丹波篠山の秋を味わい尽くす！三田村邦彦が栗・黒枝豆・ぼたん鍋に舌鼓『おとな旅あるき旅』

テレビ大阪株式会社(C)テレビ大阪 【出演者】 三田村邦彦、上原美穂（テレビ大阪アナウンサー）

〇番組公式YouTubeチャンネル（未公開映像あり） https://www.youtube.com/@otonatabi_tvo

〇番組TVerページ（放送終了後無料見逃し配信中） https://tver.jp/series/sr6q8agywz

今回は上原アナと秋の味覚あふれる丹波篠山を満喫します。

大粒！甘みたっぷり 丹波栗ひろい

栗園で栗ひろい (C)テレビ大阪

まずは丹波篠山といえば、「丹波栗」！ということで、栗ひろいをさせていただきます。

生栗をむく三田村 (C)テレビ大阪

そこで栗農家さんも未体験！三田村が好きな生栗をみんなで味わうことに。

生栗を味わう三田村と心なしか不安そう？？な上原アナ (C)テレビ大阪

お味は？

旬まっさかり 焼き栗＆黒枝豆

(C)テレビ大阪

その後は江戸時代の歴史的な町並みが美しい丹波篠山市河原町を散策。

【丹波篠山おみやげ森本】 (C)テレビ大阪

【丹波篠山おみやげ森本】で評判の『焼き栗』と丹波篠山の特産物のひとつ『黒枝豆』を試食させていただきます。

丹波栗や黒豆枝豆 (C)テレビ大阪

どちらも今が旬ど真ん中の美味しさ！

美味しくて驚きの値段!! 絶品丹波鶏

【僕らのたまり場】 (C)テレビ大阪

続いては、丹波の銘柄鶏が味わえる【僕らのたまり場】へ。

若鶏のもも＆肝は地鶏 (C)テレビ大阪

『鶏焼肉の盛り合わせ』を堪能。

うぅんまい！と言ってます。 (C)テレビ大阪

新鮮さにこだわった朝引きのお肉とレバーは絶品です！

山芋じゃない！丹波の「山の芋」づくし

【手打ち皿そば ひいらぎや】 (C)テレビ大阪

次なる秋の味覚を味わうべく【手打ち皿そば ひいらぎや】へ。この時期に特におすすめの丹波篠山の「山の芋」をすりおろし、素揚げした『山芋揚げ』や通常の山芋よりも粘りの強い「山の芋」をより感じられる『とろろそば』をいただきます。生と揚げたものの違いを堪能したくなる逸品です！

鯖街道の宿場町 究極の鯖寿司とは？

【箱鮨 澤藤】 (C)テレビ大阪

続いては多くの著名人が足しげく通う名店【箱鮨 澤藤】で篠山名物『箱鮨』をいただきます。

日本のお寿司の原点は箱鮨 (C)テレビ大阪

大阪、京都の「箱鮨」との違いとは？

さらにこの時期一番美味しくなるという『鯖鮨』もいただきます。なんと網ではなく一本釣りで釣り上げられ、特に脂ののった、選ばれし鯖を使用した鯖通も驚く『鯖鮨』が登場！

日本酒の蔵人が造る ご当地焼酎

【西山酒造場】 (C)テレビ大阪

お隣の丹波市へ。【西山酒造場】におじゃまします。

日本酒＆蒸留酒 飲み比べ (C)テレビ大阪

『日本酒３種飲み比べ』と『蒸留酒３種飲み比べ』を堪能。丹波ならではの焼酎にご機嫌三田村が歌います！

10月から半年限定!? 『ぼたん鍋』専門店

【ぼたん亭】今シーズンの営業は2026年3月末頃まで (C)テレビ大阪

夕食はぼたん鍋専門店【ぼたん亭】へ。

炊けば炊くほど美味しくなる猪肉 (C)テレビ大阪

あばらのまわりのお肉や、背中のロースなどの中から一番美味しいものだけを吟味した『ミックス肉ぼたん鍋』をいただきます。

とても美味しい自家製出汁とダブル乾杯って何？ (C)テレビ大阪びっくりの瞬間！ (C)テレビ大阪

自家製の栗入り味噌の出汁へ、若女将の大胆な具材の投入方法に２人もびっくり！

「おとな旅あるき旅」は毎週土曜夕方6:30～放送。

三田村邦彦が訪れた先の土地を歩いて、地元の美味や美酒、風景を味わい、そして地元の人々とのふれあいの中から感じたことを伝える“おとなのための”旅番組です。

〇番組HP

https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/tabi/

〇番組公式Xアカウント

https://x.com/tetsutabiclub

〇番組公式Instagramアカウント

https://www.instagram.com/tvo.otonatabi/