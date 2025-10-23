榮倉奈々さん出演「ブレンディ(R)」インスタントコーヒー新TVCM『カフェオレちゃんの幸せ』篇、2025年10月23日（木）より公開

味の素AGF株式会社

味の素AGF株式会社（代表取締役社長：島本 憲仁 以下、味の素AGF）は、榮倉奈々さんを起用した「ブレンディ(R)」インスタントコーヒーの新TVCM『カフェオレちゃんの幸せ』篇を、2025年10月23日（木）より全国にてTV放映し、AGF公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/AGFOFFICIALCHANNEL)においても配信開始します。

豊かなコクと香りが特長で、牛乳はもちろん、豆乳やオーツミルク、アーモンドミルクなどの植物性ミルクとも相性が良く、カフェで飲むようなオレが手軽に楽しめる「ブレンディ(R)」インスタントコーヒーより、新TVCMを公開します。本TVCMでは“カフェオレちゃんも、インスタントん”という新たなキーコピーを中心に、様々なミルクに「ブレンディ(R)」インスタントコーヒーを加えるだけでカフェで飲むようなオレが手軽にご自宅に楽しめる点を伝達しています。

また家でカフェオレタイムを楽しむ榮倉さんの幸せそうな姿に加えて、「ブレンディ(R)」インスタントコーヒーと様々なミルクパッケージがリズミカルな音楽に合わせて踊りながら、カ フェオレが出来上がるまでをポップで楽しい様子が伝わるよう、新たな試みとして“コマ撮り”の映像表現を用いて描いています。

「ブレンディ(R)」インスタントコーヒーで作る“カフェオレちゃん”の美味しそうで楽しくなる様子に加えて、思わず口ずさんでしまうような音楽の歌詞にもご注目ください。

■TVCM概要

味の素AGF公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/user/AGFOFFICIALCHANNEL

タイトル：『カフェオレちゃんの幸せ』篇（15秒・30秒）

公 開 日：2025年10月23日（木）※味の素AGF公式YouTubeチャンネルにて

放送地域：全国（2025年10月23日（木）よりTV放映）

出 演 者：榮倉奈々

動画URL：

＜30秒＞ https://youtu.be/Db6HnMEzdpE

＜15秒＞ https://youtu.be/cqdkC5MHwyc

■WEB動画概要

タイトル：『ミルクにとけちゃう』篇（6秒）

『豆乳オレもカフェオレちゃん』篇（6秒）

『カフェのオレ』篇（6秒）

公 開 日：2025年10月23日（木） ※味の素AGF公式YouTubeチャンネルにて

出 演 者：榮倉 奈々

動画URL：

＜『ミルクにとけちゃう』篇＞ https://youtu.be/6zP2YRO7INs

＜『豆乳オレもカフェオレちゃん』篇＞ https://youtu.be/hXSbWXIyxnA

＜『カフェのオレ』篇＞ https://youtu.be/t-T87mROL_8

■ステイトメントメッセージ

「カフェオレちゃんも、インスタントん♪」

いろんなミルクで、カフェのオレ♪

「ブレンディ(R)」なら、どんなお好みのミルクにも、パッと溶ける。心おどる。

まるで、お店で味わう一杯のような、

いろんな美味しいカフェオレを、

おうちで、お手がるに、お愉しみください♪ しあわせカフェオレ、ブレンディ

■ストーリーボード 『カフェオレちゃんの幸せ』篇 15秒

■出演者プロフィール

榮倉奈々

生年月日：1988年2月12日

出 身 地：鹿児島県

身 長：170cm

血 液 型：A型

NHK朝の連続テレビ小説『瞳』のヒロインなど数々の作品に出演し、2010年映画『余命1ヶ月の花嫁』では日本アカデミー賞新人賞を受賞。その他、映画『図書館戦争』シリーズ、『家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。』やドラマ『Nのために』『99.9-刑事専門弁護士-』『東京タラレバ娘』『テセウスの船』『オールドルーキー』など、話題作に出演し続ける。2023年秋にはnewnow(ニューナウ)を立ち上げ、自身がCEOも務めている。

■商品紹介

《「ブレンディ(R)」インスタントコーヒー》

コーヒー豆をじっくり焙煎し、高温高圧でギュッと抽出。焙煎香とコーヒー豆が持つ甘い香りを引き出し、カフェオレにぴったりな味わいを完成させました。牛乳以外の豆乳、アーモンドミルク、オーツミルクなどの植物性ミルクとも相性が良く、自宅でも簡単にカフェの気分が楽しめます。

「ブレンディ(R)」で、ミルクのやさしい甘さが引き立つ、まったりとしたカフェオレをお楽しみください。

「ブレンディ(R)」ブランドサイト :https://agf.ajinomoto.co.jp/blendy/instant/インスタントコーヒーブランドサイト :https://agf.ajinomoto.co.jp/instant_coffee/

商品に関する一般のお客様からのお問合せ先：お客様相談室 Tel 0120-17-8651