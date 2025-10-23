「最速＆特価で冬支度」スキー＆スノーボード 衝撃のアウトレットセールを開催　～24/25モデル等を特別価格で大放出、早割リフト券さらに10%OFF～

株式会社アルペン

スポーツ用品販売の株式会社アルペン(本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之)は、ウインターシーズン到来を前に、Alpen TOKYO・Alpen NAGOYAの2店舗にて「スキー＆スノーボード 衝撃のアウトレットセール」を【第1弾】2025年10月24日(金)～11月4日(火)【第2弾】2025年11月7日(金)～11月17日(月)の日程で開催いたします。また、早割リフト券がさらに10%OFFとなるお得な企画も同時開催いたします。

■セール期間だけの特別価格！数量限定の奉仕品祭を開催

Alpen TOKYO・Alpen NAGOYAではセール期間だけの特別価格にて奉仕品をご用意しております。シーズン前だからできるこの価格！無くなり次第終了となりますのでお早めにお買い求めください。

■数量限定だけじゃない！スキーやスノーボードの上級モデルもお買い得価格にて大放出

OGASAKA SKIやATOMIC、FISCHERなどの人気ブランド上級スキー板やBOA機能搭載スキーブーツ、SALOMONやCAPITAなどの人気ブランドスノーボードなどの型落ちモデルをお買い得価格で大放出いたします。また、HartやHEADなどの有名ブランドスキー板が激安価格\19,900(税込)～、kissmarkやK2などの有名ブランドスノーボードが激安価格\19,900(税込)～など、初級者から上級者の方まで満足いただける商品と価格にてご用意しております。ぜひこの機会にお買い求めください。

▼その他「スキー＆スノーボード 衝撃のアウトレットセール第1弾」のお買い得情報はこちら

URL：https://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/20251024apt_apn

※デジタルチラシは10月24日（金）10時から閲覧いただけます。

※スキー＆スノーボード 衝撃のアウトレットセール第2弾の情報は後日解禁となります。

■大好評の人気スキー場リフト券早割価格からさらに10%OFF企画を期間限定で開催

アライマウンテンリゾートや野沢温泉スキー場、つがいけマウンテンリゾートや白馬岩岳スノーフィールド、鷲ヶ岳スキー場など各エリアの人気スキー場総勢80か所の早割リフト券がさらに10%OFFとなる大変お得なキャンペーンを期間限定にて実施いたします。この機会にぜひお買い求めください。

実施店舗：Alpen TOKYO、Alpen NAGOYA

・実施期間：2025年10月24日（金）～2025年11月17日（月）

・購入条件：アルペングループメンバーズ限定 ※当日入会OK

・早割リフト券さらに10％OFF企画対象スキー場一覧はこちら

https://store.alpen-group.jp/campaign/sportsdepo_alpen/category/winter/ski-snowboard/25fw-lift/sksb_25fw_lift.pdf

※期間中、おひとり様3枚までとなります。

※各種シーズン券、電子チケットは対象外となります。

※湯沢中里スノーリゾート、神立高原スキー場、岩手高原スノーパーク、高鷲スノーパーク

ダイナランド、めいほうスキー場など企画対象外施設がございます。

※ウイングヒルズ白鳥リゾートは特別価格での販売となります。

「全日大人ゴンドラリフト1日券：\3,800」「全日大人ゴンドラリフト3枚セット：\11,100」

一例：

・アライマウンテンリゾート

全日共通ゴンドラリフト1日券：早割価格\5,500(税込)→10％OFFで\4,950(税込)

・野沢温泉スキー場

全日大人ゴンドラリフト1日券：早割価格\6,900(税込)→10％OFFで\6,210(税込)

・つがいけマウンテンリゾート

全日大人リフト1日券：早割価格\5,900(税込)→10％OFFで\5,310(税込)

・白馬岩岳スノーフィールド

全日大人リフトゴンドラロープウェイ1日券：早割価格\5,700(税込)→10％OFFで\5,130(税込)

・鷲ヶ岳スキー場

全日大人リフト1日券：早割価格\3,900(税込)→10％OFFで\3,510(税込)

■店舗情報

Alpen TOKYO

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目23-7 ユニカビル

営業時間：平日 11:00 ～ 22:00 / 土日祝 10:00 ～ 22:00

Alpen NAGOYA

住所：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3丁目18-1

営業時間：10:00 ～ 21:00

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営