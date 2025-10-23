GEORGE’S × UNDYED 無染色オーガニックコットンを使用したライフスタイルアイテム4型が25AWより登場
MNインターファッション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉本一心）が展開する、“染めない、ここちよさ”を提案するブランド「UNDYED（アンダイド）」のテキスタイルが、アンドエスティHDグループで株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）が展開するライフスタイルショップ「GEORGE’S（ジョージズ）」に採用されました。
綿花本来の自然な色合いを活かしたUNDYEDの素材を用いたアイテムを4型展開し、2025年10月よりGEORGE’Sの一部店舗にて販売しています。
■製品概要
【UNDYED BIG-Tee】
- カラーバリエーション：３色（IVORY、GRAY、TAN）
- サイズ展開：F
- 価格：\12,100 (税込)
【UNDYED L/S Tee】
- カラーバリエーション：３色（IVORY、GRAY、TAN）
- サイズ展開：F
- 価格：\13,200 (税込)
【UNDYED Waffle PT】
- カラーバリエーション：２色（GRAY、TAN）
- サイズ展開：F
- 価格： \15,180 (税込)
【UNDYED Rib SK】
- カラーバリエーション：２色（GRAY、TAN）
- サイズ展開：F
- 価格： \12,100 (税込)
■発売日・販売チャネル
本製品は、2025年10月上旬よりGEORGE’Sの一部店舗にて販売しています。
取り扱い店舗：流山おおたかの森SC店・シャポー市川店・アトレヴィ田端店・経堂コルティ店・成城コルティ店・トリエ京王調布店・武蔵小杉東急スクエア店・新百合丘OPA店・湘南台店・アスナル金山店
※オンラインストアでの取り扱いはございません。
■ブランド情報
GEORGE’Sは、デイリーに使える雑貨や洋服、誰かに贈りたくなるような楽しいアイテムが幅広くそろうジェネラルストア。
忙しい毎日でも、ゆっくりする週末でも、毎日の暮らしの中でちょっと息を抜くための雑貨や道具、気分を上げるための洋服など。
毎日をほんの少し特別にするものが詰まった場所、「暮らす街のジェネラルストア」です。
公式WEBストア and ST：https://www.dot-st.com/georges/
Instagram：https://www.instagram.com/georges_co_jp/
UNDYED（アンダイド）
「UNDYED」は“染めない、ここちよさ”をコンセプトに、化学染料や漂白剤を使用せず、綿花本来の色合いと風合いを活かしたテキスタイルで、無染色でも楽しめるライフスタイルを提案します。
URL：https://undyed.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/undyed_official/
■会社概要
株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。
＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ
＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/
MNインターファッション株式会社
日鉄物産株式会社の繊維事業と三井物産アイ・ファッション株式会社との事業統合により、2022年1月1日に誕生。
会社名：MNインターファッション株式会社（MN Inter-Fashion Ltd.）
代表取締役社長 ：吉本一心
本社：東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー
事業内容：機能資材、機能テキスタイル、産業資材、アパレル・服飾雑貨、ブランドマーケティングなど
URL：https://mn-interfashion.com(https://mn-interfashion.com/?utm_campaign=TIMES_2510_UNDYED_GEORGES&utm_id=TIMES_2510_UNDYED_GEORGES)
素材ブランドの詳細は、公式サイトおよび自社素材ブランドの情報発信を行っている「LaunchPark(ローンチパーク)」のSNSアカウントでも随時発信中です。
LaunchPark：https://launch-park.com/(https://launch-park.com/?utm_campaign=TIMES_2510_UNDYED_GEORGES&utm_id=TIMES_2510_UNDYED_GEORGES)
Instagram：https://www.instagram.com/launchpark_mag/