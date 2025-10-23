測量現場の実データ比較！ドローンを使った空撮／レーザー測量を徹底検証｜11月14日（金）新潟・上越

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンビジネスの最先端を支える株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之、以下「セキド」）は、セキド新潟上越（運営：株式会社フォト・オフィスオーツー、本社：新潟県上越市）と共催し、2025年11月14日（金）に新潟県上越市にて、空撮・レーザーの測量データを同条件で比較し、最新機器の性能を現場レベルで体感できる「DJI産業用ドローン 測量実演セミナー」を開催します。

本セミナーでは、AI処理による効率化と高精度なデータ取得を両立する産業用ドローンや、携行性に優れた小型測量モデルを紹介。測量現場を模したデモフライトで、ドローンで取得した実際の撮影データを確認できるほか、最新の補助金・助成金について、要件・スケジュール・申請手順を具体的に解説します。「導入に不安がある」「他の測量手法と比較したい」という方にも最適な内容で、現場での導入効果を確かめられるため、毎回定員に達するほど好評です。

測量・建設業界の現場担当者や自治体関係者必見！実データ比較を通じて、ドローン測量導入の効果を実感できるこのセミナーは、導入を検討中の方に最適です。参加をご希望の方はお早めにお申し込みください。

導入実績豊富なセキドが最新のドローン測量への不安を解消！

空中写真測量やレーザー測量をはじめ、効率的な測量業務にはドローンを中心とした最新機器が欠かせない存在となっています。セキドでは、導入後のサポートまで安心してお任せいただける各地の販売代理店と連携し、必要な機器の展示・実演を行う無料セミナーを通じて、安全・正確・効率的な測量業務の実現に向けてドローン導入を支援しています。

※実演会イメージ

ドローンを活用した多様な測量業務に対応する本実演会では、AIによる効率化と高い安全性を両立した次世代産業用フラッグシップドローン「DJI MATRICE（マトリス） 400」をはじめ、正確な測量やBIM／CIMに必要な高精度データを迅速に取得できる最新のLiDARモジュール「ZENMUSE（ゼンミューズ） L2」、フルサイズセンサー搭載の可視光カメラ「ZENMUSE P1」をご紹介。さらに、携行性と機動性を兼ね備えた最新の小型測量ドローン「DJI MATRICE 4E」も、経験豊富な専門スタッフによる実演と対応アプリケーションの紹介を通じて、現場に即した最適な運用イメージを体感していただけます。

「Phantom 4 RTK／Mavic 3 Enterprise で空中写真測量しているが、最新機種を導入して業務の効率化を図りたい」

「今後、写真測量だけでなくレーザー測量も行い、業務の拡大を見据えている」

「ドローン測量は初めてで、どの機体を選べばよいか迷っている」

といったお悩みも、専門スタッフが丁寧に解説します。

ドローン測量が未経験の方にも最適

初めての方でも安心してご参加いただけるよう、わかりやすい内容と構成で、導入の第一歩をしっかりサポート。補助金・助成金を活用した産業用ドローンの導入についてもご案内しますので、ぜひお気軽にご参加ください。

【無料実演会】DJI産業用ドローン 測量向け製品紹介セミナー in 新潟上越 概要

開催日： 2025年11月14日（金）

時間 ： 10時00分～12時00分（受付：9時50分～）

会場 ： ドローントレーニングセンター セキド新潟上越

〒943-0225 新潟県上越市三和区野5534‐4

定員 ： 先着30名（定員に達し次第締め切り）

参加費： 無料

対象者（このような方におすすめ）：

・測量や土木・建設現場の業務効率化を図りたい方

・ドローン測量が初めてで、導入に不安がある方

・補助金を活用して機器導入を進めたい事業者様

・官公庁・自治体での導入や導入提案をご検討中の方

・その他、ドローン測量や現場効率化に関心のあるすべての方

内容 ： ・ドローンを活用した測量とは？

・測量用ドローンの紹介

・デモフライト（天候により中止の場合あり）

・DJI Terra を用いたデータ解析

・その他関連ソリューションの紹介

・関連補助金の紹介

【報道・メディア関係者の皆様へ】

当セミナーでは、測量、空間計測の現場で活躍する最新ドローンの実演データや現場映像の提供にも対応しており、当日は講師や参加者への現場インタビューも可能です。取材をご希望の方は、申込フォームよりお気軽にご連絡ください。

▼お申し込みはこちら（参加無料・事前申込制）▼

https://sekido-rc.com/?pid=142782256

※先着30名限定です。毎回早期に満席となるため、ご希望の方はお早めにお申し込みください。

実演／紹介対象製品

・DJI MATRICE 400（産業用フラッグシップドローン）

高精度な測量やインフラ点検、災害対応に対応する次世代産業用フラッグシップドローンです。最大59分の飛行時間と6kgのペイロードに対応し、Zenmuse H30T・L2 などの高性能センサーを搭載可能。O4 Enterprise Enhanced伝送や全天候型設計により、安定した運用を実現。自動化や遠隔操作にも対応し、現場の省力化と安全性を大幅に向上させます。

http://sekido-rc.com/?pid=186940565

・DJI ZENMUSE L2（Matrice 400用LiDARモジュール・高精度IMU搭載のレーザー測量機）

フレームベースのLiDAR、独自開発の高精度IMUシステム、4/3型CMOS RGBマッピングカメラを一つに統合。信頼性の高い地形データを取得できる、より高精度で高効率な航空測量用システムです。

https://sekido-rc.com/?pid=183259195

・DJI ZENMUSE P1（Matrice 400用フルサイズセンサー搭載・4500万画素の可視光カメラ）

フルサイズセンサーカメラと交換可能な単焦点レンズを3軸ジンバルスタビライザーに搭載しています。ドローンによる航空写真測量用に設計され、精度と効率をまったく新しいレベルに引き上げます。

https://sekido-rc.com/?pid=183259193

・DJI MATRICE 4E（写真測量向け小型ドローン）

Matrice 4E は、測量やマッピング、土木建設、採掘などの空間計測用途向けに設計されています。4/3 CMOSとメカニカルシャッターを備えた広角カメラに加えて、中望遠／望遠カメラとレーザー距離計を搭載し、高効率かつ精密なドローン測量を実現します。

https://sekido-rc.com/?pid=184313004

▶参加無料｜事前登録制（先着30名） 最短60秒で登録完了

https://sekido-rc.com/?pid=142782256

セキドではこれまでに累計1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催、延べ21,000名以上のお客様にご参加いただいております。

ドローンを使った業務効率化がわかる無料セミナー／イベント開催中

セキドでは、より多くの事業者の方にドローンを使った業務効率の改善を実現していただくため、業務用ドローンや関連ソリューションをご紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しております。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ご興味をお持ちのイベントにはぜひお気軽にご参加ください。



・今後開催予定の無料セミナー／イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニー。日本で先駆けてドローン事業を始め、後にドローンの世界最大手 DJI社の日本初の代理店となり、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。



［セキド 産業用ドローン相談窓口］

https://sekidocorp.com/industry/

東京都港区西新橋2丁目35番5号

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 10:00～17:30



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム：

https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 11:00～17:00