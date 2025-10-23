【10月福岡のお得ランチセット】福岡ちゃんぽんの老舗「ちゃんぽん亭コシキ」より、秋にぴったりの“アツアツ”ちゃんぽんと“自家製鶏唐揚げ”の特別セットが980円で登場！
福岡・今泉本店と大橋店の2店舗を展開する「ちゃんぽん亭コシキ」は、創業13年を迎える福岡ちゃんぽんの老舗です。
このたび、日頃のご愛顧への感謝を込めて、秋の気候にぴったりな特別ランチセットを期間限定でご用意いたしました。
2025年10月23日（木）～26日（日）の4日間限定で、創業以来多くのお客様に愛されてきた看板メニュー「ちゃんぽん」と、単品でも圧倒的な人気を誇る「自家製鶏もも唐揚げ（2個付き）」を、お得なセット価格980円（税込）でご提供いたします。
通常価格1,360円（税込）のところ、期間中は“出血大サービス”の特別価格でお楽しみいただけます。
ちゃんぽんスープは、創業当初から受け継がれる“鶏ガラ×豚骨”のWスープ。
3日間かけてじっくりと煮込み、旨みを凝縮した黄金比のスープに、博多の老舗製麺所「諸富食品」が手掛ける特注麺を使用。
さらに、イカやアサリなどの海鮮、豚肉、たっぷりの野菜など9種類もの具材が織りなす味わいが、唯一無二の「コシキ流ちゃんぽん」を完成させています。
実際の商品イメージ
今回のキャンペーンは、店主が“原点回帰”の思いを込めて企画。
改めて当店自慢のちゃんぽんを多くのお客様に知っていただきたいという願いから生まれました。
また、セットに含まれる「自家製鶏もも唐揚げ」は、外はカリッと中はジューシーに仕上げた人気の一品。おかずとしても、おつまみとしてもご満足いただける味わいです。
この機会にぜひ、お得な価格で「ちゃんぽん亭コシキ」の真髄をお楽しみください。
■キャンペーン概要
期間： 2025年10月23日（木）～26日（日）
内容：
「あんかけちゃんぽん」と「自家製唐揚げ(2個付)」
通常1,360円 → 感謝価格980円（税込）
※唐揚げ売切れ次第終了
実施店舗： ちゃんぽん亭コシキ 今泉本店・大橋店
【店舗情報】
店名：ちゃんぽん亭コシキ 今泉本店
所在地：〒810-0012 福岡県福岡市中央区今泉２丁目4－4 ヴィラージュ天神103
営業時間：11:30～21:00
定休日：不定休
TEL：092-762-6635
店名：ちゃんぽん亭コシキ 大橋店
所在地：〒815-0033 福岡県福岡市南区大橋２丁目13－7 OIビル鬼倉102
営業時間：11:30 ~ 15:00 / 18:00 ~ 22:00(金土日祝)
定休日：不定休
TEL：092-511-5111
《ちゃんぽん亭コシキ公式WEBサイト》
https://chanpon-koshiki.com/
《ちゃんぽん亭コシキ公式instagram》
https://www.instagram.com/chanpontei_koshiki/
《運営会社について》
◆会社名：Shogun Table株式会社
◆代表者：代表取締役 櫻田 真也
◆所在地：福岡県福岡市中央区今泉2-4-4 103
◆事業内容：飲食店の経営/画像デザイン/掲示物のデザイン/食品の加工製造、販売及び輸出入
◆関連会社：株式会社コンボイスイッチほか