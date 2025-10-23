







株式会社エンスカイ（本社：埼玉県草加市）は、 2025年10月30日（木）より全国約560局の郵便局店頭

および「郵便局のネットショップ」にて「星のカービィ 年賀はがき 3枚セット おまけシールつき」を販売開始します。

お正月にちなんで、かわいいおもちカービィの年賀はがきです。

年賀はがき3枚と、デコレーションできるおまけシール１シートをセットにした商品になっています。

■郵便局のネットショップ

特設ページにて

※10月30日(木) 10:00 販売開始

※ネットショップでご購入の場合、別途送料がかかります。

※1回のご注文につき5個までご購入が可能です。

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251023-01/

■郵便局店頭（約560局）

販売局リストは、本リリースの後半に掲載しております。

※販売開始時間は、販売局の営業時間によって異なります。

販売の詳細は、エンスカイ『星のカービィ』専用アカウントでも後日ご案内いたします。

＜@Kirby_ensky＞

https://twitter.com/Kirby_ensky

商品概要

・星のカービィ 年賀はがき3枚セット おまけシールつき

かわいいおもちカービィの年賀はがきです。

同じ柄の年賀はがき3枚と、デコレーションできるおまけシール１シートをセットにした商品です。

新年のご挨拶におすすめです！

●販売価格： 880円（消費税込・送料別）

●サイズ(約)＝縦10×横14.8cm

●セット内容：年賀はがき×3枚、おまけシール×１シート









※価格は全て消費税込みの価格です。

※年賀はがきは3枚同柄になります。

※画像をご掲載いただく際にはコピーライト表記の記載をお願い申し上げます。

※商品デザイン及び写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

■「郵便局のネットショップ」でご購入の場合

※送料はお届け先ごとに360円(税込)です。

(1回のご注文でお届け先が複数になる場合は、お届け先ごとに送料が発生します。)

※1回のご注文につき5個までご購入が可能です。

※ゆうパケットでお届けします。

販売局一覧 (約560局)

2025年10月30日(木)販売開始

※販売開始時間は、販売局の営業時間によって異なります。





















