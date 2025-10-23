住まいと暮らしの総合展　クラシド♪2025　11/15(土)16(日)開催

株式会社岐阜新聞社

岐阜新聞社（本社：岐阜県岐阜市）と岐阜放送（本社：岐阜県岐阜市）は、2025年11月15日(土)、16日(日)にOKBぎふ清流アリーナにて住まいと暮らしの総合展示会「クラシド♪2025」を開催します。

当日は先着200名に秋の観葉植物苗をプレゼント。

11月15日(土)には、ぎふチャンラジオ公開生放送にアニメ「ポケットモンスター」サトシ役、ダブルミリオンを記録したOP曲「めざせポケモンマスター」を歌唱する松本梨香さんが登場。「暮らし」をテーマにスペシャルトークと生歌をお届けします。

松本梨香さん

クラシド♪2025とは

人生100年時代と言われる現代において、子どもから高齢者まで、世代を超えた全ての人が健康で、いきいきと活躍し、安心して暮らすことができる社会を作ることは、私たちにとって重要な課題です。

子育てしやすい環境、自然災害への備え、将来への金銭的備え、ストレスフリーなど、日々の暮らしの安定や将来にわたる持続可能な社会の実現（＝未来）の土台には、住環境が大きく関わっています。

岐阜において豊かで、安全で、安心な暮らしを続けるための住まいや暮らし方など生活の未来について広く考えるきっかけとして、音楽の「ドレミファソラシド」のように現代必要とされるあらゆる情報に楽しく接することができる「クラシド♪2025」を開催します。

詳細を見る(http://www.kurashido.jp)

一昨年の様子

見どころ （一部抜粋）

・アニメ「ポケットモンスター」サトシ役、OP曲「めざせポケモンマスター」歌手松本梨香さんをゲストに迎えたぎふチャンラジオ公開生放送 11/15(土)

・それいけ！アンパンマンショー 11/16(日)

・プロカメラマンにとっておきの表情を撮影してもらうベビー&キッズ撮影会「おうちdeクリスマス」

・お仕事体験 キッズタウンぎふクラシドver

・みんなで踊ろう！ダンスステージ

・親子でワークショップ ファーストスプーン&キーホルダー作り 11/15(土)

・ハイハイ&カタカタレース「ちいさいこどものための運動会」

・いろんなゲームに挑戦してお菓子をゲット「わくわくキッズチャレンジパーク」

・どんぐりを運んでおいもを探せ！「わくわくバトルランド～秋の収穫大作戦～」

・おいしいグルメを楽しめる飲食キッチンカー

・何が当たるかお楽しみ！お楽しみビンゴ大会 ※お子様のみ

・住まい・暮らし・健康・美容など、多様なジャンルから約40社・団体が出展（予定）

※諸般の事情により、内容を変更・中止する場合がございます。

お仕事体験キッズタウンぎふクラシドverトレジャーハント

名 称：クラシド♪2025

日 時：2025年11月15日（土）、16日(日) 10:00～17:00

会 場：OKBぎふ清流アリーナ（岐阜市薮田南2-1-1）

内 容：住宅や住まいに関する展示・体験ブース（約40社・団体）

ステージイベント/ワークショップ/飲食・物販ブース など

来場者：岐阜県および近県在住の全世代の方、関係者

想定来場者数：約4,000人（昨年実績）

主 催：岐阜新聞社 岐阜放送

共 催：岐阜ハウジングギャラリー

【お問い合わせ】

岐阜新聞社 営業局

TEL：058-264-1158

E-mail：kurashido@gifu-np.co.jp