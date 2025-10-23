ダイナシティ（小田原）『Wonderful Miracle 2025』点灯式を11月15日（土）に開催。今年はモミの木ツリーが25周年を祝うバースデーケーキに変身！

株式会社ダイドーフォワード

株式会社ダイドーフォワード（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：成瀬功一郎）が運営する商業施設ダイナシティは、11月15日（土）にウエスト１Fエントランスにて『Wonderful Christmas 2025 クリスマスツリー点灯式』を開催いたします。25周年イヤーとなる今年は、サンタのお手伝いをする妖精トントゥ（小人たち）が「ありがとう」の気持ちを込めて開く、にぎやかであたたかなパーティ。WEST、WALK、EASTの各エリアをめぐりながら、それぞれに込められた“ありがとう”の物語を体感していただけます。当日は、tvk音楽情報バラエティ『関内デビル』のスペシャルイベントを開催。特別ゲストとして島谷ひとみさんが登場しミニライブを披露します。

【クリスマス特集ページ】https://dynacity.jp/sp/christmas2025/

トントゥたちが彩るあたたかなクリスマスパーティ！

『25 Years, 25 Smiles Christmas in the Making』 -小さな手からはじまる、大きなクリスマス

今年も群馬県嬬恋村より約８ｍのもみの木を使用したアニバーサリーツリーが登場。25周年特別仕様の、真っ赤なリボンがついたお祝いケーキに見立てたクリスマスツリーでお出迎え。館内の各所にもそれぞれのテーマで装飾をお楽しみいただけます。

個性ゆたかなトントゥたち

北欧諸国に伝わるちいさな妖精トントゥ。クリスマスになるとサンタの手伝いをすると知られており、ダイナシティには個性ゆたかな5体のトントゥが館内各所のパーティ会場を彩ってくれます。5体のトントゥがどこで作業しているか？探すのもひとつの楽しみかもしれません。

ガーデンイルミネーション（イースト）

今年は初めてとなるイーストイベント公園のガーデンイルミネーションを展開。もみの木を囲みながらホットドリンクやイルミネーションを、座ってゆったりと愉しんでいただける空間に。

ダイナシティクリスマスツリー点灯式

ウエスト１階正面エントランスでは、約８ｍのもみの木メインツリーの点灯式が行われます。当日は、tvk音楽情報バラエティ『関内デビル』（毎週月～金曜日よる11時から放送中）とコラボしたスペシャルイベントを開催！

第１部は、番組レギュラー出演者のマスターこと大場英治、中島来弥（LokuRok）のほか、今年４月から毎週水曜日のレギュラーコーナー「Appare!かながわ大冒険」を担当するAppare!が出演し、ここでしか聞くことのできないトークとミニライブをお届けします。第２部では、特別ゲストとして島谷ひとみが登場し、ミニライブで会場を華やかに彩ります。

島谷ひとみAppare!

【日程】2025年11月15日（土）

【時間】点灯前 第１部（13:00～14:30）、

点灯前 第２部（15:30～16:15）、

点灯式（16:45～17:15）※予定

【場所】ダイナシティウエスト１階キャニオンステージ/正面エントランス

【所在地】ダイナシティ（神奈川県小田原市中里208）

【出演】第１部（Appare!、大場英治、中島来弥）第２部（大場英治、島谷ひとみ、中島来弥）

点灯式（Appare!、大場英治、島谷ひとみ、中島来弥

【観覧】無料

【備考】※番組レギュラーの私立恵比寿中学の出演はございません。

※イベントの様子は後日「関内デビル」にて一部放送させていただく可能性がございます。

※出演者・内容等は都合により変更となる場合がございます。

※イベントの詳細は随時、番組内および番組公式HP・番組公式X（旧Twitter）等にてお知らせいたします。

子どもたちのぬり絵がストリートピアノに！

点灯式当日には、今回のクリスマス装飾のキーワードとなる“トントゥ”のイラストを事前に子どもたちに塗ってもらい、シートデコレーションで装飾されたピアノのお披露目を実施。点灯式後は、自由に弾いていただけるストリートピアノとしてウエスト1階キャニオンに設置予定です。

お菓子がもらえる！トントゥと巡るクリスマスクイズラリー開催

ダイナシティ公式ＬＩＮＥお友達限定企画！館内のスポットを巡りながらクイズに答えると、全問正解で先着2000名様にお菓子をプレゼントいたします。抽選でお買物券があたるチャンスも！

【期間】2025年11月15日（土）～12月25日（木）

【参加資格】ダイナシティ公式ＬＩＮＥお友達の方限定

※詳細は、後日ホームページにてご案内いたします。

Wonderful Miracle 2025 雪と音のイルミネーションショー

約15分間の光と音、雪が降るイルミネーションショーを実施します。

【日程】2025年12月6日（土）7日（日）13日（土）14日（日）20日（土）21日（日）23日（火）24日（水）25日（木）

計9日間

【時間】17:00～※約15分間予定

【場所】ウエスト１階正面エントランス

【観覧】無料

ダイナシティについて

ダイナシティウエスト外観

ファッションからインテリア、個性的な魅力あふれる専門店と、ダイナミックな巨大アトリウム「キャニオン」が象徴的なウエスト。日常を彩る専門店と、イトーヨーカドーやエディオンからなるイースト。シネマコンプレックスやカフェ＆レストラン、さらにスポーツクラブなどを有するウォーク。2024年4月には、ユニクロ・ジーユーが入る別館ウエストANNEXをオープン。4つのエリアに200店を超える多彩なショップを有する西湘地域最大級の商業施設です。

名称：ダイナシティ

所在地：神奈川県小田原市中里208

店舗面積：73,850平方メートル

開業：イースト1993年10月21日/ウエスト2000年9月27日/ウォーク2002年12月20日

公式サイト：https://www.dynacity.jp/

問い合わせ：0465-49-8111（代）

株式会社ダイドーフォワード

■ 会社概要

社名：株式会社ダイドーフォワード

設立：2007年8月22日

代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）

事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com