株式会社MEMORY LAB、「IMPACT STARTUP SUMMIT 2025」で「デロイト トーマツ リスクアドバイザリー賞」を受賞

株式会社MEMORY LAB

株式会社MEMORY LAB（本社：東京都渋谷区、代表取締役：畑瀬研斗、以下MEMORY LAB）は、2025年10月14日（火）に東京都中央区の東京コンベンションホールで開催された一般社団法人インパクトスタートアップ協会（Impact Startup Association、以下「ISA」）主催の「IMPACT STARTUP SUMMIT 2025」において、「デロイト トーマツ リスクアドバイザリー賞」を受賞したことをお知らせいたします。

本アワードは、社会課題の解決と持続的成長を両立するスタートアップを表彰するもので、MEMORY LABは、研究開発における情報活用と意思決定の在り方を変革するAIプラットフォーム「Memory AI」の社会的意義と技術的革新性が高く評価されました。

■受賞理由：AIで知識をつなぎ、人と組織の思考を拡張する

MEMORY LABが開発する「Memory AI」は、世界中の論文・特許・市場データ・社内ナレッジなど、分野を越えて存在する知識を統合・構造化するAIプラットフォームです。

情報の断片を“つなぐ”ことで、研究開発や新規事業の探索を加速し、組織が自らの知を俯瞰して意思決定を行うことを可能にします。



審査委員からは、

「MEMORY LABのAIは、知識を整理する技術ではなく、思考を拡張する技術である。私たち自身の“知の使い方”を変えていく可能性を感じた。」との評価が寄せられました。

代表取締役 畑瀬研斗 コメント

デロイト トーマツ リスクアドバイザリー賞に選んでいただき、本当に嬉しく思います。

私たちが取り組んでいるのは、AIによって知のつながり方を変え、研究や事業の「問いの立て方」そのものを進化させていく挑戦です。

その意義を理解し、共に未来を描いてくださる方々に出会えたことを、心からありがたく感じています。

これからデロイトの皆さまといろいろな形でご一緒しながら、研究開発やイノベーションのあり方を共に見つめ直し、より良い社会をつくっていきたいと思います。

MEMORY LABについて

株式会社MEMORY LABは、「科学の叡智を社会へ」をミッションに掲げ、研究開発の情報活用と意思決定を変革する“知のインフラ”を構築するテクノロジーカンパニーです。

当社の開発する「Memory AI」は、企業の新規事業・研究開発に特化したインテリジェンスサービスで、世界中の論文・特許・市場データなど3億件以上の研究情報を独自の自然言語処理で解析・構造化します。これにより、通常1年を要する技術・市場調査を数ヶ月に短縮し、分野横断的なテーマ探索を実現します。

大学や企業に眠る技術シーズを社会へ還元し、様々な社会課題解決を加速することが私たちの目標です。

今後も、国内外の研究機関や企業と連携し、世界の知をつなぐプラットフォームとして持続可能なイノベーションを支えてまいります。

＜会社概要＞

所在地：東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号 桑野ビル2階

代表者：代表取締役 畑瀬研斗

設立：2021年7月

事業内容：インテリジェンスサービス「Memory AI」の開発・提供、研究開発支援、調査・分析、産学連携支援など

URL：https://memorylab.jp/

＜参考＞

イベント名：「IMPACT STARTUP SUMMIT 2025」

主催：一般社団法人インパクトスタートアップ協会（ISA）

開催日：2025年10月14日（火）

会場：東京コンベンションホール

受賞内容：「デロイト トーマツ リスクアドバイザリー賞」

【本件に関するお問い合わせ】

広報担当：general@memorylab.jp