BnD_official_jp)



【BnD 公式販売ショップ情報】

Qoo10商品ページ:https://www.qoo10.jp/g/960300946(https://www.qoo10.jp/g/960300946)

Amazon商品ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQ51Q9SJ(https://www.qoo10.jp/g/960300946)

この機会に、デリケートゾーンのトーンアップケアを体験してみてください！