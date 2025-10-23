ゴルフボール 『TOUR B JGR CORPORATE COLOR EDITION』新発売

ブリヂストンスポーツ株式会社

ブリヂストンスポーツ株式会社は、メガ飛ットで好評いただいているゴルフボール『TOUR B JGR』の追加カラーとして、ブリヂストンファンから愛されるコーポレート「Bマーク」をボールフェイスに採用した『TOUR B JGR CORPORATE COLOR EDITION』を11月7日に発売します。価格はオープンです。

同商品は、当社契約プロが使用するツアーモデル『TOUR B X/XS』※1のカラーバリエーションの中でも人気の高い、コーポレート「Bマーク」を採用しています。当社のホワイト（白）のボールを使用するゴルファーの中で、ロゴのカラーで同伴者と区別がしやすいと好評のデザインです。タイヤやモータースポーツでもお馴染みの「Bマーク」が入った新しいデザインの『TOUR B JGR』でメガ飛びをご体感ください。

※1 『TOUR B X/XS』についてはこちらをご覧ください。https://jp.golf.bridgestone/bs-products/ball/bsg/xxs

当社はゴルフにおける様々な“接点”を、タイヤ開発で培われた解析技術などを活用し「接点を科学」することで、独自の商品開発やサービス提供に繋げ、もっとうまくなりたい、もっとゴルフを楽しみたい、そう考えるすべてのゴルファーが「最高のパフォーマンス」を発揮できるよう取り組み続けてまいります。

◆『TOUR B JGR』の商品特長についてはこちらをご覧ください。

https://jp.golf.bridgestone/bs-products/ball/bsg/jgr

＊本商品は、初回生産分の在庫が無くなり次第、販売を終了する予定です。※2 同一モデルの中で、カバー色・文字色・ロゴデザイン・アライメントマークの有無が異なるボールは、性能・構造は 同じですが、R＆A 公認級リストには異なる種類として登録されています。「ワンボール条件」が適用される競技では、カバー色・文字色・ロゴデザイン・アライメントマークの有無が同じボールをご使用ください。