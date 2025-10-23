星のカービィ「年賀はがき 3枚セット おまけシールつき」 郵便局で10月30日(木)より販売開始！！
株式会社エンスカイ（本社：埼玉県草加市）は、 2025年10月30日（木）より全国約560局の郵便局店頭
および「郵便局のネットショップ」にて「星のカービィ 年賀はがき 3枚セット おまけシールつき」を販売開始します。
お正月にちなんで、かわいいおもちカービィの年賀はがきです。
年賀はがき3枚と、デコレーションできるおまけシール１シートをセットにした商品になっています。
■郵便局のネットショップ
特設ページにて
※10月30日(木) 10:00 販売開始
※ネットショップでご購入の場合、別途送料がかかります。
※1回のご注文につき5個までご購入が可能です。
https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251023-01/
■郵便局店頭（約560局）
販売局リストは、本リリースの後半に掲載しております。
※販売開始時間は、販売局の営業時間によって異なります。
販売の詳細は、エンスカイ『星のカービィ』専用アカウントでも後日ご案内いたします。
＜@Kirby_ensky＞
https://twitter.com/Kirby_ensky
商品概要
・星のカービィ 年賀はがき3枚セット おまけシールつき
かわいいおもちカービィの年賀はがきです。
同じ柄の年賀はがき3枚と、デコレーションできるおまけシール１シートをセットにした商品です。
新年のご挨拶におすすめです！
●販売価格： 880円（消費税込・送料別）
●サイズ(約)＝縦10×横14.8cm
●セット内容：年賀はがき×3枚、おまけシール×１シート
※価格は全て消費税込みの価格です。
※年賀はがきは3枚同柄になります。
※画像をご掲載いただく際にはコピーライト表記の記載をお願い申し上げます。
※商品デザイン及び写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
■「郵便局のネットショップ」でご購入の場合
※送料はお届け先ごとに360円(税込)です。
(1回のご注文でお届け先が複数になる場合は、お届け先ごとに送料が発生します。)
※1回のご注文につき5個までご購入が可能です。
※ゆうパケットでお届けします。
販売局一覧 (約560局)
2025年10月30日(木)販売開始
※販売開始時間は、販売局の営業時間によって異なります。