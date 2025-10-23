ユニクロの「UTme!」とココイチが初コラボ　人気のカレー、昔懐かしいレトロココイチ、NeCo壱が「UTme!」スタンプとして10月31日より登場！

株式会社壱番屋

株式会社壱番屋（本社：愛知県一宮市、代表取締役社長 葛原 守）は、2025年10月31日（金）より、ユニクロが展開するサービス「UTme!」とコラボレーションいたします。

自分だけのオリジナルアイテムをデザインできる「UTme!」に、カレーハウス CoCo 壱番屋のオリジナルスタンプが登場。ロゴや人気カレーを集めた「ココイチ」、オリジナルキャラクター「NeCo壱」、昔懐かしい「レトロココイチ」、好きなトッピングのイラストをのせて“推しカレー”を作れる「イラストココイチ」の４つのスタンプセットでデザインをお楽しみいただけます。

＜UTme！とは＞

ユニクロが、オンラインストアと国内の一部店舗で展開する、カスタムデザインのTシャツやトートバックなどを簡単に作れるサービスです。

写真や画像、テキストを自由に組み合わせ、豊富なキャラクタースタンプを活用し、あなただけのオリジナルデザイングッズを作ることができるほか、UTme!導入店舗では、各店舗限定のローカルアーティストや企業とのバラエティ豊かなコラボアイテムをお買い求めいただけます。

コラボレーション概要

■期 間：2025年10月31日（金）～2026年9月30日（水）予定

■販売場所：オンラインストア（ https://utme.uniqlo.com/ ）及び、日本国内ユニクロの「UTme!」サービス提供店舗

※詳細は以下URLよりご確認ください。

https://utme.uniqlo.com/tips/11275/

＜スタンプは全107個。あなただけのオリジナルデザインを作ろう！＞

■ココイチ

■NeCo壱

■レトロココイチ

■イラストココイチ

※その他のスタンプは、「UTme!ココイチ特集ページ」をご確認ください。

https://utme.uniqlo.com/tips/19374/

■壱番屋 会社概要

社 名：株式会社壱番屋

設 立：1982年7月

本 社：〒491-8601 愛知県一宮市三ツ井六丁目12番23号

代表者：代表取締役社長 葛原 守

事業内容：カレー専門店「カレーハウス CoCo壱番屋」の店舗運営及びフランチャイズ展開、その他の飲食事業など

公式HP：https://www.ichibanya.co.jp/comp/